«Япония меня не шокировала»

Творческие люди жаждут новых впечатлений. А где, как не в путешествиях, можно получить их сполна?.. Фотограф, автор популярных в Приморье фотопроектов «Посмотри на Владивосток», «Океан счастья», Avatar-party и многих других Виктория Маслий, больше известная как Вита Витагра, посетила Токио.

«Я люблю большие города. Они меня привлекают, и я себя в них чувствую комфортно, — говорит Вита. — Я могу представить себе тихий отдых в деревне, конечно, но большой город — большие перспективы, ритм, драйв, безумная энергетика.

Продуманный сервис

Когда я решила направиться в Токио, то и представить себе не могла, что там будет настолько комфортно. Во-первых (и в-главных), японскую визу получить стало очень легко. И это окрыляет.

Поездка в Японию — мой первый опыт одиночного путешествия, когда я точно знала, что меня никто не встретит в аэропорту и не отвезет в уютный дом. Поэтому заранее ожидала фиаско по всем направлениям: заблужусь, потеряюсь, не сориентируюсь вовремя. Пока летела, присутствовало волнение, ибо умудряюсь заблудиться даже в родном Владивостоке. Трудно описать и передать словами, как все по уму и со смыслом сделано в аэропорту: навигация продумана в мелочах, все интуитивно понятно — полное ощущение, что именно о тебе позаботились, что меня здесь ждали. Как только я прошла таможенный контроль, ноги сами привели к кассам Narita Express, без проблем купила билет (с указанием номера вагона и места!) и уже через полтора часа оказалась в Токио.

Я «насмотренный» турист, была во многих странах, но что касается сервиса, то Токио — это № 1. Тебя всегда рады видеть. Я убедилась в этом на примере ситуации, когда мне пришлось вернуться в Bic camera (сеть магазинов бытовой техники), чтобы решить ряд вопросов по поводу купленной техники. Насколько сервисные люди! Они сделают все, чтобы ты был доволен, чтобы ты ушел с улыбкой. У японцев клиентоориентированность в крови, видимо.

Что касается цен, то я считаю, что Токио по карману туристам. Цены сопоставимы с владивостокскими и чаще всего будут ниже. Единственное — дорогое жилье. Можно, конечно, останавливаться в хостелах и капсульных отелях, которых в Токио немало, но это не по мне — я ценю личное пространство и люблю комфорт.

Мне понравилось, как решена проблема очередей в японских кафе. В путешествиях я не ищу вариантов адаптированной кухни для европейцев — только настоящее местное меню может заинтересовать. Национальная кухня аутентично представлена в небольших кафе-забегаловках, где на входе стоят киоски самообслуживания, и ты сам делаешь заказ, выбираешь рамен, собу или любой набор по своему вкусу. Это значит, что экономится время, которое обычно уходит на ожидание официанта. К тому же исчезает вероятность недопонимания в момент оформления заказа. Ты четко видишь меню: фотографии, состав и стоимость каждого блюда. Но для оплаты такого питания у тебя должны быть наличные деньги — кредитные карты не принимаются. Автомат выдает билетик, по которому можно получить свой заказ уже через пять минут.

Поводы впечатлиться

Я турист без ожиданий. То есть не строю планов на каждый день, у меня нет даже примерного сценария, что нужно успеть увидеть. Ехала, чтобы просто немного отдохнуть от работы, вырваться из повседневной суеты, раствориться в городе. Все, что мне нужно и важно, — увидеть обычную жизнь без прикрас, почувствовать ритм города шаг за шагом, день за днем.

Япония меня не шокировала: к хорошему быстро привыкаешь и воспринимаешь как должное. Мы знаем, что это страна космических технологий и роботов, инноваций, открытий, чудес, здесь абсолютно безопасно и днем и ночью, что забытые вещи будут ждать тебя там, где ты их оставил. Но знать — одно, а проверить на себе — другое. Я так устроена, что мне срочно хочется все хорошее и такое правильное спроецировать на свою территорию, на свою страну. Мечтать же не вредно.

Перед поездкой мне советовали скачать разговорник. Но я никогда перед поездкой в страну заранее не готовлюсь, не учу слова из базового набора типа «здравствуйте» и «спасибо». Я думаю, это не обязательно. Ведь люди поймут, что я их благодарю, и неважно, на каком языке я это сделала. Язык жестов — международный разговорник — никогда не подводил.

Но даже в Токио можно встретить ситуации, которые не поддаются рациональной логике воспитанного в России туриста. Как-то утром впереди меня по тротуару шли вразвалочку два японца: один огромный, а другой раз в пять меньше. И вот первый выпил воду и бросил под ноги второму пластиковую бутылку. Я аж замерла — не ожидала, что в Японии, в стране, где существует строгая классификация мусора, где пластиковую бутылку нужно опускать в специальный контейнер для пластика, можно просто взять и швырнуть бутылку на тротуар.

Свидетелем другой необычной ситуации я стала буквально накануне отъезда. Сложилось впечатление, что в Токио по пятницам вообще все выпивают: алкоголь продается свободно, круглосуточно. Всюду веселые компании, кураж, бары переполнены. И есть очень любопытная традиция или ритуал, судя по всему, мужской, потому что женщины так не делали. Несколько раз за вечер я увидела, что перед тем как расходиться по домам один из двух стоящих рядом мужчин наносит другому удар по щеке. Тот ему отвечает таким же образом, но, вероятно, сильнее. Начинается баттл, который длится недолго, ударов пять-шесть, и заканчивается тем, что один из них бьет другого ладонью по голове. Это, вероятно, победитель.

Мы живем в бешеном ритме, и только в путешествиях появляется время посмотреть со стороны на себя и на свою территорию, дом, быт, уровень социальной защищенности и комфорта в мелочах. Мне кажется, что можно взять в охапку мировой опыт и примерить его к отдельно взятой неухоженной России, чтобы однажды сделать из страны доброжелательную локацию с хорошими дорогами, удобной навигацией и гостеприимностью к своему же народонаселению.

Но таксисты (самые частые мои собеседники) говорят, что это невыгодно».