Как отбиться от любых хищников при столкновении

Знакомы ли вам эти разговоры, начинающиеся с вопросов типа: «Эй, а если бы на тебя напал медведь, ты смог бы отбиться?». Как правило, весь смысл таких рассуждений заключается в придумывании самого остроумного ответа: «Конечно, если бы медведь был пенсионного возраста, а я был бы вооружен старым-добрым гранатометом». Однако есть люди, которые могут ответить на подобные провокационные вопросы коротким «Да».

Неделю назад, охотник Чейз Доллво столкнулся лицом к лицу с двухсоткилограммовым гризли в пустыне Монтана. Медведь напал на него и сбил с ног, но прежде чем хищник успел довершить начатое и добить несчастного охотника, Чейз вспомнил давний совет, данный ему его бабушкой, и сунул правую руку в горло зверя, доведя его до удушья.

Услышав об этом неординарном случае, мы решили разузнать, как можно справиться с другими представляющими угрозу для человека хищниками, обитающими на нашей планете, и поделиться своими наблюдениями с вами.

Или ты съешь медведя или…

В столкновении с медведем ваш образ действий будет во многом зависеть от ситуации. Встретив косолапого ночью или на лесной тропинке, и увидев, что он не собирается в ту же секунду атаковать вас, вы можете ошеломить его, дав понять, что вы не собираетесь становиться легкой добычей. Попробуйте кинуть пару камней рядом с ним или замахнуться веткой. Крики тоже могут сработать.

Но если медведь выглядит разгневанным, скорее всего он просто обороняет свою территорию, которую желательно побыстрее покинуть. В этом случае, мы советуем медленно, держась к нему лицом, отступать, все время спокойно с ним разговаривая. Постоянный поток слов покажет медведю, что вы человек, а, следовательно, не его обычная добыча.

Но если медведь не отстает и пытается вступить в телесный контакт, падайте на землю лицом вниз и притворитесь мертвым. Если медведь просто защищал свою территорию от вторжения, через пару минут он потеряет к вам интерес и уйдет.

Как побороть акулу

В 2013 году из 75 зарегистрированных нападений акул на человека только 10 привели к смертельному исходу. Таким образом, у вас имеются неплохие шансы пережить подобную схватку, которые еще больше увеличатся после прочтения данного раздела этой статьи. Итак, что делать, когда на вас нацелились громадные челюсти.

Лучшая защита здесь — нападение. Этим летом серфер Мик Фэннинг сразился с большой белой акулой — самой смертоносной — и выиграл поединок парой метких ударов. Самыми действенными будут удары, нацеленные на глаза или жабры животного, так как это самые уязвимые точки на его теле. Это прервет атаку хищника, а возможно, даже обратит его в бегство.

Также вы можете обмануть акулу, надев специальный гидрокостюм с технологией сдерживания. Существует два их вида: первый позволяет дайверу слиться с водным пространством, делая его невидимым для морских хищников, а второй, наоборот, благодаря рисункам особой раскраски создает у акулы впечатление опасности от взгляда на него.

Как выиграть бой с крокодилом

В 2011 году Эдди Сигай, 37-летний уроженец Австралии, стал знаменитостью, победив трехметрового крокодила выдавив ему глаза. Господин Сигай, получивший прозвище «Кроки Бальбоа», подвергся нападению речного монстра, когда купался вместе со своими дочерьми. Крокодил внезапно схватил его за руку и попытался затянуть под воду. Позже репортерам Эдди говорил, что тогда сработал его отцовский инстинкт — он не мог так просто сдаться и оставить дочерей в опасности. «Все, что я могу вспомнить, это как я схватил крокодила и бил его, пытаясь добраться до его глаз», — заявил Сигай. Он отделался лишь несколькими порезами на руках и спине.

Австралийский эксперт по выживанию в диких условиях Боб Купер назвал метод Сигая рациональным: «Если крокодил атаковал вас, попытайтесь добраться до его глаз — самой уязвимой точке на его теле. Это единственный возможный способ от них отбиться».

Как победить волка

Волки с давних времен пользуются дурной славой. Однако во второй половине 20-го века в Европе и в России было зарегистрировано только 8 нападений, закончившихся смертельным исходом, этих пользующихся грозной репутацией хищников.

Если вы заметили волка, старайтесь держаться от него на расстоянии, по крайней мере, 30 метров. Зверя можно отпугнуть криками и бросая в него камни. Важно постоянно поддерживать визуальный контакт: нужно показать противнику, что вы ничуть ему не уступаете.

Но если волк перешел в наступление, противостоять ему необходимо тем же методом, которым пользуются для борьбы с собаками. Можно попробовать задушить зверя, обхватив его шею руками или пытаясь засунуть кулак ему глубоко в глотку, чтобы блокировать дыхательные пути.

Как бороться с роем ос

Вряд ли на Земле найдется такой зверь, с которым вы захотели столкнуться меньше, чем с роем разъяренных ос. Их много, они очень больно жалят, и достать их практически невозможно, так как они очень быстро двигаются. И что же делать в таком случае?

Просто бежать. Человек может обогнать осу, особенно если будет бежать очень быстро и не будет при этом размахивать руками (это только еще больше их разозлит). Натянуть майку на лицо, чтобы защитить его от укусов, тоже будет хорошей идей. Хотя при поспешном бегстве это может затруднить ваш обзор, так что не переусердствуйте.

Мы знаем, этот совет — не совсем то, чего вы ожидали, но иногда, когда человек знает, что шансы явно не на его стороне, как в случае с осиным роем, лучшим вариантом будет просто сбежать с поля боя.