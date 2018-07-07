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Черепаха убежала от хозяина и вернулась через годы
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Черепаха убежала от хозяина и вернулась через годы 

Рамблер 1 час назад
Фото: Рамблер
Эта необычная история произошла в Эстонии. Местная газета Sakala сообщила, что к жителю города Вильянди вернулась черепаха, которая сбежала от него целых три года назад.
В июле 2015 года хозяин желтоухой черепахи по имени Фернандо решил взять ее с собой на озеро, чтобы искупать и погулять со зверем.
Во время прогулки черепаха испачкалась. Хозяин решил вымыть Фернандо в местном озере, но как только животное оказалось в воде, сразу вырвалось из рук хозяина и уплыло.
Три года ничего не было слышно о питомце. Хозяин сбежавшей черепахи не раз предпринимал попытки найти Фернандо, но безуспешно.
В конце июня 2018 года черепаху нашел местный рыбак. Животное находилось недалеко от того места, где три года назад совершило побег.
Рыбак связался с хозяином по Сети. Тот быстро признал в рептилии Фернандо. По его словам, именно у его черепахи на животе есть особый узор.
За три года на природе поведение Фернандо не изменилось совсем. По словам хозяина, он все такой же флегматичный.
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