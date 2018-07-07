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Как благодарят в тюрьме
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Как благодарят в тюрьме 

Don't Panic 6 часов назад
Фото: dnpmag
Любое неправильно сказанное в тюрьме слово может стать фатальным. Тут даже благодарить нужно уметь правильно: одна ошибка моментально открывает дорогу в низшую, «опущенную» касту.
За слово «спасибо» могут спросить так, что мало не покажется. Эта традиция идет еще с давних советских времен — интеллигентов на тюрьме никогда не любили, ведь большая часть контингента исходит из совсем других кругов общества.
dnpmag
Наигранная вежливость также не приветствуется. Обычно используют другие слова: «от души», «душевно» «благодарочка», «благодарю».
Умение грамотно обозначить благодарность без заискивания очень важно.
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