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Находки Второй мировой, в которые сложно поверить
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Находки Второй мировой, в которые сложно поверить 

Trendymen 9 часов назад
Лишь спустя долгие десятилетия планета открывает все секреты Второй мировой войны, этого страшного периода нашей истории. Находки, скрытые в пустынях и заброшенных бункерах, настолько невообразимы, что в них иногда даже сложно поверить.
К примеру, в подземной каменоломне на юге Франции был обнаружен огромный гараж, полный раритетных автомобилей. Скорее всего, сюда их пригнали владельцы, чтобы они не попали в руки немецким солдатам. К сожалению, в настоящий момент десятки уникальных машин превратились лишь в ржавый хлам.
Но не все артефакты тех времен нужно искать в пустынях и заброшенных складах. У одного немецкого пенсионера прямо во дворе обнаружили прекрасно сохранившийся танк — владелец считал, что рано или поздно он пригодится ему в хозяйстве.
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