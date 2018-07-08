Почему в 1970-х годах изменился ГОСТ на колбасу

Колбаса советского периода. Ее по праву можно назвать легендарной. Правда, у представителей разных поколений своя «легенда», связанная с этим продуктом. Сейчас мало найдется людей, которые помнят первый ГОСТ на колбасу. Введен он был в 1936 году приказом наркома пищевой промышленности Анастаса Микояна . Он специально летал в Чикаго, чтобы ознакомиться с самыми передовыми в мире предприятиями мясоперерабатывающей промышленности того времени.

В состав первой "Докторской", к примеру, входили говядина высшего сорта без жил, свиная полужирная лопатка, вода ледяная, соль нитритная и соль поваренная, цельное коровье молоко, сахар, яйцо, мускатный молотый орех, кардамон, черный перец. [С-BLOCK]

ГОСТ на этот вид колбасы продержался без изменений до 1970-х годов. В то время в стране ощущалась нехватка мяса вследствие спада в животноводстве. Тогда-то официально и разрешили в колбасный фарш добавлять два процента крахмала. Никто из потребителей ничего даже не почувствовал, а вот экономия мяса в масштабах страны оказалась внушительной. Кроме крахмала, допускались также заменители белка животного происхождения, так называемые казеинаты.

Это позволило не только увеличить производство колбасных изделий, но и снизить цену на них. Так, "Докторская" вместо двух рублей тридцати копеек стала стоить на десять копеек меньше. Но и вкус ее, как и других колбас, изменился. Их теперь, согласно ГОСТу 1979 года, можно было делать на основе мяса буйволов или яков. В состав могли входить жилованная свинина и телятина, а также жилованная односортная козлятина и баранина (не возбранялось и замороженное мясо); жир-сырец свиной и говяжий, шпик боковой и хребтовый; обработанные субпродукты, яичный меланж, сухие сливки и мука первого сорта. [С-BLOCK]

Так, на 100 килограммов колбасы "Любительской" закладывалось 35 килограммов говядины жилованной первого сорта, 40 килограммов жилованной нежирной свинины, 25 килограммов шпика хребтового. В качестве добавок шли: соль (2,5 кг), нитрит натрия — 5,6 г, сахар — 110 г, черный перец — 85 г, мускатный орех или кардамон — 55 г, смесь пряностей — 250 г.

Но настолько мясными были не все колбасы. К примеру, ГОСТ колбасы "Для завтрака" допускал ее изготовление из казеината натрия, пшеничной муки, картофельного крахмала. [С-BLOCK]

В вареную "Говяжью колбасу" помимо собственно говядины добавлялись говяжьи мозги. "Московская колбаса" по ГОСТу 1986 года состояла исключительно из жилованной говядины и шпика хребтового. Кстати, ГОСТ 1986 года не сильно отличался от ГОСТа 1979 года. Чуть был расширен список пряностей, в который теперь входил и чеснок.

ГОСТы на полукопченые и копченые колбасы появились в 1941 году. Связано это было с началом войны. Требовались колбасные изделия, которые могли долго храниться и были бы сытными. Для их изготовления брали жилованное мясо говядины или свинины (охлажденное, дефростированное (размороженное) или замороженное). Добавлялись свиная грудинка, свиной шпик, бекон или жирные свиные обрезки, бараний жир, специи и непременно чистая химическая селитра. В ходе войны этот ГОСТ несколько раз менялся. Был период, когда можно было использовать и перемолотые в порошок кости животных, и сухожилия, и прочие не совсем съедобные части животных. [С-BLOCK]

После 1990-х ГОСТы были отменены. Появились ТУ — технические условия. Их принимают не на уровне государства, их разрабатывает каждое предприятие в отдельности. Поэтому среди множества сортов и видов сегодняшних колбас имеется огромное количество таких, в составе которых мясо изначально не предусмотрено. Соевые продукты давно заменили натуральное мясо, а необходимый вкус создают ароматизаторы и эмульгаторы.