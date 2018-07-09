Грязные истории Средневековья: корона через туалет

Что вы готовы сделать для того, чтобы добиться успеха? Многие ответят — все. А подтерли бы зад королю Англии? Можем поспорить, что на лицах появилось сомнение. А когда-то, между прочим, о такой возможности мечтали тысячи. При дворе некоторых королей даже должность такая существовала — подтиратель королевского зада. Называлась она по-разному, чаще всего «дворецкий покоев для экскреции и омовений». Это на тот случай если вам вздумается ныть о том, что у вас плохая работа.

Подтиральщик королевского зада обладал неограниченной властью и влиянием. Именно к нему приходили с самыми важными вопросами и просьбами, именно его одаривали своим вниманием самые красивые женщины двора, именно ему король доверял самые важные, после своего зада задачи. Важнее «дворецкого особой комнаты» был камергер. Фактически — эти люди управляли страной, наряду с любовницей короля и парой советников.

Тюдоры впереди планеты всей

В Средневековые времена нормально принять ванну и сходить в туалет не мог даже король Англии. В частности Генрих VII, первый монарх из династии Тюдоров (он и придумал должность подтирателя). Он решил, что монарх есть монарх, и подтирать зад самому себе ему было негоже. Так появилась должность «особого помощника».

Как проходил кастинг

Из числа высших придворных чинов выбирался самый умный и красивый (тот, кто нежнее всех отнесется к заду короля), ему торжественно вручался рулон батиста, сотканного монахинями из соседнего монастыря и роскошный бархатный стульчак. Лорд или граф ходил с этим батистом и стульчаком везде, где появлялся король. Кроме стульчака и батиста нужно было таскать с собой еще и керамический горшок. Как только король сделает свое дело, нужно было быстренько все вытереть и вылить горшок в ближайшее окно. Обычные люди знали, что рядом с дворцовыми окнами лучше не проходить, иначе на голову выльют королевское благословение.

Кто мог претендовать на должность подтирателя и что получал особый дворецкий за свои труды?

Получить должность подтирателя было довольно сложно. Это считалось высшее привилегией. После отбытия срока подтиральщик обычно получал какой-то очень высокий чин и «недвижимость в центре». Если очень везло, то еще и молоденькую фрейлину в жены. Однажды «особый помощник» короля превратился в премьер-министра Англии, ему пожаловали имение в пригороде Лондона и сосватали юную фрейлину королевы. Среди королевских подтирателей также были замечены: сэр Джон Стюарт , второй премьер-министр Великобритании, и сэр Лайонел Саквилл, 1-й герцог Дорсет, которого очень ценил Георг I. В те времена подтиральщики делали карьеру лучше, чем некоторые известные лица сегодня.

Какие стульчаки любили короли

Понятное дело, что на абы какой средневековый унитаз короля не посадишь. Поэтому плотники и портные извращались, как могли. Король тестировал стульчак лично. Если ему что-то не нравилось, то на одного портного в Англии становилось меньше. Прототипами средневековых «унитазов» сейчас можно полюбоваться в Музее Кента. Самый старый королевский стульчак датирован 1410 годом, он обит бордовым бархатом и украшен жемчугом. Второй самый крутой старинный «унитаз» датирован 1660 годом, он сделан из королевской сосны, отделан бархатом и украшен мелкими алмазами. Чаще всего король выбирал высокий стульчак, с широким, удобным сидением. Многие дизайнеры позавидовали бы изобретательности средневековых мастеров, которые боялись потерять голову, поэтому делали самые классные стульчаки в мире.