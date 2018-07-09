Сколько пророчеств Серафима Саровского сбылось

Святой иеромонах Серафим Саровский (в миру Прохор Мошнин) жил на рубеже XVIII и XIX веков и оставил после себя много пророчеств, о многих из которых до сих пор идут споры. Дело в том, что некоторые предсказания старца были записаны помещиком Николаем Мотовиловым (1809–1979 годы), который весьма почитал отец Серафима и даже был им не однажды исцелен.

Однако у современных исследователей есть обоснованное опасение, что иногда под видом пророчеств отца Серафима Мотовилов мог писать и свои собственные измышления. Особенно это касается пророчеств Серафима Саровского о будущем России и о пришествии Антихриста, так как некоторые написанные Мотовиловым предсказания отражают мысли православной интеллигенции того времени и не согласуются с традиционным православием.

Однако и достоверно известные пророчества доказывают, что у святого был дар провидца, посланный ему за подвижничество Богом.

Знавшие старца люди говорили, что приходившие к нему со всей России письма он никогда не вскрывал, но взглянув на конверт, диктовал ответ автору письма. После того, как отец Серафим почил, в его келье нашли десятки невскрытых писем, однако было известно, что все их авторы получили ответы.

Декабристское восстание

Известно, что перед восстанием декабристов 1825 года, в Саров к святому приезжали два брата, один из которых — князь Сергей Григорьевич Волконский был заговорщиком. Старец принял только старшего брата Николая Григорьевича Репнина и благословил его, князя же Волконского не принял, замахал руками и прогнал, при этом указав старшему брату, что младший замышляет смуту, которая кончится «слезами и кровью» и посоветовал Репнину образумить родственника.

Действительно, младший из братьев Волконских, герой войны 1812 года был членом тайных обществ «Южное» и «Союз благоденствия», принял участие в восстании, был арестован в январе 1826 года, осужден и приговорен к двадцати годам каторжных работ. Срок отбывал на рудниках Забайкалья, а с 1845 года жил в Иркутске.

В 1849 году, уже после смерти Святого, иеромонах Иоасаф (Толстошеев) рассказал случай, очевидцем которого стал незадолго до восстания декабристов. Отец Серафим задумчиво сидел у святого источника, когда к нему почти подбежал военный и попросил благословения.

Святой Серафим отказал военному, но тот не сдавался, пока старец не рассердился и не закричал на него: «Я тебе уже сказал: гряди туда, откуда ты пришёл!», после чего мужчина, смутившись, покинул святого. Лишь после декабрьских событий 1825 года, иеромонах понял, что благословение у святого просил один из декабристов.

Отец Серафим не благоволил к революционерам и реформатором всех мастей, указывая, что первым из них был Сатана, который решил свергнуть Бога.

Своё прославление

Это предсказание в воспоминаниях передала дивеевская старица Ирина Семёновна. Ей святой Серафим говорил о том, что будет на Руси царь, который прославит его, отца Серафима, и при этом «среди лета запоют Пасху». Предсказал Святой и обширный крестный ход «народу, как колосьев в поле», который вопреки обыкновению пойдёт не из Сарова в Дивеево, а наоборот, из Дивеева в Саров.

Так и случилось, в 1903 году в пору прославления мощей святого, в Саров приехал государь-император Николай II , и среди лета (государь прибыл в Саров 20 июля) действительно «запели Пасху» — то есть, от радости стали исполнять песнопение «Христос воскрес из мертвых…», а крестный ход, который возглавлял император и все высшее духовенство РПЦ , шёл из Дивеева в Саров.

Предсказал святой и прославление Дивеевской обители, и её существование вплоть до Второго Пришествия Христа: «Все пройдёт и кончится. И обители уничтожатся, а у убогого Серафима в Дивееве до самого дня пришествия Христова будет совершаться Безкровная Жертва».

Крымскую войну

По свидетельству Алексея Гурьевича Ворошилова, отец Серафим предрёк, что вскоре на Русь «восстанут три державы и много её изнурят». События XIX века показали, что речь шла о Крымской войне, которая продлилась в 1853 по 1856 год.

Против России в ней выступали Британия, Франция и Османская империя, а военные действия шли не только в Крыму, но и на Кавказе, на Балтике и Чёрном море, на Белом и Баренцевом море и даже на Камчатке и Курильских островах.

Судьбу императора

По рассказу Натальи Леонидовны Чичаговой, дочери владыки Серафима Чичагова, который был автором «Летописи Серафимо-Дивеевского монастыря». В 1903 году император из рук жены Мотовилова Елены Ивановны получил письмо от самого святого, которое было написано им при жизни и адресовано «четвёртому царю, посетившему обитель».

Прочитавший письмо государь горько заплакал, можно предположить, что в письме были предсказаны грядущие ужасные события революции, казнь царской семьи и гражданской войны.

Революцию и Гражданскую войну

Благодаря публикации в журнале Валаамского общества Америки «Русский паломник» известно свидетельство княгини Натальи Владимировны Урусовой, которая рассказала, что в 1918 году держала в руках письмо святого к Мотовилову, где он предсказывал события, которые она переживала.

Это письмо ей дал граф Ольсуфьев, работавший при библиотеке Троице-Сергиевой академии. Графа вскоре убили большевики, а княгиня помнила, что кроме предсказаний ужасных событий революции в письме были и предсказания и о великом будущем страны, что её утешило.

Действительно, святой предсказал, что вскоре после его прославления начнётся кровавая смута: «Восстанут против царя и самодержавия, все восставшие погибнут, а Бог царя возвеличит…»

Святой предрёк страшные времена для России: «Произойдет гибель верных отечеству людей, разграбление монастырей; осквернение церквей Господних; уничтожение и разграбление богатства добрых людей, реки крови русской прольются». Но тут же Святой указывает, что Бог помилует Россию и приведет её через страдания к «великой славе».

Возрождение России

Согласно пророчеству святого, Россия начнёт возрождаться спустя сто лет после его прославления. И действительно, если учесть, что мощи святого были прославлены в 1903 году, то нужно признать правоту старца — ведь именно после 2000 года Россия действительно начала возрождаться после страшных и губительных испытаний XX века.