Что делали на Руси мужики, чтобы росла борода

В допетровские времена на Руси встретить безбородого мужчину было так же сложно, как и увидеть бородатую женщину. Борода для мужчин всех сословий была не просто растительностью на лице, а символом мужественности, достоинства, силы, то есть, всего того, что делает мужчину мужчиной. Худшим поруганием было плюнуть кому-либо в бороду или схватить за нее, а то и выдрать клок. Не зря говорили: «Борода дороже головы», «Чужую бороду драть — своей не жалеть». И даже так: «Без бороды в рай не впустят». Поэтому заботы о густоте и пышности бороды были делом совсем не шуточным. Как же наши предки добивались нужного состояния «честной бороды»?

Расчесывание

Гребешок совершенно напрасно считают исключительно женским аксессуаром. В древних мужских захоронениях гребни встречаются так же часто, как и в женских. При этом мужчину в последний путь отправляли с расческами меньшего размера, чем женские. Опознать в этих вещицах средство для ухода за бородой совсем не сложно, это подтвердит любой современный бородач. Гребни для бороды делали из кости и дерева, вырезали на них затейливые орнаменты, стилизованные изображения животных. Гребешок, висящий на поясе — непременная принадлежность древнерусского щеголя. Использование гребня делало бороды пышными и густыми, и это не удивительно, ведь все знают, что регулярное расчесывание — это основа ухода за любыми волосами.

Все русские любили париться в бане. Тех, кто не ходил в баню, считали нехристями и относились к ним крайне подозрительно. А баня — это не просто мытье. Горячий пар, интенсивное использование веника являются великолепным массажем, средством улучшить обмен веществ и циркуляцию крови. А это приводит к улучшению роста волос.

Лампадное масло

Из произведений русской литературы мы все помним образ какого-нибудь приказчика или мастерового, волосы и борода которого аккуратно расчесаны и смазаны лампадным маслом. Впрочем, иногда можно прочесть и о деревянном масле. О каком же таком масле идет речь? В старину для лампад использовали исключительно оливковое масло. Самые дешевые сорта этого масла, непригодные для употребления в пищу, назывались «деревянным маслом». Лампадным маслом смазывали волосы и женщины и мужчины. Мужчины особенно усердствовали, смазывая себе бороды. Совсем не удивительно, что в результате растительность на лице становилась такой пышной, ведь оливковое масло — одно из лучших косметических средств для волос.

Растительные сборы

Деревенские знахари советовали мужчинам, у которых туго росли бороды, использовать отвары крапивы, ромашки, которые очень благотворно влияют на рост волос. Запарив высушенные травы кипятком, их приносили в баню, и там тщательно втирали настой в кожу лица, умывались им. Бытовал и простой рецепт, популярный вплоть до наших дней: кашицу из мелко порезанной луковицы и меда нанести на щеки и подбородок, подержать несколько минут, а затем смыть.

Магия

В старину все знали, а многие знают и сейчас, что на рост волос, в том числе и бороды, влияет луна. И поэтому, если желаешь иметь пышную, окладистую бороду, нельзя стричь ее на убывающий месяц. Если необходимо подровнять бороду, то сделать это нужно в период растущей луны.

Образ жизни

Волосы на лице — это вторичный мужской половой признак. На мужские половые признаки влияет гормон тестостерон. Те, у кого он активно вырабатывается, как правило, отличаются и повышенной волосатостью тела и лица. А для выработки тестостерона необходимо много двигаться, заниматься физическим трудом, быть активным и энергичным. В древности подавляющее большинство мужчин вело именно такую жизнь. Они были или воинами или пахарями, а зачастую, и тем и другим, ездили верхом, охотились, орудовали веслами и ходили под парусом — то есть, делали все для того, чтобы тестостерона у них было хоть отбавляй.