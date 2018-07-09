Кто на территории России мумифицировал покойников

Всем известна знаменитая мумия вождя пролетариата В. И. Ленина, которая покоится в мавзолее на Красной площади. Мумифицировать его тело советских ученых заставили две причины — идеология и научный интерес. Однако на территории России жили народы, которые мумифицировали своих покойников из религиозных соображений и старались сделать все возможное, чтобы тела их родичей сохранялись. Сделать это было трудно во влажном, болотистом климате с ежегодными перепадами температур, поэтому многие мумии сохранились лишь частично.

Цивилизация пызырыкцев

Скотоводческая культура пызырыкцы была распространена на территории России в южных районах Горного Алтая — на плато Укок и Улаган и сосуществовала рядом со скифами. Этот ирано-самодийский народ проживал на обширных землях Монголии и Казахстана в течение четырех тысячелетий — с VI по II век д.н.э. Культура была названа в честь распадка Пызырык (республика Горный Алтай, Улаганский район), где в XIX веке были найдены первые захоронения вождей.

Это было развитое, но разнородное, состоявшее из европеоидов и монголоидов, сообщество, осуществлявшее активную торговлю с Ближним Востоком, Египтом и Азией.

Благодаря найденным захоронениям, известно, что у пызырыкцев была развита хирургия. Древние медики делали трепанацию черепа точно так же, как это делали в Древней Греции, что говорит о связи цивилизаций.

Тело они покрывали татуировками в скифо-сибирском стиле — фигурками птиц, оленей и мифических животных. Они мумифицировали своих покойников с помощью смолы, ртути, масла и воска.

Мумифицировали всех

Самой известной мумией пызырыкской цивилизации стала «Принцесса Укока» — мумия молодой (около 24 лет), европейской женщины, которая была найдена на одноименном плато в 1993 году. Тело женщины было похоронено в гробе, высеченном из дерева, и опущено в глубокий сруб под насыпным курганом. Благодаря сохранности мумии, медики выяснили, что скончалась «принцесса» от рака груди.

«Принцессу» мумифицировали тщательно — удалили все внутренние органы, гортань и глазные яблоки. Все это было сожжено, перемолото в пыль, смешно с сухой травой, растущей на Укоке, после чего этой смесью заполнили полости тела. Археологи Института истории материальной культуры РАН считают, что такой способ мумифицирования пришел на Алтай из Ирана.

Вместе в «принцессой» были найдены мумии двух мужчин — они также были замумифицированы и похоронены поверх могилы «принцессы», что позволило сделать вывод, что пызырыкцы мумифицировали всех покойников без исключения.

Раскопки экспедиции археолога Вячеслава Ивановича Молодина в 1995 году выявили упрощенный способ подготовки тела к похоронам с помощью вскрытия брюшной полости и удаления внутренних органов. Таким способом был мумифицирован белый мужчина ростом 180 см из укокского могильника «Верх-Кальджин-2», в могилу ему положили лук со стрелами и коня.

Анализ ДНК мумий показал, что пызырыкцы близки к селькупам (живут на севере Сибири — в Ямало-Ненецком АО, в Красноярском крае и в Тюменской области; по переписи 2010 года их осталось 3 649 человек) и к кетам — малочисленному народу, который живет на севере Красноярского края (1 219 человек).

Это соответствует предположениям ученых, что во II тысячелетии до н.э. пызырыкцы были вытеснены хуннами на север.

Северные самодийцы

Поэтому ничего удивительного, что мумии находят и на Ямале. Большинство их найдено в комплексе «Зеленый яр» (Приуральский район Ямало-Ненецкого АО), который открыли в 1997 году в ходе проекта «Живой Ямал». Могильник относят к VIII-IX векам и XIII веку. Сейчас вскрыто больше 80 захоронений, обнаружены останки взрослых, детей и младенцев. Сохранность тел обусловлена не только вечной мерзлотой, но и способом захоронения. Для погребения родичи надевали на тела меховую одежду, закрывали открытые части тела и грудь листами раскатанных медных котлов, а затем помещали в деревянные колоды или заворачивали в бересту. Медь реагировала с телом и сохраняла его нетленным.

Особенный интерес ученых вызвала мумия мальчика 6-7 лет, которого похоронили в берестяном коробе.

Специалисты Тюменского Института проблем освоения Севера Сибирского отделения РАН реконструировали внешний вид одного мужчины и пришли к выводу, что он был северным самодийцем и мог принадлежать быть ненцем, энцем, нганасаном или селькупом.

Таштыкцы

Еще одно место, где находят мумии — это Хакасия. Например, зимой 2014–2015 гг. экспедиция «Хакасского НИИ языка, литературы и истории» прямо в Абакане нашла курган таштыкской культуры V века (могильник Абакан-8), в которой лежала мумия женщины 50 лет, в честь которой было убито и сожжено 95 человек. О том, что тело было специально мумифицировано, говорили отверстия в черепе, — об этом сообщил руководитель экспедиции Петр Борисович Амзараков.

Тело покоилось в обширном срубе с алтарем, сруб был засыпан землей и обложен сверху плитами. В могиле была найдены погребальные куклы в масках, керамика, медные амулеты и золотая фольга.

Народы тытштыкской культуры жили в Хакасии 700 лет, начиная со II века до н.э. Это были разнородные племена — одни были европеоидами, а другие, принадлежавшие к знати, — монголоидами. Религия была общей, и хоронили мертвецов одинаково: тела сжигали, а кости зашивали в погребальные куклы, лица которых покрывали ритуальными масками.

Советский археолог-вотоковед Леонид Романович Кызласов считал, что тыштыкская культура отразила формирование енисейских киргизов (хакасов), которые образовались при смешении угро-язычных динлинов с тюрками гяньгунями.

Антропологи считают, что таштыкцы — представители уральской расы, занимающей промежуточное положение между европейцами и азиатами.

ДНК говорит в пользу того, что тыштыкцы — прямые потомки тагарцев, которые жили на Енисее ранее и были носителями гаплогруппы R1a, распространенной у народов Европы, Скандинавии и Средней Азии.

Позже енисейские кыргызы вошли в Уйгурский каганат, а затем в Кыргызский каганат, который просуществовал до 924 года.