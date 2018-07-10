Ещё
Что нашли в капсулах времени
Далее:
Читайте также:
Ещё

Что нашли в капсулах времени 

Рамблер 53 минуты назад
Письма в будущее — не такая уже редкость. Послание к потомкам принято помещать в прочную капсулу и закладывать под строящиеся дома или памятники. Когда приходит означенный срок, капсулу вскрывают и вот тут может быть масса сюрпризов.
1. Первой капсулой времени, которую вскрыли и прочитали потомки, стало послание жительницы США Анны Дейм. Она оставила её в 1876 году, велев вскрыть через 100 лет. В посылке в будущее были газет, монет и всякие мелочи из тогдашней жизни.
2. В 1983 году в Аспене (штат Колорадо) заложил капсулу времени Стив Джобс. Участники Международной конференции дизайнеров заложили в четырёхметровую трубу всё, что пожелали. Вскрыть контейнер предполагалось в 2000-м году, но его не смогли найти. Позже капсулу всё-таки отыскали и обнародовали содержимое. Там были кубик Рубика, журнал Vogue, упаковка пива и другие вещицы. В числе наиболее ценных находок — одна из первых компьютерных мышек Apple.
3. В 2016 году в городе Злотенец в Польше нашли капсулу нацистов. В ней обнаружилось два экземпляра книги Адольфа Гитлера Mein Kampf, фото лидера фашистов, газеты 1939 года. Особый интерес специалистов вызвало письмо немецкого офицера, написанное на «девственном пергаменте» — так называли кожу неродившихся телят. Существовало поверье, что этот материал — сильный талисман.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Котенок с человеческим лицом пугает соцсети3
Самые дикие секс-традиции22
Как благодарят в тюрьме210
За что советского летчика наградили Гитлер и Сталин1
Сколько пророчеств Серафима Саровского сбылось62
Видео
04:51
7 вещей, о которых нам врали всю жизнь
Безумный мир
00:30
Одержимая в Индии ползала по стене госпиталя
Безумный мир
00:19
В Турции взялись за обучение кошек плаванию
Истории
04:42
Тайные знаки, которые послали нам художники
Истории
03:30
Что нашли в капсулах времени
Истории
10:45
Места в России, где люди пропадают
Места
03:33
Места, где больше нет людей
Места
11:16
Прогнозы советских фантастов, которые уже сбылись
Истории
05:32
Занятные тайны аэропортов
Места
14:23
Исполинские объекты, которые построил человек
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение