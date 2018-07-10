Что нашли в капсулах времени

Письма в будущее — не такая уже редкость. Послание к потомкам принято помещать в прочную капсулу и закладывать под строящиеся дома или памятники. Когда приходит означенный срок, капсулу вскрывают и вот тут может быть масса сюрпризов.

1. Первой капсулой времени, которую вскрыли и прочитали потомки, стало послание жительницы США Анны Дейм. Она оставила её в 1876 году, велев вскрыть через 100 лет. В посылке в будущее были газет, монет и всякие мелочи из тогдашней жизни.

2. В 1983 году в Аспене (штат Колорадо) заложил капсулу времени Стив Джобс . Участники Международной конференции дизайнеров заложили в четырёхметровую трубу всё, что пожелали. Вскрыть контейнер предполагалось в 2000-м году, но его не смогли найти. Позже капсулу всё-таки отыскали и обнародовали содержимое. Там были кубик Рубика, журнал Vogue, упаковка пива и другие вещицы. В числе наиболее ценных находок — одна из первых компьютерных мышек Apple

3. В 2016 году в городе Злотенец в Польше нашли капсулу нацистов. В ней обнаружилось два экземпляра книги Адольфа Гитлера Mein Kampf, фото лидера фашистов, газеты 1939 года. Особый интерес специалистов вызвало письмо немецкого офицера, написанное на «девственном пергаменте» — так называли кожу неродившихся телят. Существовало поверье, что этот материал — сильный талисман.