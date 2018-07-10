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Тайные знаки, оставленные художниками
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Тайные знаки, оставленные художниками 

Рамблер 3 часа назад
Некоторые шедевры живописи прекрасно знают даже те, кто не любит ходить по музеям. Эти картины появляются в учебниках, журналах, в рекламе. Но далеко не все знают, что частенько художники зашифровывали в картинах события и даже оставляли нам послания.
1. «Сикстинская Мадонна» Рафаэля Санти. Присмотритесь к фону, на котором изображена Мадонна. Издали кажется, что это затянутое облаками небо, но в реальности это головки ангелов.
2. «Последний день Помпеи» Карла Брюллова. Художник на этом эпичном полотне запечатлел самого себя и возлюбленную графиню Юлию Самойлову.
3. «Мадонна со святым Джованнино» Доменико Гирландайо. На заднем фоне происходит что-то странное: в небе находится объект, подозрительно похожий на НЛО, а на земле стоит человек, который пристально рассматривает его.
4. «Фламандские пословицы» Питера Брейгеля-старшего. Название картины говорит само за себя: художник пояснил с её помощью значения сотни пословиц.
5. «Сотворение Адама» Микеланджело. Если внимательно посмотреть на Бога и его окружение, то можно увидеть человеческий мозг в разрезе.
6. «Неравный брак» Василия Пукирева. Картина стала иллюстрацией к трагической истории из жизни приятеля живописца: его любимую вынудили выйти замуж за другого человека, а сам он стал шафером на свадьбе.
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