«Безудержное веселье»: как отдыхает американская элита в Богемской роще

Американские и международные «элитные клубы» — это тема, которая давно будоражит умы конспирологов и сторонников теории заговора и теневого мирового правительства. Самым популярным из таких сообществ является международный Бильдербергский клуб, о котором говорят самые парадоксальные вещи. Впрочем, международным его можно назвать условно. Треть его членов — американцы, а две трети — представители финансовой и политической элиты всех остальных мировых держав. И сам этот клуб появился именно с подачи высокопоставленных лиц США и был построен по применяемой в Штатах модели закрытых элитных сообществ.

В США закрытая клубная культура пронизала многие слои общества. Здесь можно упомянуть и студенческие общества (также закрытые) для детей богатых родителей, которые сами активно участвуют в жизни студенческих кампусов.

Членство в студенческих обществах настолько престижно, что выпускники колледжей упоминают о нем в резюме при поступлении на работу. Это своеобразный маркер и для работодателей, которые могут быть выходцами из такого же общества, а ведь бывших братьев и сестер по сообществу не бывает.

Несколько иначе дело обстоит со «взрослыми клубами». Сюда попадают люди, уже добившиеся выдающихся результатов в профессиональной деятельности. Принимаются в клуб такие претенденты по ходатайству уже действующих членов и после самой тщательной проверки, а подчас и многолетнего ожидания.

И одним из самых элитных заведений подобного рода в США является Богемский клуб с его легендарной и опутанной самыми мрачными легендами Богемской рощей. Центральный офис этой организации расположен на Юнион-сквер в Сан-Франциско. Клуб появился в 1872 году, и первоначально состоял из представителей творческих профессий и журналистов. Но вскоре в него вошли крупные предприниматели, а затем и политики. «Богема», в честь которой и был назван клуб, осталась, но уже в качестве своеобразного «обслуживающего персонала», который устраивал политикам, военным и бизнесменам разные представления: спектакли и мюзиклы. Они проходили в Богемской роще на ежегодной встрече членов клуба с целью неформального отдыха.

Первые же «Богемские рощи» проводились в самых различных местах на природе, пока те самые, вошедшие в состав клуба бизнесмены не купили участок к северу от округа Сонома в 1899 году. Тогда место «летних лагерей» стало постоянным. Стоит отметить, что сама роща — это национальный природный заповедник, где произрастают секвойи возрастом до полутора тысяч лет.

Что касается Богемской рощи, то известна она своими мероприятиями типа «безудержного веселья» — это как раз сценические постановки, по некоторым версиям, плавно перетекающие в оргию и «жертвоприношение». С 1929 года совершается также обряд перед статуей совы, перед которой сжигается кукла человека, что, по словам самих членов клуба, символизирует «очищение от всех мирских забот». В 2000 году данный ритуал стал достоянием широкой общественности, так как журналисты установили в Богемской роще скрытые камеры.

При этом один из этих журналистов, Алекс Джонс , назвал обряд «сатанинским и языческим», увидев в сжигании макета человека «проведение через огонь», характерное для вавилонского культа Баала или Молоха.

Тут нужно отметить, что сова фигурировала не только в вавилонском язычестве, но считалась также «птицей мертвых», проводником душ у народов Северной Америки, в Древнем Египте и во многих других странах.

Впрочем, чисто психологически такая мрачная ритуалистика действительно сплачивает людей на уровне архетипов и на «отдых от забот» явно непохожа. Тем более что история клуба и рощи явно противоречит основному девизу этого учреждения, который гласит: «Пауки, плетущие паутину, сюда не приезжают». Подразумевается, что разговоры о делах в клубе и в роще не приветствуются. Но именно в рамках двухнедельного летнего марафона в Богемской роще зародился Манхэттенский проект по созданию атомной бомбы. Ученые и директора «мозговых трестов» США тоже являются членами клуба.

Богемский клуб, как и другие аналогичные организации в США, — это своеобразное место создания единой неформальной «американской аристократии». Понятно, что основным критерием тут является не родовая принадлежность, а заслуги. Однако сама социальная система в США предполагает, что огромная помощь в достижении карьерных высот обусловлена именно родовой принадлежностью к той или иной военной, политической, научной или коммерческой династии. Ну а то, что именно такие клубы являются площадкой для неформальных договоренностей, которые определяют и американскую, а во многом и международную политику, — уже ни для кого не секрет.