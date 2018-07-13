«Алло, барышня?»: первые телефонные станции в России

«Алло, барышня?»: первые АТС в России

13 июля 1882 года открылись первые телефонные станции в России. Городами-дебютантами стали Петербург, Москва, Одесса и Рига. А уже через 3-4 года АТС были оборудованы в Нижнем Новгороде, Либаве, Ревеле, Ростове-на-Дону и Баку.

Телефоны на тот момент уже не были экзотикой, их устанавливали аристократы, промышленники, владельцы доходных домов и просто обеспеченные горожане. Собственную телефонную линию имела и царская семья. Однако личный телефон был роскошью, а его обслуживание стоило около 250 рублей в год. При этом его удаленность от узла связи должна была составлять не больше 3 верст (3,2004 км). Каждая верста сверх нормы стоила владельцу еще 50 рублей.

Появилась новая женская профессия — телефонистка. Несмотря на нелегкий труд, работа была престижной и, что важно, хорошо оплачиваемой. Барышни получали 30 рублей в месяц. Однако попасть туда было не так просто — девушки проходили настоящий кастинг.

Телефонистками могли стать девушки от 18 до 25 лет, ростом от 165 см (при этом в сидячем положении их рост должен был составлять не менее 128 см), с приятным голосом, отличной дикцией и правильной речью. Разумеется, девушки обязаны были быть терпеливыми, спокойными, вежливыми и уметь сосредотачиваться.

Кроме того, обязательным условием было замужество только с работниками связи (но предпочтение отдавалось незамужним) и подписка о неразглашении тайны телефонных переговоров.

Барышня сидела на жестком стуле с закрепленным микрофоном на груди и с тяжелыми наушниками на голове, и переводила звонок абонента, соединяя штекеры с ячейками коммутатора.

При подтверждении связи телефонистка ставила ключ в нейтральном положении и принимала следующий звонок.

Когда разговор заканчивался, звонивший поворачивал индуктор на аппарате, и на коммутаторе срабатывал отбойный клапан.

Ловкие телефонистки обычно могли сделать до 170 вызовов в час, при этом работая в непрерывном шуме.

Иногда бывали и неожиданные подарки судьбы. Поздно вечером, когда поток вызовов спадал, некоторые владельцы телефонов от скуки общались с самими телефонистками. Очарованные мелодичным голосом, состоятельные абоненты влюблялись и могли сделать предложение предприимчивой барышне.