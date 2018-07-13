ЦРУшники и Чекисты: кто дольше не пьянеет

В число обязательных качеств разведчика помимо хладнокровия, знания языков, владения оружием должно входить и умение пить не напиваясь. Ведь трезвый спецагент непременно вызовет подозрения. Однако не все могут похвастаться столь полезным навыком.

Не пить нельзя

На беседу за спиртным разведчик возлагает большие надежды. И неспроста: такая неформальная обстановка позволяет разговорить оппонента, выведать у него необходимую информацию или побудить к совершению желаемого действия. При этом важно чтобы собеседник был всегда пьянее агента — смена ролей грозит разоблачению.

Впрочем, главное здесь, по словам разведчиков со стажем, всегда соблюдать меру. Отечественные резиденты, которые следовали умеренности в выпивке как правило делали отличную карьеру. Достаточно называть имена Леонида Шебаршина и Вячеслава Трубникова, которые в свое время возглавляли соответственно советскую и российскую внешнюю разведку. По словам оперативников, это справедливо и по отношению к нынешнему главе СВР Михаилу Фрадкову

Бывший резидент, полковник в отставке Алексей Иванов утверждает, что непьющих разведчик не бывает в принципе, но отмечает, что хорошие разведчики пьют лишь в случае оперативной необходимости, ведь любое спиртное — это яд.

Правда, Леонид Шебаршин как-то приводил пример непьющего советского резидента, работавшего в Пакистане . Может поэтому дела у него шли из рук вон плохо. За весь период своей службы на его счету не было ни одной стоящей вербовки. «Трезвенника» отозвали на родину, а на его место прислали «пьющего». И вскоре тому удалось установить хорошие отношения практически со всеми пакистанскими генералами. Генерал Шебаршин любил повторять, что «должность оперативного работника резидентуры пора переименовывать в аперитивного».

Победителей нет

А что же иностранные спецслужбы? Они тоже использовали алкоголь, как одно из средств оперативной работы. Но тягаться с русскими в этом компоненте им зачастую было не под силу. Где-то на закате эпохи СССР сотрудники ЦРУ ФБР разрабатывали советского разведчика, в прошлом профессионального волейболиста мастера спорта из общества «Динамо». Последний в это время тоже искал кандидатуры для вербовки. Их интересы совпали в американском штате Вашингтон, в ресторане на реке Потомак.

Американцы долго и безуспешно пытались споить свою жертву. Пили долго, стакан за стаканом (агенты ЦРУ и ФБР были тоже подготовлены), однако советский разведчик все же вышел из этого противостояния победителем. Изрядно перебравшие американские агенты в какой-то момент перешли критическую черту и один из них стал рассказывать сидящим за соседними столиками цель их миссии.

По стечению обстоятельств (или нет) эти разговоры услышали находящиеся в зале сотрудники Аналитического департамента ЦРУ — на следующий день руководство уже знало о произошедшем. Наказание последовало незамедлительно: проштрафившегося агента сослали на задворки, в резидентуру Джорджтауна (столица Республики Гайана ). Увольнять его не стали по одной простой причине: подготовка резидентов слишком дорого обходилась ЦРУ.

Досталось и нашему оперативнику. Сначала начальство направило его в командировку на Кубу , ссылаясь на необходимость написания подробного отчета о проделанной за год работе. А на Острове Свободы он был арестован за несанкционированный контакт с агентами ЦРУ. Шпионаж в пользу Соединенных Штатов доказать не смогли, но из органов его все же уволили.

Главное — методика

Примечательно, что после громкого скандала на Потомаке в недрах ЦРУ были разработаны инструкции для агентов, разъясняющие как грамотно споить коллегу из КГБ, чтобы выведать у него секретную информацию. В качестве главного слагаемого успеха называлось умение говорить правильные тосты, которые русский разведчик не может не поддержать. При этом в рекомендациях подчеркивалось, что не следует стараться перепить чекистов — это все равно невозможно. Главное грамотно распределить свои силы.

Подобные проблемы в 60-х годах существовали и в израильской внешней разведке — Моссаде. В то время в Израиле фактически отсутствовала культура потребления спиртного, и для начинающих оперативников решили организовать специальные полуторагодичные курсы. Обучали всему: основам дегустации, совместимости алкоголя с определенными блюдами, в каких количествах и в какой последовательности следует употреблять тот или иной напиток. Тестировали будущих агентов Моссада на специальном выпускном банкете.

Кое-какие хитрости употребления алкоголя иностранные спецслужбы, по их собственному признанию, подсмотрели в России . Одной из них стали легендарные таблетки КГБ, препятствующие быстрому опьянению. Сегодня подобный препарат под названием «RU-21» выпускает компания Spirit Sciences, базирующаяся в Калифорнии. Американцы утверждают, что русские начали его разработку после окончания Второй мировой войны, однако российская сторона свою причастность к данному препарату отрицает.

По словам производителей, «RU-21» препятствует выработке в организме фермента, превращающего алкоголь в ацетальдегид — яд, разрушающий наши ткани. Говорят, что эта волшебная таблетка не только дает возможность напиваться в свое удовольствие, но и хорошо защищает от похмельного синдрома.