За что в империи отвечали оренбургские казаки

Изначально на территории Оренбуржья жили казаки исетские, пришедшие сюда вместе с Ермаком и поселившиеся вдоль реки Исеть. В 1743 году Челябинская крепость стала постоянным местом их пребывания.
Так же, жили на этих землях казаки уфимские, которые прибыли сюда во времена Ивана Грозного во главе с воеводой Иваном Нагим. Они рассеялись по реке Белой, вплоть до Уфы. Помимо исетских и уфимских поселились здесь же казаки самарские, которые строили оборонные укрепления вдоль Закамской линии. Колонизаторы жили в постоянной опасности в соседстве с башкирами и киргизами, которые своими набегами тревожили восточные границы Российской империи. Неоднократно царские власти присылали атаманам и воеводами грамоты в признательность за храбрость в защите Оренбургского края. Петр Великий одним из первых отметил огромное значение Оренбургского края в торговле с народами Средней Азии. Общеизвестно, что он назвал Петербург «окном в Европу», но мало кто помнит, что Оренбург он величал «широкими воротами в Азию». Для таких широких ворот требовалась профессиональная стража, которая не только бы охраняла, но и осваивала новые земли. Таким деятельным караулом стало новое казачье войско.
Уже при Анне Иоанновне, в 1731 году хан Абулхаир и подвластные ему казахские народы попросили российского подданства. Императрица приняла их, а для защиты границ приказала построить в устье реки Орь город — Оренбург. С этого времени началась активная колонизация края, доселе малоизученного и далекого. Руководить Оренбургской экспедиции было поручено обер-секретарю правительствующего Сената И. К. Кириллову. Петербургский чиновник подготовил план: «для подчинения средне-азиатской орды влиянию России и тем укротить их враждебные отношения к нам, для чего охватить все окраины Башкирии постепенным возведением крепостей на юге, востоке и юго-востоке». Для этого, по мнению обер-секретаря, следовало создать новые боевые силы, по примеру южной окраины государства. Говорил колонизатор, конечно, о казачестве. Селить «новые силы» он решил в Оренбурге и новых крепостях. В течение следующих двух десятилетий казаки построили укрепительные линии: Самарскую, Сакмарскую, Оренбургскую и Исетскую. Оренбургскую крепость они перенесли на место Бердской, а старый город на реке Орь переименовали в Орск. Официально же Оренбургское казачье войско было создано 11 февраля 1736 г. Первым войсковым атаманом был назначен Матвей Шилов. Однако на территории края не все стали частью войска. Лишь в 1748 году указом императрицы Елизаветы Петровны было сформировано общее Оренбургское иррегулярное войско (в него вошли алексеевские и сергеевские городовые казаки, а также крещенные калмыки из Ставрополья). Известность войску принес второй атаман Василий Могутов, который занимал должность в течение 30 лет. Новое войско из местных казаков продолжало воевать с башкирами, киргизами и туземными племенами, тем самым отстаивая новые границы. В эти тяжелые времена оренбургские казаки сложили вот эту песню:
«Мы давно живем на рубеже степей И давно привыкли к ним Перед дикими ордами Уже не в первый раз стоим. Там и птица не летает, Там песок летит столбом, А теперь весь мир уже знает, Что нам степи нипочем».
К середине XVIII века в Оренбургском войске насчитывалось 5877 человек. Все казаки делились на три группы: жалованные, маложалованные и безжалованные. Первые выставляли из своего состава половину казаков для несения службы, вторые же выставляли одну треть, а безжалованные были обязаны содержать себя на службе за свой счет, а также предоставляли на службу не мене четверти от всего числа казаков. Казаки несли ординарную службу (охрана границ), они организовывали пикеты и разъезды между пикетами, а также зачастую участвовали в преследовании местных банд. Это были основные обязанности казаков, не говоря о починке крепостных сооружений и перевозке почты. До Гражданской войны в 1918 г. граница была нарушена лишь однажды, во времена Пугачевского бунта. На сторону Пугачева перешла небольшая часть казаков. Сам бунтовщик обещал атаману Могутову за помощь «кафтан, раков, озера, бороду и крест». По словам историка Старикова: «Несмотря ни на что, Оренбургские казаки все время мятежа оставались верными Царю и отечеству». Постоянные войны не мешали расти и крепнуть молодому казачьему войску, уже к 1768 году численность его увеличилась более чем в двадцать семь раз. Казаки отличились в русско-турецких войнах, Отечественной войне 1812 г., первой мировой. Последней войной стала Гражданская война, в которой казаки выступили против Советской власти и эмигрировали в Китай и Европу. С тех пор на месте «широких ворот» и казачьих постов растет трава.