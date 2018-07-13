За что в империи отвечали оренбургские казаки

За что в Российской империи отвечали оренбургские казаки

Изначально на территории Оренбуржья жили казаки исетские, пришедшие сюда вместе с Ермаком и поселившиеся вдоль реки Исеть. В 1743 году Челябинская крепость стала постоянным местом их пребывания.

Так же, жили на этих землях казаки уфимские, которые прибыли сюда во времена Ивана Грозного во главе с воеводой Иваном Нагим. Они рассеялись по реке Белой , вплоть до Уфы . Помимо исетских и уфимских поселились здесь же казаки самарские, которые строили оборонные укрепления вдоль Закамской линии. Колонизаторы жили в постоянной опасности в соседстве с башкирами и киргизами, которые своими набегами тревожили восточные границы Российской империи. Неоднократно царские власти присылали атаманам и воеводами грамоты в признательность за храбрость в защите Оренбургского края. Петр Великий одним из первых отметил огромное значение Оренбургского края в торговле с народами Средней Азии. Общеизвестно, что он назвал Петербург «окном в Европу», но мало кто помнит, что Оренбург он величал «широкими воротами в Азию». Для таких широких ворот требовалась профессиональная стража, которая не только бы охраняла, но и осваивала новые земли. Таким деятельным караулом стало новое казачье войско.

Уже при Анне Иоанновне, в 1731 году хан Абулхаир и подвластные ему казахские народы попросили российского подданства. Императрица приняла их, а для защиты границ приказала построить в устье реки Орь город — Оренбург. С этого времени началась активная колонизация края, доселе малоизученного и далекого. Руководить Оренбургской экспедиции было поручено обер-секретарю правительствующего Сената И. К. Кириллову. Петербургский чиновник подготовил план: «для подчинения средне-азиатской орды влиянию России и тем укротить их враждебные отношения к нам, для чего охватить все окраины Башкирии постепенным возведением крепостей на юге, востоке и юго-востоке». Для этого, по мнению обер-секретаря, следовало создать новые боевые силы, по примеру южной окраины государства. Говорил колонизатор, конечно, о казачестве. Селить «новые силы» он решил в Оренбурге и новых крепостях. В течение следующих двух десятилетий казаки построили укрепительные линии: Самарскую, Сакмарскую, Оренбургскую и Исетскую. Оренбургскую крепость они перенесли на место Бердской, а старый город на реке Орь переименовали в Орск . Официально же Оренбургское казачье войско было создано 11 февраля 1736 г. Первым войсковым атаманом был назначен Матвей Шилов. Однако на территории края не все стали частью войска. Лишь в 1748 году указом императрицы Елизаветы Петровны было сформировано общее Оренбургское иррегулярное войско (в него вошли алексеевские и сергеевские городовые казаки, а также крещенные калмыки из Ставрополья ). Известность войску принес второй атаман Василий Могутов, который занимал должность в течение 30 лет. Новое войско из местных казаков продолжало воевать с башкирами, киргизами и туземными племенами, тем самым отстаивая новые границы. В эти тяжелые времена оренбургские казаки сложили вот эту песню:

«Мы давно живем на рубеже степей И давно привыкли к ним Перед дикими ордами Уже не в первый раз стоим. Там и птица не летает, Там песок летит столбом, А теперь весь мир уже знает, Что нам степи нипочем».