Как партизаны поступали с пленными полицаями

Война полумер не знает. Любой народ, на свободу которого посягнули, будет мстить своим захватчикам за зверства врага. И месть эта будет жестокой. Кровь за кровь — таков девиз партизанской войны.

Постоянные облавы, проводимые фашистами, вынуждали партизан постоянно менять места дислокации, и водить с собой пленных не было возможности.

Взятые в плен могли сбежать и выдать отряд немцам. Организовывать охрану для них тоже было проблематично, ведь для ведения боя или налетов важен был каждый боец. Партизаны должны быть мобильными и двигаться быстро и бесшумно, а пленные, особенно раненные, создавали серьезное препятствие для этого.

Писатель Н. Шеремет в своей докладной записке Никите Сергеевичу Хрущеву, секретарю ЦК КП (б) У, в 1943 году писал: «Немцев партизаны до одного на месте уничтожают. Других национальностей часть убивают, а некоторых отпускают на волю, чтобы рассказал правду про партизан. Полицейских, которые с оружием в руках переходят на нашу сторону, партизаны прощают и дают возможность смыть с себя пятно в честном бою. Значительная часть из перебежчиков проявили себя образцовыми партизанами и уже имеют награды».

Условно партизан можно разделить на организованных и стихийных. Отряды первых состояли из членов партии и комсомола, сознательно ушедших в подполье. К ним же можно отнести и солдат, офицеров, в задачи которых входило ведение диверсионной и разведывательной работы, подготовки к наступлению армии. Здесь царила строгая дисциплина, соблюдалась субординация и отношение к пленным было относительно гуманное.

Дикие партизанские отряды состояли из тех, кто бежал от фашистов из разграбленных сел и деревень. Такие формирования включали в себя небольшое количество людей. Их целью было выживание любой ценой. Именно в таких отрядах наблюдалось особо жестокое отношение к пленным.

В той же докладной записке Шеремета говорится: «Полицейских, старост, бургомистров, которые сопротивляются, партизаны перед тем, как расстрелять, хорошо „проучат“. Особенно жестокостью отличились партизаны Федорова. Я был свидетелем, как полицаев били до крови, резали ножами, поджигали на голове волосы, привязывали за ноги и на аркане конем волочили по лесу, обваривали горячим чаем, резали половые органы. В отрядах Ковпака не пытают врагов так, как у Федорова — раза два какой-то партизан даст по морде полицаю, пустит юшку из носа, а потом расстреляет».

Свою особую жестокость партизаны мотивировали местью за убитых родственников и знакомых. Они считали, что расстрел — недостаточно легкое наказание для тех, кто осмелился предать свой народ. Это чувство ненависти и желание отомстить вполне оправдано, если знать, что немцы и те, кто добровольно перешел на службу к нацистам, творили на захваченных территориях.

Типичным примером жестокого обращения с пленными является случай, произошедший в деревне Курилово. Партизаны зашли в нее, когда полицейские были на задании. Нацисты, вернувшись, узнали о том, что деревню посетили «народные мстители», и сразу отправились в погоню. Партизан не удалось застать врасплох. Грамотно организованная засада позволила им одержать победу и захватить некоторых полицаев. Партизаны заставляли их бегать по заминированному полю до тех пор, пока последний из них не погиб, подорвавшись на мине.

Нередко бывали случаи, когда даже в организованных партизанских отрядах царило жестокое обращение с пленными. В дневнике Г. Балицкого, командира партизанского отряда им. Сталина, записано: «В штабе соединения „крестил“ одного шпиона, которого привели рано утром. После моего „крещения“ сбежавшиеся партизаны палками уничтожили эту сволочь, били, толкали, дубинками и даже обливали кипятком. Перед обедом с комиссаром ходил в соединение Мельника с целью достать две пары подошв для сапог. Подошву достал, но в это время привели бургомистра (верного слугу немцев). Вечером его привели в штаб соединения, здесь его докончила партизанская рука. Били этого мерзавца кто чем мог, кроме этого поливали кипятком».

В своей книге «Лесные солдаты» историк Владимир Спиридоненков рассказывает об использовании партизанами пленных для устрашения жителей. Типичный пример такой методы — случай, произошедший в одной из деревень Долгосельчанского сельсовета. Здесь партизаны захватили в плен группу фашистов и их прихвостней. Пленных расстреляли, но этим не ограничились.

На санях, которые были взяты в качестве трофея, установили виселицы, на которых подвесили трупы. У покойников отрезали детородные органы и привязали их к мордам лошадей. Животным под хвостами намазали горчицей. Обезумевшие от боли лошади пронеслись галопом по всему поселку Идрица. После этого акта устрашения среди местных жителей больше не наблюдалось желающих пойти на службу к нацистам. Более того, многие стали проситься принять их добровольцами в партизанский отряд.

В той же книге упоминается случай, когда в поселке Глуша партизаны захватили в плен 23 полицая — целую казарму. Вести колонну в лес оказалось слишком опасно — на ее след вышли фашистские самолеты и стали сбрасывать бомбы. Тогда партизаны сообщили немцам, что поведут с собой только половину, и заперли их всех в сарае, где были поленья. Полицаи стали убивать друг друга, а оставшихся в живых добили сами партизаны. Такие случаи заставляли тех, кто раздумывал переметнуться, пересмотреть свое решение. И благодаря этой жестокости было спасено множество других жизней.

Какими бы ни казались бесчеловечными все эти случаи, они были вызваны суровыми военными реалиями и не идут ни в какое сравнение со зверствами фашистов.