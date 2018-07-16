Невероятная жизнь в Африке сто лет назад

Для современного человека Африка — это огромные национальные парки, сафари, непрекращающиеся войны, трущобы и дикая перенаселенность. Однако так было далеко не всегда. В период расцвета колониализма, жизнь в некоторых африканских странах ничем не отличалась от жизни в Европе, а с учетом климата многие считали ее даже лучшей. Эти архивные снимки на примере Мозамбика демонстрируют, как жили в Африке в 1920-х годах.

Колониальный рай

Начиная с 15-го века, португальские колонизаторы постепенно осваивали побережье Мозамбика, отстраивая целые города по европейскому типу и параллельно пробираясь вглубь континента. Главным стимулом европейцев тут были богатства страны — золото, слоновая кость и диковинные животные. Экспансия продолжалась несколько веков, и к 1920-му году в Восточной Африке были отстроены целые города, с трамвайными линиями, телефонами и прочими благами цивилизации.

Курорты Африки

Вдоль всего побережья были выстроены курортные поселки. Отдохнуть в изысканные особняки приезжали со всей Европы — хозяева таких гостевых домов неплохо зарабатывали на непрекращающемся потоке туристов.

На передовой прогресса

К 1920-м годам в Восточной Африке действовало несколько печатных органов, которые издавали газеты, рассказывающие о жизни страны. Они распространялись через сеть киосков в крупнейших городах.

Транспортный вопрос

Начало 1920-х стало временем повсеместной автомобилизации — Мозамбик не остался в стороне. Португальцы построили сеть дорог по стране и в городах, по которым колесили лучшие авто той эпохи — жители колоний были людьми зажиточными.

Торговля

В лавках по всему побережью можно было купить свежие продукты и предметы первой необходимости.

Национальная лотерея

В крупнейших городах регулярно проводились лотереи — главное развлечение образованных людей того времени.

Туристическая инфраструктура

Сеть отелей Мозамбика ежегодно принимала сотни постояльцев со всего мира.

Светские развлечения

Для белых жителей побережья Восточной Европы устраивались матчи по крикету, лакроссу и большому теннису.

Санатории Восточной Африки

Побережье Мозамбика привлекало туристов своим мягким климатом. Вдоль линии моря были выстроены санатории, в которых с удовольствием отдыхали и лечились европейцы из далеких северных стран.

Райские пляжи

Теплые волны Индийского океана и пляжи с мелким песком соперничали с лучшими пляжами Средиземноморья.

Мода Африки

Рассчитанные на состоятельную прослойку населения салоны одежды открывались в крупных туристических центрах.

Финансовый рай

Богатства Африки, казавшиеся неисчерпаемыми, манили в Мозамбик самых предприимчивых людей со всего света — коммерция просто кипела в крупных городах.

Здравоохранение

Медицина в Восточной Африке уже в начале двадцатого века добилась серьезных успехов в вакцинации местного населения и предотвращения эпидемий.