Были ли на Земле гигантские люди

Город Бамиан находится в Афганистане. Поблизости от Бамиана стоят пять исполинских статуй.

Самая крупная статуя имеет высоту 52 метра и, по мнению некоторых исследователей, изображает представителя первой расы.

Вторая статуя, имеющая высоту 36 метров, изображает вторую расу.

Третья 18-метровая статуя показывает третью расу.

Четвёртая статуя с высотой 5 метров демонстрирует, как выглядела первая физическая раса — атланты.

Последняя статуя высотой чуть выше роста современного человека символизирует нас.

Очень похожие представления о человеческой истории предлагает и ацтекский «Кодекс Ватиканус». Там указано, что на Земле существовало четыре поколения. Первая раса, раса гигантов, погибла от голода. Вторую расу уничтожил пожар, третью — ураган.

Четвёртое поколение человечества утопило наводнение. И лишь после всех этих катаклизмов появились современные люди. Но, по всей видимости, какая-то часть великанов всё-таки осталась в живых, об этом говорят и археологические памятники, и легенды, и древние рукописи. Предания жителей острова Пасхи рассказывают, что гиганты жили на планете 18 миллионов лет назад, но в процессе эволюции рост людей снизился до 6 метров, их-то из изображают статуи острова Пасхи.

Изображения гигантских людей встречаются по всему миру. Чаще всего в этой связи говорят о человеке из Уилмингтона, изображении длиной 70 метров, и гиганте из Церна, изображении длиной 50 метров. Так жили всё-таки гигантские люди на планете или это выдумки наших предков?