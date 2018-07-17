«Превращение» в женщину и другие шокирующие факты о сибирских шаманах

Загадочный человек в причудливой одежде, камлающий с бубном, заклинатель духов и народный целитель — таким мы представляем себе шамана. Многие жители Сибири все еще верят в могущество местных прорицателей и колдунов. И мало кто знает, какие шокирующие факты порой скрыты за магическими ритуалами шаманов.

Эпилептический припадок

Арктическая истерия — это психопатическое заболевание, которому подвержены жители Сибири и Крайнего Севера в силу ряда объективных факторов, таких как низкие температуры, малочисленность, недостаток витаминов и т.п.

Шведский религиовед Оке Ольмаркс (1911-1984 гг.) полагал, что шаманизм является ярко выраженной формой проявления арктической истерии, когда человек переживает эпилептические припадки. Больной считает свои галлюцинации общением с духами и верит во все сверхъестественное. Единственным отличием обычных психопатов от шамана является то, что он может контролировать припадки, намеренно вызывать их с помощью особых техник.

Смерть за отказ от шаманизма

Если духи предков избрали человека шаманом, то он должен принять свое предназначение или умереть. У народов Сибири считается, что прежде чем получить способности прорицателя и целителя человек переживает так называемую «шаманскую ломку». Это необъяснимая болезнь, исцелиться от которой возможно, только начав общение с духами.

Для многих людей возникающие у них видения становятся настоящим шоком, рушится привычное восприятие мира, жизненные планы проходят переоценку. Если избранный не готов полностью изменить свою судьбу, то он серьезно заболевает. Отказ от шаманизма для такого человека означает скорую смерть.

Брак с божеством или духом

Румынский историк и философ Мирча Элиаде (1907-1986 гг.) в своей книге «Шаманизм: архаические техники экстаза» написал, что шаманы часто заключают ритуальные браки с различными божествами или духами-покровителями. Они уверены, что вступают в сексуальные отношения с обитательницами иных измерений, находясь в состоянии транса.

Бывали случаи, когда такая вот мистическая жена требовала от шамана развестись, если он состоял в браке до получения магических способностей. И смертные мужья не смели противиться воле «небесных» дам.

Шаманизм предполагает не только деловые, но и сексуальные связи с духами. Это краеугольный камень подобных верований.

Семяизвержение во время камлания

Шаманский экстаз равносилен символическому половому акту. Как правило, ритуал камлания с бубном заканчивается семяизвержением. Особое состояние сознания, когда прорицатель «соединяется» с духами, богинями, магическими помощниками, практически неизбежно вызывает эрекцию у мужчины.

Часто мистические переживания шаманов связаны с сексуальными эмоциями. А тесная связь между тем, что происходит в сознании человека, и физиологическими реакциями его тела на воображаемые события, не вызывает сомнений у психиатров.

Они — оборотни?

Духи-помощники шаманов часто предстают в образах разных зверей, птиц, рыб и пресмыкающихся. Подражая движениям и повадкам тотемного животного, во время камлания человек символически перевоплощается в представителя фауны. Он надевает на себя соответствующую шкуру и маску, издает звуки, похожие на рев, рычание, вой или клекот. Перевоплотившись, маг уходит в тайгу, веря в то, что на самом деле стал зверем.

Многие жители Сибири считают, что шаманы являются оборотнями. Причем, не только волками, но и медведями, бобрами, росомахами, змеями, воронами… Согласно преданиям, светлые и темные шаманы порой насмерть сражаются друг с другом, находясь в своих звериных обличиях.

Наркотики для экстаза

Обычно для достижения состояния транса шаману достаточно монотонных ударов в бубен и ритуальной пляски, но чтобы усилить экстаз они применяют дополнительные средства. Как правило, это наркотики. Речь идет о поедании галлюциногенных грибов, вдыхании дыма одурманивающих трав, курении специальных смесей.

Шаманы широко используют наркотическое опьянение для общения с духами и прорицания. Подобные вещества, как они полагают, помогают лучше настроиться на восприятие сверхъестественного мира и его обитателей.

Смена пола и «превращение» в женщину

Среди камчадалов, чукчей, коряков и представителей некоторых народов Сибири встречаются шаманы-трансвеститы. Чаще мужчины «превращаются» в женщин, хотя случается, что шаманки начинают одеваться и вести себя, как представители сильного пола. Такие люди даже могут вступать в браки, которые сейчас называются ЛГБТ-союзами.

Перевоплощение мужчины-шамана в женщину носит не ритуальный, а вполне реальный характер. Ну, разве что без операции по смене пола. И все по велению духов, явившихся во время камлания, разумеется. Причем, некоторым шаманам настолько претит сама мысль о подобном, что они предпочитают покончить с собой.

Пытки огнем и морозом

Молодой человек, получивший дар шамана от предков, походит немало испытаний. И это не только магическая ломка. Приняв свою судьбу, юноша находит учителя — опытного коллегу, который проверяет решимость неофита и делится с ним своими знаниями.

Будущий сибирский шаман переносит настоящие пытки и огнем, и морозом. Его, например, могут завернуть в мокрые простыни и выставить зимней ночью на улицу, где температура воздуха часто опускается ниже -50°С. И стоять он должен до тех пор, пока простыни не высохнут полностью.

Кроме того, шаману нужно приобрести символическую власть над огнем. Для этого он прикасается руками и ногами к раскаленному металлу, пока конечности не теряют чувствительность. Зато потом поражает людей, спокойно взаимодействуя с огнем.

Гадание на шаманских черепах

Шаманов обычно хоронят не на кладбищах, а в лесных чащах, чтобы их никто не беспокоил. Но у каждого сибирского народа есть свои традиции. Например, у юкагиров трупы прорицателей и целителей расчленяли, а кости делили между сородичами, поскольку считалось, что они спасают от злых духов.

Особое внимание уделялось черепам шаманов. Их обрамляли деревянной оправой и хранили как семейные реликвии. В Сибири даже гадали с помощью таких ритуальных останков, живые шаманы «спрашивали» у своих покойных коллег советы по разным вопросам.