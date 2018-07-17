Вещи, которые до сих пор не может объяснить наука

Об окружающем мире современной науке известно практически все, однако до сих пор некоторые явления и вещи не имеют рационального объяснения. Мы сделали подборку из таких необъяснимых феноменов, нарочно взяв разные области знания.

Эффект Мпембы (физика)

Парадоксально, но горячая вода замерзает быстрее, чем холодная, поэтому катки заливают горячей водой. В физике этот феномен называется «эффектом Мпембы». Почему? Потому что в 1963 году школьник из Танганьики озадачил своего учителя вопросом о том, почему разогретая жидкость замерзает быстрее, чем холодная. Педагог отмахнулся от навязчивого школьника, сказав, что это «не всемирная физика, а физика Мпембы».

Эрасто о своем вопросе не забыл и позже спросил об этом же приехавшего с лекциями в университет Дар-эс-Салам английского физика Дениса Осборна. В отличие от школьного учителя, Осборн не только не стал смеяться над пытливым студентом, но провел вместе с ним ряд опытов, а в 1969 году совместно с Эрасто опубликовал статью в журнале Physics Education, где этот феномен и был назван «эффектом Мпембы», хотя над ним размышляли когда-то и Аристотель, и Фрэнсис Бэкон

До сих пор не найдено научно обоснованного объяснения этого явления. В 2012 году Британское химическое общество даже объявило конкурс на лучшее объяснение «эффекта Мпембы».

Wow-сигнал (астрофизика)

15 августа 1977 года доктором Джерри Эйманом во время работы на радиотелескопе «Большое ухо» в рамках проекта SETI был зафиксирован сильный узкополосный космический радиосигнал. Его характеристики, такие как полоса передачи и соотношение сигнала и шума соответствовали сигналу внеземного происхождения. Тогда Эйман обвёл соответствующие ему символы на распечатке и подписал на полях «Wow!».

Радиосигнал исходил из области неба в созвездии Стрельца, примерно в 2.5 градусах к югу от звёздной группы Хи. Эйман ожидал повторный сигнал, но его так и не последовало.

Первая проблема WOW-сигнала в том, что для его отправки (если все же принять как гипотезу его внеземное происхождение) требуется очень мощный передатчик — минимум 2, 2 гигаватт. До сих пор самый мощный передатчик на Земле имеет мощность 3600 кВт.

По поводу происхождения этого загадочного послания есть масса гипотез, но ни одна из не является признанной.

В 2012 году, к 35-летию WOW-сигнала обсерватория Аресибо отправила ответ из 10 000 закодированных посланий в направлении предполагаемого источника. Ответа земляне так и не дождались.

Феномен левшей (физиология)

Над объяснением существования на Земле левшей и правшей ученые бьются уже не одно столетие, однако развитие науки постоянно опровергает даже признанные до этого теории. Так, ещё в 1860-х годах французский хирург Поль Брока установил взаимосвязь между работой полушарий мозга и активностью рук, сказав, что полушария мозга и половины тела связаны друг с другом крест-накрест. Однако современные ученые такую простую взаимосвязь опровергают. Ещё в 1970-е годы было доказано, что часть левшей имеет такую же левополушарную ориентацию, как и правши.

Попытались внести свою лепту в объяснение феномена леворукости и генетики. Ученые из университетов Оксфорда, Сент-Эндрюс, Бристоль и Института Макса Планка в голландском городе Неймеген установили, что доминирование одной из рук связано с группой генов и закладывается уже на этапе эмбрионального развития. Изучение генома привело к находке: больше других на искомый феномен влияет ген PCSK6.

Определение ориентации зависит от количества мутаций, произошедших в аллелях, но если доминантной чертой является праворукость, почему леворукость не исчезла из генетической копилки?

Сегодня ученые считают, что «главенство» одной из рук является не просто «доминантным» или «рецессивным», а более тонким, своего рода неуловимым признаком. Однозначного объяснения феномену левшей ученые так и не могут дать.

Гомеопатия (медицина)

Создателем гомеопатии считается Самуэль Ганеман , который в 1791 году провел на себе опыт с разными дозами хинина и увидел, что одно и то же вещество в различных пропорциях может как лечить, так и калечить.

Основной принцип гомеопатии, принцип сверхмалых доз, сегодняшней медициной воспринимается с большим скептицизмом. Вещество в гомеопатии разводится в таких пропорциях, что в конечном составе, по числу Авагадро, не остается ни одной молекулы изначального вещества.

Сами гомеопаты не ищут сложных ответов и объясняют воздействие своих препаратов «памятью воды», хотя не понятно, почему вода должна «помнить» именно изначальное вещество, а не тысячи других примесей и химических элементов, носимых в воздухе или бывших когда-то в водопроводе (представим на секунду «чистейший» водопровод начала XIX века).

Проводимые в 2005 году доктором Коуэном опыты показали, что молекулы воды действительно могут образовывать молекулярную метаструктуру, но сохраняется она намного меньше секунды. Однако гомеопатию не списывают со счетов, поскольку и сегодня регистрируется масса случаев, когда после лечения гомеопатическими средствами люди поправлялись. Врачи объясняют это эффектом плацебо.

В октябре 2013 года было опубликовано исследование, доказывающее связь плацебо-эффекта с повышением альфа-активности головного мозга, но более точного ответа на вопрос, как работает плацебо и гомеопатия пока нет.

Равновесие велосипеда (механика)

Почему велосипед не падает? Казалось бы, ничего сложного. Во-первых — эффект кастора (подруливание переднего колеса в сторону отклонения велосипеда от оси), во-вторых — гироскопический эффект вращений колес.

Однако американскому инженеру Энди Руина удалось создать велосипед, в котором переднее колесо опирается в землю перед точкой пересечения с ней оси, что нивелирует эффект кастора. Передние и задние колеса «велосипеда Руина» связаны с ещё двумя, вращающимися в обратную сторону, это убирает гироскопический эффект.

При всем при этом велосипед теряет равновесие не быстрее, чем простой велик. Отсюда вывод: оба эффекта, и кастора, и гироскопа играют важную роль в уравновешивании баланса снаряда, но не являются определяющими.

Почему же все-таки не падает велосипед?