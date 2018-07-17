Почему в России так много Ивановых

Фамилия Иванов считается самой распространенной в России. Она является производной от имени Иван, которое своими корнями уходит к древнееврейскому имени Иоанн, что буквально значит «Божья милость».

Эта фамилия стоит на первом месте в списке 100 самых распространённых в книге филолога и лингвиста Российской империи Бориса Унбегауна. Свой литературный труд он написал основываясь на петербургской адресной книги 1910 года, однако в свет она вышла лишь в 1972 году. Аналогичный результат показывает и исследование советского и российского лингвиста Анатолия Журавлева , а в списке составленным российским генетиком и антропологом Еленой Балановской в 2005 году эта фамилия уступила место только Смирновым.

Массовое распространение фамилий в Российской империи возникло к XIX веку, когда было отменено крепостное право. Для подсчета количества душ и составления списков, возникла необходимость учета крестьян — ведь надо было им давать паспорта. Ранее даже наличие имени и отчества позволяло это не всегда. До этого фамилии носили только благородные дворянские роды и горожане, которым она позволяла оформлять и заключать различные торговые сделки. А уже после освобождения крестьян, в 1888 году Сенат постановил, что отныне фамилия — это не только привилегия, но и обязанность.

Почему же самой распространенной фамилией стали Ивановы? Все дело кроется в традиции обретения фамилии. Это делалось в основном тремя путями — по отчеству, прозвищу или крестильному имени. В силу религиозности общества, последний способ был наиболее распространен. Крестильное имя выбирали по имени святого, чьи именины выпадали на дату крещения. Узнать нужного святого можно было через специальную книгу Святцы — в ней расписаны именины святых на каждый день в году. Так вот имя Иван или Иоанн было весьма распространено среди святых. Чтобы было понятно, за 365 дней в году это имя встречается 141 раз. Поэтому, большинство крещенных детей ещё при рождении с большой долей вероятности становились Ивановыми. Если верить статистике первой всеобщей переписи населения Российской империи в 1897 году, обладателями этой фамилии была четверть мужского населения.