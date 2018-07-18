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Как запрещали карате в СССР
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Как запрещали в СССР карате 

Рамблер 5 часов назад
Во времена Советского Союза существовало множество запретов, и один из — запрет на карате. Гражданам запрещалось обучать этой борьбе и отрывать секции. Но в шестидесятые годы карате было довольно популярно во всём мире и проникло даже в СССР. Какие-то знания о борьбе привозили побывавшие на спортивных соревнованиях за границей люди, кое-что рассказывали обучавшиеся в стране студенты из Азии. В 1969 году открылась первая секция, а в 1979 был организован первый чемпионат по карате в Москве. Также прошли первенства в крупных городах страны, а в 1980 году провели чемпионат СССР. Организаторы разработали правила, которые существенно отличались от международных. Кроме того, советские каратисты воспринимали этот спорт как боевой, тогда как в оригинале это всё-такие самозащита. В Японии люди, занимающиеся карате, много времени уделяют философской стороне, но в СССР основной упор делался на развитие силы и отработку ударов. Если сейчас на первенствах каратисты не наносят друг другу ударов, а лишь касаются противника, то советские спортсмены во время боёв дрались серьёзно, что часто вело к кровотечениям и травмам. В результате карате запретили.
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