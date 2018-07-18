Призрак и Тьма: львы-людоеды из Цаво

Но в основе приключенческой картины лежат реальные события, произошедшие во время строительства Угандийской железной дороги в современной Кении.

В марте 1898 года началось возведение моста через реку Цаво, который должен был стать частью Угандийской железной дороги. Однако скоро работать стало трудно, а потом и вовсе невозможно.

Индийские рабочие регулярно становились жертвами хищников, как вскоре удалось выяснить, двух львов-людоедов. Нападения продолжались почти год, до самого декабря. Ограждения из колючего кустарника не помогали, львы обходили ловушки и не боялись традиционных средств устрашения, например, костров.

В конце концов, рабочие начали покидать строительство, не помогали ни уговоры, ни деньги. Среди местных племен ходили слухи, что облик хищников приняли ночные демоны или разъяренные духи предков, началась эпидемия страха. В фильме Хопкинса местные дают свирепым убийцам имена Призрак и Тьма.

Охоту на хищников возглавил руководитель строительства Джон Генри Паттерсон. После множества неудачных попыток, 9 декабря 1898 года он убил первого льва. А 29 декабря пришла очередь и второго хищника. 7 февраля 1899 года мост был запущен в эксплуатацию.

Львы-людоеды удивили охотника как большими размерами — их длина от носа до хвоста составляла три метра — так и отсутствием гривы, хотя и были самцами.

Паттерсон написал книгу о своих приключениях, а в 1924 году продал шкуры и черепа своих трофеев Музею естественной истории имени Филда в Чикаго. Их чучела и по сей день можно увидеть в музее.

Что касается количества жертв, то в книге 1907 года Паттерсон писал о 28 погибших индийцах и неизвестном количестве африканцев, а в музейной брошюре 1925 года — о 135 жертвах.

Согласно проведенным исследованиям костей и шерсти, первый лев съел 11 человек, а второй — 24. Впрочем, это не отменяет того, что хищники могли убить гораздо больше людей.

Что же касается причин такого поведения хищников, то американские ученые опровергли популярную версию о засухе, которая сократила количество крупного рогатого скота и вынудила открыть охоту на людей. Анализ останков показал, что львы страдали зубным абсцессом, поэтому не могли успешно охотиться на антилоп и зебр. Люди же были более слабой и доступной добычей.

Министр культуры Кении считает, что чучела львов должны быть возвращены в страну, так они являются частью ее истории.