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Призрак и Тьма: львы-людоеды из Цаво
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Призрак и Тьма: львы-людоеды из Цаво 

Рамблер 5 часов назад
Фото: Кадр из фильма "Призрак и Тьма"
Многие знакомы с этой мрачной историей по одноименному фильму Стивена Хопкинса с Майклом Дугласом и Вэлом Килмером в главных ролях.
Но в основе приключенческой картины лежат реальные события, произошедшие во время строительства Угандийской железной дороги в современной Кении.
В марте 1898 года началось возведение моста через реку Цаво, который должен был стать частью Угандийской железной дороги. Однако скоро работать стало трудно, а потом и вовсе невозможно.
Индийские рабочие регулярно становились жертвами хищников, как вскоре удалось выяснить, двух львов-людоедов. Нападения продолжались почти год, до самого декабря. Ограждения из колючего кустарника не помогали, львы обходили ловушки и не боялись традиционных средств устрашения, например, костров.
В конце концов, рабочие начали покидать строительство, не помогали ни уговоры, ни деньги. Среди местных племен ходили слухи, что облик хищников приняли ночные демоны или разъяренные духи предков, началась эпидемия страха. В фильме Хопкинса местные дают свирепым убийцам имена Призрак и Тьма.
Охоту на хищников возглавил руководитель строительства Джон Генри Паттерсон. После множества неудачных попыток, 9 декабря 1898 года он убил первого льва. А 29 декабря пришла очередь и второго хищника. 7 февраля 1899 года мост был запущен в эксплуатацию.
Львы-людоеды удивили охотника как большими размерами — их длина от носа до хвоста составляла три метра — так и отсутствием гривы, хотя и были самцами.
Паттерсон написал книгу о своих приключениях, а в 1924 году продал шкуры и черепа своих трофеев Музею естественной истории имени Филда в Чикаго. Их чучела и по сей день можно увидеть в музее.
Что касается количества жертв, то в книге 1907 года Паттерсон писал о 28 погибших индийцах и неизвестном количестве африканцев, а в музейной брошюре 1925 года — о 135 жертвах.
Согласно проведенным исследованиям костей и шерсти, первый лев съел 11 человек, а второй — 24. Впрочем, это не отменяет того, что хищники могли убить гораздо больше людей.
Что же касается причин такого поведения хищников, то американские ученые опровергли популярную версию о засухе, которая сократила количество крупного рогатого скота и вынудила открыть охоту на людей. Анализ останков показал, что львы страдали зубным абсцессом, поэтому не могли успешно охотиться на антилоп и зебр. Люди же были более слабой и доступной добычей.
Министр культуры Кении считает, что чучела львов должны быть возвращены в страну, так они являются частью ее истории.
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