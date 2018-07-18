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Почему именно свастика стала символом нацистов
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Почему именно свастика стала символом нацистов 

Русская семерка 2 часа назад
Фото: Русская семерка
В своей автобиографической и идеологической книге Mein Kampf Гитлер заявил, что именно ему принадлежит блестящая идея сделать свастику символом национал-социалистического движения. Вероятно, впервые свастику маленький Адольф увидел на стене католического монастыря близ городка Ламбах.
Знак свастики — крест с загнутыми концами — пользовался популярностью с древнейших времен. Он присутствовал на монетах, бытовых предметах и гербах еще с VIII тысячелетия до Рождества Христова. Свастика олицетворяла жизнь, солнце, благополучие. Гитлер мог увидеть этот архаичный солярный символ в Вене на эмблемах австрийских антисемитских организаций.
Окрестив его хакенкройцем (Hakenkreuz переводится с немецкого как крюковый крест), Гитлер присвоил себе славу первооткрывателя, хотя свастика в качестве политического символа в Германии появилась еще до него. В 1920 году Гитлер, который был пусть непрофессиональным и бездарным, но все же художником, якобы самостоятельно разработал дизайн логотипа партии, представляющего собой красный флаг с белым кругом посередине, в центре которого находилась черная свастика с хищными крючьями.
Красный цвет, по словам лидера национал-социалистов, был выбран в подражание марксистам. Увидев стодвадцатитысячную демонстрацию левых сил под алыми знаменами, Гитлер отметил активное воздействие кровавого цвета на простого человека. В книге Mein Kampf фюрер упомянул «великое психологическое значение» символов и их способность мощно влиять на человека. А ведь именно с помощью управления эмоциями толпы Гитлеру удалось беспрецедентным образом внедрить идеологию своей партии в массы.
Добавив к красному цвету свастику, Адольф придал диаметрально противоположное значение излюбленному колеру социалистов. Привлекая внимание рабочих знакомым цветом плакатов, Гитлер как бы «перевербовывал» их.
Красный цвет в трактовке Гитлера олицетворял идею движения, белый — небо и национализм, мотыгообразная свастика — труд и антисемитскую борьбу арийцев. Созидательный труд загадочным образом трактовался как признак антисемитизма.
В общем, назвать Гитлера автором национал-социалистической символики нельзя, вопреки его утверждениям. Цвет он позаимствовал у марксистов, свастику и даже название партии (слегка переставив буквы) — у венских националистов. Мысль же использовать символику тоже является плагиатом. Она принадлежит старейшему члену партии — дантисту по имени Фридрих Крон, подавшему докладную записку еще в 1919 году партийному руководству. Однако в библии национал-социализма, книге Mein Kampf, имя сообразительного стоматолога не упоминается.
Впрочем, Крон вкладывал иной смысл в данные символы. Красный цвет стяга — любовь к родине, белый круг — невиновность за развязывание Первой мировой войны, черный цвет креста — скорбь по поводу проигрыша в войне.
В расшифровке же Гитлера свастика стала знаком арийской борьбы с «недочеловеками». Когти креста словно нацелены на евреев, славян, представителей других народов, не принадлежащих к расе «белокурых бестий».
К сожалению, древний позитивный знак был дискредитирован национал-социалистами. Нюрнбергский трибунал в 1946 году запретил нацистскую идеологию и символику. Под запрет попала и свастика. В последнее время она несколько реабилитирована. Роскомнадзор, например, в апреле 2015 года признал, что демонстрация этого знака вне пропагандистского контекста не является актом экстремизма. Хотя «предосудительное прошлое» не вычеркнешь, и сегодня свастика используется некоторыми организациями расистского направления.
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