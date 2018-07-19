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Куда пропали сомалийские пираты
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Куда пропали сомалийские пираты 

Trendymen 4 часа назад
Фото: Trendymen
Каких-то 10 лет назад на счету сомалийских пиратов числилось около 45 судов-жертв. Корабельный бизнес просто лихорадило — еще бы, кучка вооруженных ржавыми автоматами туземцев держала в страхе полмира. Но прошло еще несколько лет и сомалийские пираты просто взяли и закончились.
История, стоящая за исчезновением сомалийцев достойна отдельного блокбастера. Тактика пиратов была очень проста. На легких лодках сомалийцы догоняли суда, открывали предупредительный огонь и поднимались на борт, потому что по морским законам команде корабля запрещено иметь оружие на борту.
trendymen.ru
За пять лет «бизнесмены» пустили в оборот более полутора сотен судов. За пиратами гонялась коалиция судов 21 страны мира. Боевые крейсеры, беспилотники — и все впустую. Конечно, удачные операции бывали, но неуловимые сомалийцы продолжали атаковать корабли.
В конце-концов за дело пиратов взялась семья Аль-Нахайам, правящая династия эмирата Абу-Даби. Нефтяным магнатам не улыбалось терять танкеры из-за каких-то дикарей: они наняли Эрика Принца, основателя Blackwater.
Несколько тысяч профессиональных головорезов с надлежащим оборудованием (вплоть до боевых вертолетов) выдвинулись в сторону Сомали. Всего 2 года понадобилось наемникам чтобы сделать то, чего не смогла коалиция из 21 страны мира. С 10 мая 2012 года ни одно судно больше захвачено не было — сомалийские пираты просто перестали существовать.
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