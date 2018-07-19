Ещё
Случайные изобретения, без которых немыслима жизнь
Далее:
Читайте также:
Ещё
Зачем на старых фото люди кладут руку на плечо
Зачем на старых фото люди кладут руку на плечо

Случайные изобретения, без которых немыслима жизнь 

Рамблер 2 часа назад
Все знают, что многие изобретения делаются случайно. Но удивительно, что такие открытия часто становятся неотъемлемой частью обыденности.
1. Английский фармацевт Джо Уокер мешал лекарства деревянной палочкой. К одной палочке что-то прилипло. Когда Уокер попытался отскрести вещество, оно воспламенилось. Так появились спички.
2. Американский химик Рой Планкетт работал над безопасностью холодильников Dupont. Он хотел заменить взрывоопасный фреон на другой газ. Как-то он приготовил газообразную смесь, но за ночь она улетучилась, а в контейнере остался воскоподобный состав. Как выяснилось, он был устойчив к высоким и низким температурам и химически инертен. Позже вещество получило название «тефлон».
3. Американский шеф-повар Джордж Крам получал жалобы от клиентов на то, что жареный картофель не слишком хрустит. Как-то Крам разозлился и порезал картофель на очень тонкие ломтики, обжарил в кипящем масле и засыпал солью. Клиенты пришли в восторг, оценив чипсы.
4. Британский бактериолог Александр Флеминг как-то оставил без присмотра чашку Петри, где был агар с бактериями стафилококка. Спустя время он обнаружил в чашке плесень, причём вокруг плесени агар стал прозрачным из-за гибели стафилококка. Флеминг заинтересовался свойствами плесени и исследовал её. В 1945 году учёный получил Нобелевскую премию за открытие пенициллина.
Комментарии4
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эти красотки родились мужчинами6
Зачем на старых фото люди кладут руку на плечо2
Игрушки, о которых современные дети ничего не знают2
Какими станут люди через тысячу лет17
Сомы-гиганты: странные рыбы из пруда в Чернобыле20
Видео
02:53
Сомы-гиганты: странные рыбы из пруда в Чернобыле
Безумный мир
01:06
Змея сошла с ума и укусила сама себя: видео
Безумный мир
01:55
Люди в черном: почему у евреев такая одежда
Люди
10:02
Случайные изобретения, без которых немыслима жизнь
Истории
10:06
Звуки, которые вы услышите впервые
Безумный мир
09:40
Вещи и продукты, которые заканчиваются на планете
Безумный мир
00:44
Японские кошки предсказали землетрясение
Безумный мир
06:20
Что вы не знали о Москве
Места
07:32
Эти красотки родились мужчинами
Безумный мир
04:14
Безумные вещи, которые есть только в Северной Корее
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение