Случайные изобретения, без которых немыслима жизнь 

Все знают, что многие изобретения делаются случайно. Но удивительно, что такие открытия часто становятся неотъемлемой частью обыденности.
1. Английский фармацевт Джо Уокер мешал лекарства деревянной палочкой. К одной палочке что-то прилипло. Когда Уокер попытался отскрести вещество, оно воспламенилось. Так появились спички.
2. Американский химик Рой Планкетт работал над безопасностью холодильников Dupont. Он хотел заменить взрывоопасный фреон на другой газ. Как-то он приготовил газообразную смесь, но за ночь она улетучилась, а в контейнере остался воскоподобный состав. Как выяснилось, он был устойчив к высоким и низким температурам и химически инертен. Позже вещество получило название «тефлон».
3. Американский шеф-повар Джордж Крам получал жалобы от клиентов на то, что жареный картофель не слишком хрустит. Как-то Крам разозлился и порезал картофель на очень тонкие ломтики, обжарил в кипящем масле и засыпал солью. Клиенты пришли в восторг, оценив чипсы.
4. Британский бактериолог Александр Флеминг как-то оставил без присмотра чашку Петри, где был агар с бактериями стафилококка. Спустя время он обнаружил в чашке плесень, причём вокруг плесени агар стал прозрачным из-за гибели стафилококка. Флеминг заинтересовался свойствами плесени и исследовал её. В 1945 году учёный получил Нобелевскую премию за открытие пенициллина.