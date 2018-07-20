Цветы без детей

«Лента.ру» продолжает цикл публикаций об эстетике субкультур и их влиянии на моду. В прошлой статье мы рассказывали о готах, а в этот раз речь пойдет, пожалуй, о самой массовой субкультуре прошлого — хиппи. Их движение волной прокатилось по планете в 1960-е, но влияют ли они на сегодняшний стиль?

Хиппи, как и другие субкультуры 1960-х, стали ответом на окончательно сформировавшуюся американскую мечту: хорошая работа, собственный дом, пара автомобилей, пара детей и походы в церковь по воскресеньям. Эта идеальная капиталистическая жизнь была пределом мечтаний для тех, кто пережил Великую депрессию и Вторую мировую войну со всеми их тяготами и лишениями, но совершенно не устраивала поколение беби-бумеров, вся жизнь которых пришлась на время бурного экономического роста послевоенных лет.

Привыкшие жить в относительном достатке, они не делали из него культа, ставя выше свободу самовыражения. Бунтарская молодежь конца 1950-х и 1960-х годов протестовала против консерватизма и пуританства, характерных как для британского, так и для американского общества тех лет.

Второй причиной роста бунтарских настроений среди молодых людей стало полномасштабное вмешательство США во Вьетнамскую войну в 1965 году. Американская армия все еще комплектовалась по призыву, и потенциальные призывники не горели желанием умирать в заморских джунглях за ценности, которые они не разделяли.

От персов до битников

Когда движение хиппи обрело общемировой масштаб, его корнями заинтересовались журналисты и ученые по всему миру. Источником субкультуры называли учение жившего в V веке нашей эры зороастрийского религиозного деятеля Маздака, который проповедовал жизнь в коммуне и равное распределение благ между ее членами. «Всем поровну!» — этот лозунг маздакитов одинаково подходил и хиппи, и строителям коммунизма в СССР.

Еще одним источником вдохновения хиппи называли движение «Лебенсреформ», популярное в Германии в конце XIX — начале XX века. Его последователи проповедовали возврат к жизни в единстве с природой, веганство, сыроедение, сексуальную свободу, отказ от табака, алкоголя, а также использование альтернативной медицины. И если персидские корни субкультуры хиппи выглядят несколько надуманными, с «лебенсреформаторами» связь прямая — в 1920-е годы в США приехало много немецких мигрантов, часть из которых разделяли эти взгляды.

Первые магазины здорового питания и альтернативной медицины за океаном открыли именно немцы. Особенно популярны идеи здорового образа жизни стали в Южной Калифорнии, где возникло движение Nature boys, выступавшее за возврат к корням. На своих фермах они выращивали органические продукты питания, вели хозяйство, максимально приближенное к натуральному, и уделяли большое внимание физической культуре.

Но главным прародителем субкультуры хиппи является бит-поколение. Именно писатели и поэты-битники, вроде Джека Керуака, Аллена Гинзберга , Нила Кэссиди и Кена Кизи , первыми подняли антивоенную тему, начали употреблять ЛСД и общаться с исполнителями психоделической музыки, а также создали первую коммуну в Калифорнии. Большая часть битников со временем влилась в движение хиппи, а некоторые исследователи даже считают, что хиппи — это и есть битники, подвергнувшиеся ребрендингу.

Впрочем, говоря о хиппи, нельзя не вспомнить о хипстерах. Нет, речь вовсе не о любителях продукции Apple , клетчатых рубашек, очков Ray-Ban и густых бород, а об оригинальных хипстерах конца 1940-х годов. Они любили джаз и всячески подражали афроамериканским джазовым музыкантам: носили похожую одежду, играли джаз, курили марихуану и проповедовали куда более свободные сексуальные отношения. Термин «хипстер», как и «хиппи», возник от выражения to be hip — «быть в теме».

Тотальная субкультура

В итоге в начале 1960-х сформировалась невиданная по масштабу субкультура, влиявшая на все сферы жизни: религию, политику, социальные и сексуальные отношения, питание, музыку, искусство и моду. Хиппи выступали за свободные сексуальные отношения, жизнь в коммунах, путешествие по стране, употребляли марихуану и ЛСД, слушали психоделическую музыку, увлекались восточными духовными практиками и религиями (в основном буддизмом, индуизмом и даосизмом), были пафицистами и вегетарианцами.

Многое из этого впоследствии вышло за рамки субкультуры и стало мейнстримом. Сейчас вегетарианца и вегана, увлекающегося йогой и медитациями, никто не назовет хиппи. Равно как и любителя путешествовать в фургончике, зарабатывая на жизнь концертами в клубах и продажей собственных дисков. То же самое произошло и с хиппи-модой.

Внешний вид хиппи должен был подчеркивать их нонконформизм и индивидуальность. Одежда хиппи не должна была ограничивать их свободы, поэтому почти все вещи отличались простым и свободным кроем. Хиппи любили пончо, просторные рубашки, растянутые свитеры, джинсы-клеш, девушки носили широкие платья и юбки. При этом использовались исключительно натуральные материалы — никакой синтетики.

В силу того, что хиппи проповедовали уход от капитализма с его культом денег и властью корпораций, вся их одежда должна была быть или секонд-хенд, или хенд-мейд, а лучше и то, и другое одновременно. Индивидуальность достигалась за счет обильного декора и экспериментов с цветом: многочисленные нашивки, украшения из бисера и кожи, покраска джинсовой и хлопчатой ткани техникой тай-дай.

Хиппи вообще отдавали предпочтение ярким краскам, ориентальным и растительным узорам, а также психоделическим принтам. Многое в облике представителей субкультуры было почерпнуто у индейцев. Хиппи носили ожерелья из цветов, украшали ими одежду и волосы, мужчины часто ходили топлес и носили длинные волосы. Чтобы хоть как-то обуздать последние, и мужчины, и женщины носили платки и банданы, налобные шнурки и повязки.

Вдохновленные свободой

Субкультура хиппи не могла не повлиять на моду, ведь к ней были близки самые популярные музыканты 1960-х. Джон Леннон Дженис Джоплин расписали свои Rolls-Royce и Porsche психоделическими картинками, The Beetles посвящали песни ЛСД, Джимми Хендрикс выходил на сцену в хипповых нарядах. Некоторые элементы стиля хиппи стали проникать на подиумы уже после «Лета любви», но эффект от фестиваля в Вудстоке 1969 года — вершина субкультуры хиппи, с которого в то же время начался закат движения, — был подобен землетрясению. Толчки от него еще долго сотрясали совершенно разные сферы жизни, включая и моду.

По-настоящему влюбились в эстетику хиппи Ив Сен-Лоран и Карл Лагерфельд , работавший в начале 1970-х в Chloé. Модельеры попытались перенести некоторые решения из гардероба хиппи на подиумы, за ними последовали такие дизайнеры, как Ханае Мори, Рой Халстон, Теа Портер. Налобные повязки и платки, платья кислотных цветов, ориентальный и психоделический принт, тай-дай, свободный крой — модельеры несли хиппи-стиль в массы.

Многие решения из гардероба хиппи тут же стали мейнстримом. Брюки-клеш и мини-юбки, укороченные топы и пончо, яркие цвета и растительный принт, длинные волосы у мужчин, усы и бороды — все, что в 1960-е было атрибутом стиля хиппи, спустя 10 лет стало неотъемлемой частью стиля диско.

Хипстольгия

Эпоха хиппи — уже история, причем достаточно отдаленная. То, что в 1960-е казалось едва ли не революционными требованиями, сейчас — норма жизни. Сексуальная революция победила, здоровый образ жизни стал мейнстримом, а музыка The Beetles и Джимми Хендрикса — классикой. Тем не менее «Лето любви» и Вудсток до сих пор вдохновляют дизайнеров. В середине 1990-х годов Том Форд разработал для Gucci несколько коллекций, стиль которых получил название «хиппи-шик». «О, да я просто достал кое-что из своего детства», — с улыбкой рассказывал о коллекции 1996 года Форд.

Его базовые решения не изменились с конца 1960-х годов: клешеные джинсы, мини-юбки и макси-платья, свободные блузки и рубашки, кожаные и замшевые куртки. Но изменились материалы и качество изготовления. На место хлопка и льна пришли шелк и трикотаж, а аксессуары из кожи и бисера сменила серебряная и роскошная бижутерия.

Хиппи-шик периодически возвращается в моду. В 2014 году коллекции нескольких брендов содержали в себе типичные для хиппи-шика макси-платья свободного кроя с растительным принтом: подобные платья представили Zimmermann, Chloé и Etro. Психоделические принты, свободный крой, пончо и бахрома — это уже коллекция Roberto Cavalli Resort 2017. Вдохновлена хиппи-стилем коллекция весна-лето 2018 года Anna Sui.

Вообще, среди трендов 2018 года к хипповым вполне можно отнести возвращение цветочного принта, клешеных джинсов, бахромы и коротких топов. В XXI веке хиппи-стиль не существует в чистом виде. Дизайнеры чаще всего используют лишь отдельные решения, для него характерные. Многое же и вовсе настолько вошло в мейнстрим, что мы и не вспоминаем о хипповских корнях.

Одна из причин в том, что, в отличие от большинства субкультур, движение хиппи почти полностью исчезло, а редкие дожившие до нас коммуны, вроде датского Свободного города Христиании или района Хейт Эшбери в Сан-Франциско, воспринимаются как собрания странноватых маргиналов, ностальгирующих по давно ушедшей эпохе. Самая массовая субкультура XX века, протестовавшая против капитализма и общества потребления, просто в нем растворилась, став частью его истории.