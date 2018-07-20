Как Литва упустила шанс объединить русские земли

В XIII-XV вв. большинство земель прежней Киевской Руси было объединено под властью Великого княжества Литовского (ВКЛ). Одно время Литва была сильнее любого русского княжества. В начале XV века при князе Витовте (1392-1430) Литва достигла такого могущества, что московский великий князь Василий II Тёмный (1425-1462), его внук, считался его вассалом, а в Великом Новгороде одно время правил литовский князь. Казалось, ничто не может остановить Литву в объединении всех русских земель, включая Северо-Восточную, Суздальскую Русь. Но произошло иначе. Княжение Витовта стало пиком литовской мощи. Уже при нём начался её закат.

Великое княжество Литовско-Русское

Возвышению Литвы способствовало монгольское нашествие на Русь. Литва и многие западные русские княжества оказались в стороне от него и стали сплачиваться для отражения угрозы. Западнорусские князья иногда охотно становились вассалами Литвы, другой раз Литва покоряла княжества силой. Но объединение с Литвой означало свободу от уплаты дани Золотой Орде.

При великом князе Гедимине (1316-1341) Литва включила в себя всю нынешнюю территорию Белоруссии. Здесь издавна находились Полоцкое и Турово-Пинское княжества и часть Волынского княжества. При его сыне Ольгерде (1345-1377) Литва распространилась на Киевское, Волынское, Переяславское, Черниговское и Новгород-Северское княжества. На востоке её границы включили всю Среднерусскую возвышенность и древние земли вятичей. В 70-е годы XIV века литовские дружины уже не раз приходили под Москву. В самом конце XIV и в первые годы XV столетия, при Витовте, Литва присоединила Смоленское княжество, на юге вышла к Чёрному морю.

Литовские князья были язычниками. При этом они уже давно подвергались влиянию русской культуры, и некоторые из них переходили в православие. Письменным языком ВКЛ был древнерусский. Династия Гедиминовичей постепенно заменила почти всех князей из династии Рюриковичей в подвластных княжествах. Но Гедиминовичи обрусевали, звались на русский манер с «-вичем» — например, Дмитрий Ольгердович — и часто вели независимую от великого князя политику, особенно на окраинах ВКЛ. Веротерпимость литовских князей и широкое распространение русской культуры способствовали тому, что само государство всё больше становилось преемником Киевской Руси во всех смыслах.

Уния с католической Польшей

Однако одно обстоятельство серьёзно осложнило положение Литвы. Обосновавшийся в XII-XIII вв. в Прибалтике немецкий Тевтонский Орден вёл наступление на Литву, насильно обращая население в католичество, отбирая земли для своих рыцарей и превращая прибалтийских жителей в крепостных крестьян.

Соседняя с Литвой Польша также была католической, но и она испытывала натиск немцев, а кроме того не посягала на литовские территории. Общая опасность сближала Литву с Польшей. Только Польша в тот период могла помочь Литве в противостоянии Тевтонскому Ордену. Но польская аристократия была готова оказать эту помощь лишь при условии перехода Литвы в католичество.

Переломный момент наступил в 1385 году. В это время в Литве княжил Ягайло Ольгердович, пришедший к власти в результате междоусобной войны. Ягайло не разбирал средств и отличался крайней жестокостью. Ни для кого не было секретом, что он вероломно захватил в плен своего дядю Кейстута Гедиминовича и потом приказал его убить.

Одновременно вакантным оказался польский престол. Король Людовик I Люксембург, занимавший также трон Венгрии, умер в 1382 году. Польшей формально правила его младшая дочь Ядвига. Польская знать не хотела объединения с Венгрией и воспрепятствовала вступлению на трон старшей дочери Людовика Марии. Забавная деталь: Ядвига короновалась формально как мужчина, с титулом короля, а не королевы, поскольку основные законы Польши запрещали занимать престол одной лишь женщине.

При этом у польской знати созрел план династической унии с Литвой. Двенадцатилетнюю Ядвигу решили выдать замуж за Ягайло, которому было уже за тридцать лет. Единственным препятствием была взаимная любовь Ядвиги и пятнадцатилетнего австрийского герцога Вильгельма, которые были обручены ещё в детстве. Вильгельм приехал в Краков, и юные возлюбленные даже встречались тайком, пока, наконец, однажды стража краковского архиепископа не закрыла перед безвластной королевой ворота замка, где жил герцог, а его самого не выпроводила из Польши. После долгих уговоров, особенно со стороны духовенства, обещавшего королеве высшую награду на небесах за обращение язычников, Ядвига согласилась выйти замуж за Ягайло, который стал таким образом польским королём.

Витовт Кейстутович, кузен Ягайло, в 1386 году также согласился перейти в католичество и насадить его в Литве. Любопытно, что до этого Витовт в 1382 году также крестился по католическому обряду, но в 1384-м принял православие. Несмотря на дальнейшие войны с Ягайло, Витовт, отстояв своё право на литовский престол, признал свой вассалитет польской короне и продолжил насаждение католичества.

Уния Литвы с Польшей, сопровождавшаяся поражением в правах православной знати, нанесла первый серьёзный удар попыткам Литвы встать во главе всей Руси.

Поражение от Золотой Орды

Золотая Орда была главным врагом Литвы на востоке. В 1399 году Витовт выступил в поход с мощным войском, включавшим литовцев, русских, поляков, тевтонцев и татар — противников хана Тимур-Кутлуга. Стороны сошлись на реке Ворскле. Хан выиграл время переговорами в ожидании войск темника Едигея, и 12 августа ордынцы наголову разгромили Литву. Так Литва получила второй серьёзный удар. Восточная Русь осталась в сфере влияния Золотой Орды.

Свидригайлова смута

Православие в Литве долго и упорно сопротивлялось насаждению католичества. Наиболее мощной реакцией православного населения стала война за литовский престол, развёрнутая князем Свидригайлом Ольгердовичем. Сам он не был православным, но покровительствовал православному населению и пытался опереться на его поддержку, а также на Москву, в борьбе за власть.

Войны Свидригайло, перемежаясь перемириями, его попаданиями в плен, ложными клятвами и отречениями от них, шли с 1408 по 1440 год. В 1430-1432 гг., после смерти Витовта, Свидригайлу удалось на короткий срок овладеть троном ВКЛ. Но его жестокий буйный нрав восстановил против него всё население княжества, включая православных, которые совершили роковую ошибку, сделав ставку на такого человека, причём даже не единоверца.

Смута Свидригайло оказалась последним, третьим решающим ударом по альтернативе, которую могла сыграть в истории православная Литва в качестве объединителя всех русских земель.