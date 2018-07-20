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Почему мы боимся, когда 13 выпадает на пятницу
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Почему мы боимся, когда 13 выпадает на пятницу 

Рамблер 3 часа назад
Многих пугает ситуация, когда 13 число выпадает на пятницу. Но с чем это связано, мало кто может объяснить. И вот несколько версий происхождения фобии.
1. Негативному отношению к числу 13 поспособствовала Святая инквизиция, которая повсюду видела ведьм с их шабашами, в которых должны были принимать участие 13 человек: 12 девушек и Сатана.
2. Страх числа 13 может идти из библейских историй. Считается, что 13-го числа Адам и Ева были изгнаны из рая, 13-го же произошло убийство Авеля. Иуда был на вечерней трапезе 13-ым и повествуется об этом в главе 13-1 Евангелия Иоанна Богослова 13 книги Нового Завета. Казнь Иисуса случилась в пятницу, на которую пришлось 13-ое число по местному календарю.
3. Английские власти в конце восемнадцатого века убедились, что суеверие об опасности 13-го числа, выпадающего на пятницу, стало слишком распространённым, и решили доказать абсурдность фобии. Для этого в пятницу, 13, начали строить корабль «Пятница», после постройки в пятницу же, 13-го числа его спустили на воду. Судно спокойно вышло в море. Но, увы, что-то пошло не так: корабль пропал вместе с экипажем, больше его никто не видел, так что страх перед пятницей, 13 только вырос.
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