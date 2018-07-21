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Корабль с сокровищами поднимут со дна в Южной Корее
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Корабль с сокровищами поднимут со дна в Южной Корее 

Рамблер 3 часа назад
Фото: depositphotos.com
В Южной Корее намерены поднять со дна российский крейсер "Дмитрий Донской", который был потоплен в 1905 году у берегов Корейского полуострова. Утверждается, что на борту корабля находится золото и драгоценности на сумму более 130 миллиардов долларов.
Некоторые корейские эксперты и чиновники заявляют, что для проведения подобных операций требуется официальное разрешение, которое дано пока не было. Однако инициаторы акции обещают провести выставку, на которой покажут часть личных вещей экипажа в доказательство того, что на корабль уже получен доступ.
wikipedia.org
Крейсер "Дмитрий Донской" был затоплен по приказу его капитана Ивана Лебедева в 1905 году недалеко от острова Уллындо. После Цусимского сражения он был одним из немногих кораблей, которым удалось уцелеть. Команда "Дмитрия Донсокго" пыталась скрыться от японцев, однако когда стало ясно, что это невозможно, капитан принял решение открыть кингстоны и затопить крейсер, а морякам приказал спасаться на лодках. Согласно некоторым свидетельствам, на борту "Дмитрия Донского" находилась казна эскадры и прочие средства для ведения военных действий. Эти деньги на корабль перегрузили с других судов эскадры, которые затонули ранее.
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