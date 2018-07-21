Корабль с сокровищами поднимут со дна в Южной Корее

В Южной Корее намерены поднять со дна российский крейсер " Дмитрий Донской ", который был потоплен в 1905 году у берегов Корейского полуострова. Утверждается, что на борту корабля находится золото и драгоценности на сумму более 130 миллиардов долларов.

Некоторые корейские эксперты и чиновники заявляют, что для проведения подобных операций требуется официальное разрешение, которое дано пока не было. Однако инициаторы акции обещают провести выставку, на которой покажут часть личных вещей экипажа в доказательство того, что на корабль уже получен доступ.

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