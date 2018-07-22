Кем на самом деле была прекрасная маркиза из песни

Одной из самых популярных юмористических песенок в Советском Союзе середины прошлого века являлся шлягер «Все хорошо прекрасная маркиза» в исполнении несравненного Леонида Утесова

При этом никто из литературных критиков не мог сказать точно, кто на самом деле сочинил стихи к популярному музыкальному хиту, а также кем была в реальной жизни та самая несчастная маркиза. Установить это стало возможным лишь много лет спустя.

Плагиат длиной в столетия

В нашей стране легкомысленная песенка «Все хорошо прекрасная маркиза» появилась в 1937 году благодаря Леониду Осиповичу Утесову, который исполнил ее в джазовом стиле дуэтом со своей очаровательной дочерью Эдит. Тем не менее, выдающийся певец не являлся ни автором сюжета, ни стихов к исполняемой им популярной песне.

Фактически он ее «позаимствовал» у известного европейского певца Поля Мизраки исполнившего в 1935 году во Франции якобы сочиненную им песенку «Все хорошо, госпожа маркиза». Однако француз также не был автором сюжета быстро ставшей популярной по всей Европе композиции.

Дело в том, что Мирзаки просто творчески доработал историю из сборника «Учительская книга клирика», составленного в 1115 году испанским писателем Педро Альфонсо на основе сказок разных народов.

В основу книги легли народные произведения арабских, персидских и индийских народных эпосов. В частности в сборник попала история слуги, который, не желая огорчать своего хозяина, дозировано выдает ему плохие новости о смерти собаки, мула, служанки, членов хозяйской семьи и пожара в доме.

Французский хит в «Песнях моей Родины»

Самое интересное, что в СССР первым услышал французский хит вовсе не Леонид Утесов, а популярный советский поэт Александр Безыменский с которого М. А. Булгаков списал образ поэта Ивана Бездомного в романе «Мастер и Маргарита».

Именно Александр Безыменский, заинтересовавшись необычным сюжетом веселой француской песенки слегка переработав, перевел ее на русский язык, а затем показал Леониду Утесову.

Певцу настолько понравилась песня, что он включил ее в свою концертную программу «Песни моей Родины», хотя ни к России, ни к СССР, французский хит не имел ровно никакого отношения.

Тем не менее, став необычайно популярной, песня «Все хорошо прекрасная маркиза» заинтересовала историков музыки, которые попытались найти первоисточник сюжета и по возможности выяснить, кем в реальной жизни являлась та самая несчастная маркиза.

Русский след испанской истории

Во время изучения возможных первоисточников популярной песенки исследователи неожиданно обнаружили в литературных архивах балладу известного в дореволюционной России поэта-сатирика Дмитрия Минаева под названием «На борзом коне воевода скакал». Текст стихотворного произведения изданного в 1868 году до боли напоминал приключение слуги и его госпожи маркизы, от которой настоятельно скрывали плохие новости.

В балладе Дмитрия Минаева из военного похода на родину возвращался воевода, который три года не был дома. Чтобы предупредить домочадцев о своем скором приезде воевода послал вперед ординарца. Вернувшись к хозяину, слуга доложил воеводе о несчастиях, произошедших за время отсутствия. При этом разговор проходил по сценарию известному современному читателю как разговор маркизы со своим слугой. Казалось бы, вот он прототип маркизы, который неожиданно оказался русским воеводой. Но, нет.

Вскоре выяснилось, что у Минаева есть еще одно произведение «Известие», в котором уже к некоему графу приходит слуга и начинает подробно рассказывать о домашних несчастиях.

Так разматывая клубок, похожих друг на друга стихотворных произведений исследователи вышли на средневековое испанское предание XII века.

В его тексте некий маркиз, возвращаясь в воскресный день с рынка домой, встретил своего чернокожего слугу, славящегося способностью огорчать хозяина плохими новостями. Чтобы этого не произошло маркиз издали, крикнул слуге, что за плохие новости побьет его палкой и только после этого предупреждения поинтересовался, что происходит у него дома.

В ответ слуга с улыбкой на устах рассказал хозяину о смерти собаки Биспеллы, мула, сына хозяина его жены, служанки, а также пожаре в доме. Таким образом, в реальной жизни маркиза из популярной песенки превратилась в средневекового маркиза, а слуга предстал чернокожим прислужником по имени Маймунд.