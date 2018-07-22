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Другая история: ядерный взрыв 1812 года
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Другая история: ядерный взрыв 1812 года 

Рамблер 6 часов назад
Фото: А. Ф. Смирнов. «Пожар Москвы»
Историю, как известно, пишут победители. Но все чаще появляются свидетельства того, что все было не совсем так, как принято считать.
В пожаре 1812 года была уничтожен почти весь город. При отступлении Кутузов приказал поджечь склады с продовольствием и баржи с сеном, вслед за армией город покинули и почти все местные жители. Начался пожар.
Когда Наполеон вошел в город и занял Кремль, он долго ждал, когда же к нему придут горожане, да так и не дождался. Тем временем Москва продолжала гореть, новые очаги возгорания появлялись то тут, то там. В итоге Наполеон принял решение покинуть горящий город.
После этого пожара город восстанавливали более 30 лет. Некоторые специалисты сравнивают масштабы строительства, развернувшегося в Москве, с возведением Санкт-Петербурга.
Приверженцы альтернативной истории утверждают, что такой грандиозный пожар не мог возникнуть от подожженного сена. Да и Москва, вопреки сложившемуся стереотипу, была отнюдь не деревянной, к тому времени строили из камня. Какие еще доводы они приводят в пользу своей версии?

Много погибших среди франузов

Одним из косвенных доказательств того, что у Наполеона не было намерения уничтожить Москву, являются воспоминания французского генерала Сегюра, который описывал шок, удивление и непонимание происходящего. Французская армия в Москве потеряла больше солдат, чем в бородинском сражении.

Холодное лето 1816-го

Сохранились упоминания о том, что в 1816 году лето так и не наступило, причем не только в России, но и в Европе. Было необычно холодно. Все эти описания очень похожи на то, что действительно произошел взрыв, после которого наступила ядерная зима.

Молодые деревья

Еще один факт, который приводят сторонники альтернативной версии, заключается в том, что в нашей стране нет деревьев старше двухсот лет. Они считают, что все деревья погибли после взрыва.

Болезни

Появление онкологических заболеваний также связывают с ядерным взрывом 1812 года. Ученые с традиционными взглядами доказывают обратное, и говорят о том, что просто раньше медицина не достигла необходимого уровня развития.
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