Мрачные оригинальные версии диснеевских сказок

Если верить мультфильмам Уолта Диснея , то во всех классических сказках неизбежен счастливый конец. Это мир говорящих милых животных, добрых фей и любви. Но было ли это все в оригинале?

На самом деле в первоначальных вариантах тех же самых сказок, которые тщательно собирали и записывали фольклористы Шарль Перро и братья Гримм, описывались гораздо более мрачные и кровавые события.

«Золушка» — кровавая сказка

В диснеевской версии «Золушки» принцесса, которую обижает мачеха, идет на бал и встречает там принца, но ей приходится сбежать до полуночи, и она теряет туфельку. Потом принц берет эту туфельку и примеряет ее девушкам, живущим в округе. Он находит Золушку, которой эта туфелька идеально подходит, они женятся и живут долго и счастливо.

В версии «Золушки» Шарля Перро, когда принц приезжает в дом Золушки, мачеха приказывает своим двум дочерям обрезать пальцы на ногах и надеть туфли. Ее прием не срабатывает, и Золушка получает и принца, и счастливый конец. Но злоключения сводных сестер главной героини не заканчиваются на обрезанных пальцах: во время свадьбы птицы выклевывают им глаза.

«Спящая красавица» — вообще не детская история

В диснеевской версии принцесса прокалывает палец веретеном и погружается в вечный сон. Храбрый принц будит ее поцелуем, и они живут долго и счастливо.

В оригинальной версии Джамбаттисты Базиле Аврора пробуждается не от нежного поцелуя, а от рождения близнецов. Ах да, забыли сказать: принц не целует принцессу, а делает ей детей и уходит, потому что он уже женат. Когда Аврора с детьми приезжает во дворец, жена принца пытается убить их, но король останавливает ее и позволяет Авроре выйти замуж за мужчину, который изнасиловал ее во сне.

У Белль очень завистливые сестры

В диснеевской версии Чудовище похищает Белль (отсюда и название — «Красавица и Чудовище»), и она живет в роскошном замке с говорящей посудой и мебелью, пока не открывает для себя внутреннюю красоту Чудовища. Влюбившись, она целует его и спасает от заклятья, сделавшего его страшным, потому что физическая красота не имеет значения.

В оригинальной версии Габриэль-Сюзанны Барбо де Вильнев Белль уговаривает Чудовище разрешить ей съездить к сестрам на неделю. Увидев на ней большое количество украшений и услышав о роскошной жизни Белль, сестры уговаривают ее остаться подольше, в надежде, что Чудовище рассердится из-за ее задержки и растерзает девушку.

«Белоснежку и семь гномов» должен был снимать Тарантино

Единственным грехом Белоснежки было то, что она была самой светлокожей в сказке, из-за чего ей пришлось убежать в лес, где она поселилась у семи гномов. Злая колдунья дает ей отравленное яблоко, Белоснежка погружается в сон, гномы пытаются отомстить, и колдунья падает с обрыва и погибает. Пока Белоснежка спит, откуда ни возьмись появляется принц и возвращает ее к жизни. После этого они живут долго и счастливо.

В оригинальной сказке братьев Гримм ведьма не погибает под каменной глыбой. В наказание за попытку убить Белоснежку она вынуждена танцевать в раскаленных железных туфлях, из-за чего падает и погибает.

«Русалочка» — на самом деле ужасная трагедия

У Диснея Ариэль, дочь морского короля, обменивает голос на ноги и выплывает на берег, где ищет свою любовь и причесывается вилкой. Она влюбляется в принца Эрика, и вместе они убивают злую ведьму, которая заключила с русалочкой сделку, после чего живут долго и счастливо.

В оригинальной версии Ганса Христиана Андерсена в договоре указано, что новые ноги Ариэль будут всегда болеть, как будто она ходит по лезвиям. Поскольку боль и соблазнительность плохо уживаются в одном человеке, в итоге принц женится на другой женщине, а Ариэль бросается в море и превращается в морскую пену.

В жизни Мулан проигрывает войну

В диснеевской версии Мулан — это девушка с кузнечиком и драконом, которая притворяется мужчиной, чтобы воевать в китайской армии против гуннов. Показав храбрость, Мулан выигрывает войну и возвращается домой, чтобы играть со своими кузнечиками.

В оригинальной поэме о Хуа Мулань Китай проигрывает войну. Вражеский хан оставляет Мулань в живых с условием, что она будет жить с ним, и Мулань сбегает. Когда она добирается до дома, то обнаруживает, что ее отец умер, а мать снова вышла замуж. Тогда она говорит: «Я женщина, я пережила войну, и я сделала достаточно. Теперь я хочу быть со своим отцом». И совершает самоубийство.

Рапунцель на самом деле вышла замуж за слепого принца

В мультипликационной версии Рапунцель — прекрасная принцесса с длинными светлыми волосами, запертая высоко в башне. Однажды она встречает разбойника, и вместе они переживают много приключений, которые никак не упомянуты в оригинальной сказке.

Наверное, это самая благополучная сказка братьев Гримм из этой подборки. Родители Рапунцель были крестьянами, которые обменяли ее на небольшое количество рапунцеля (растения колокольчик) для салата. Так младенцем она попала в руки ведьмы. Когда ей было 12 лет, ведьма заточила ее в башню без дверей и лестниц с одним окном. Единственным способом попасть в башню было взобраться туда по длинным и красивым волосам Рапунцель. Однажды принц проходил мимо башни и услышал, как девушка поет. Он взобрался на башню. В ту же ночь Рапунцель согласилась выйти за него замуж.

Когда принц вернулся за ней, он взобрался наверх по ее золотым волосам, но встретил в башне ведьму. Она толкнула его из окна, и принц упал на шипы, которые проткнули ему глаза. Ослепший, несколько месяцев он ходил по полям и лесам, пока не услышал голос Рапунцель вдалеке. Когда он нашел ее, у нее уже было двое детей, и ее волшебные слезы вернули принцу зрение. Рапунцель и принц поженились и жили долго и счастливо.

Покахонтас почти не общалась с Джоном Смитом

В диснеевской версии Покахонтас — женщина, которая разговаривает с деревьями, а ее лучший друг — енот. Однажды она влюбляется в англичанина и едва не провоцирует войну между двумя народами.

На самом деле Матоака, больше известная как Покахонтас, была дочерью вождя Поухатана на территориях, ныне относящихся к штату Вирджиния. Индейцы похитили Джона Смита, чтобы обменять его на заложников, и Матоака спасла ему жизнь. На этом их отношения закончились. После индейскую принцессу похитили поселенцы, которые удерживали ее ради выкупа. В 17 лет она вышла замуж за англичанина и умерла в 22 года по неизвестным причинам.

Геркулес был варваром, убийцей и насильником, которого отравила его же мать

В мультфильме Диснея Геркулес — младший сын Зевса, который спасает Мегару от лап Аида, становится настоящим героем и возносится на Олимп.

В оригинале Геркулес был варваром, и одного поста не хватит, чтобы описать все его преступления, но давайте сначала про Мегару. Она была дочерью царя Фив, и Геркулес буквально насильно взял ее в жены. У них было двое детей, и они жили счастливо, пока Гера, жена Зевса, не наслала на Геркулеса безумие, и он убил Мегару и детей. Терзаемый чувством вины, Геркулес все-таки выполнил 12 заданий, о которых рассказано в фильме, но с большим количеством насилия и полным пренебрежением к жизням других людей.

Горбун из Нотр-Дама умер от голода на кладбище

В диснеевской версии Квазимодо — молодой человек с врожденным уродством, который влюбляется в цыганку и спасает ее от казни инквизицией.

В оригинальном романе Виктора Гюго Квазимодо не удается уберечь Эсмеральду от казни (по сути, он случайно сдает ее властям), и он смотрит, как ее вешают. Потом Квазимодо отправляется на ее могилу, где остается, пока не умирает от голода. Через много лет, когда ее могилу вскрывают, кто-то находит оба их скелета, но, когда их пытаются разделить, кости рассыпаются в прах.

Пиноккио так и не стал настоящим мальчиком

В диснеевской сказке Пиноккио — сын старого плотника, который всегда хотел сына, поэтому смастерил его себе из бревна. По дороге из школы Пиноккио подвергает жизнь отца опасности, а в конце становится настоящим мальчиком.

В оригинальной сказке Карло Коллоди Пиноккио — настоящий засранец. С самого своего появления на свет он ужасно себя ведет, ворует, и даже отец называет его никудышным. Однажды из-за всего, что он наделал, кот и лис вешают Пиноккио на иву и наблюдают за его смертью, а деревянный мальчик раскачивается на ветру.

Маугли совершил геноцид

В диснеевской версии Маугли — мальчик, которого родители бросили в джунглях, а медведь и пантера научили его петь песни и самому добывать пропитание.

В оригинальном произведении Редьярда Киплинга «Книга джунглей» Маугли убивает жестокого тигра Шерхана и обнаруживает, что его настоящих родителей захватили крестьяне из деревни. При помощи волков и слонов Маугли уничтожает деревню и убивает ее жителей. После этого ему приходится бежать, потому что жители деревни считают его злым духом. В итоге Маугли находит покой в деревне, где правят англичане.