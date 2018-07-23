Ещё
Почему на старых фото люди кладут руку на плечо
Далее:
Читайте также:
Ещё

Почему на старых фото люди кладут руку на плечо 

Trendymen 45 минут назад
Фото: Trendymen
На фотографиях прошлого века люди часто стоят в неестественных положениях. Но чаще всего повторяется один и тот же мотив: рука на плече у стоящего рядом друга или родственника. Совпадение? Низкий уровень фотографа, не умеющего показать модели куда девать руки? Вовсе нет. Это имеет вполне прозаические обоснования.
В эпоху становления фотографии сам процесс съемки занимал от десяти минут до часа. Моделям нельзя было шевелиться и менять свое положение — такое фото получалось смазанным. Но находиться в одном положении долго тяжело даже физически сильным людям. Вот фотоателье и придумали трюк с подставкой: использовалось все, от этажерок до скульптурных голов.
Композиция, в которой один человек держал руку на плече другого, тоже была своего рода подставкой и балансом. Обе модели могли долгое время сохранять равновесие и не двигаться.
Последние новости
70-летний Сталлоне подтягивается так, что ты сейчас бросишь все и побежишь в спортзал Звезды девяностых, которых сегодня невозможно узнать Как выучить что угодно: секрет Альберта Эйнштейна
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Красавицы в бикини спасаются от жары7
Другая история: ядерный взрыв 1812 года76
«В магазинах не из чего выбрать. Зато цены!»140
Неудачные тату, за которые стыдно26
Заброшенные станции метро1
Видео
02:53
Сомы-гиганты: странные рыбы из пруда в Чернобыле
Безумный мир
01:06
Змея сошла с ума и укусила сама себя: видео
Безумный мир
01:55
Люди в черном: почему у евреев такая одежда
Люди
10:54
Фантастический клады, найденные случайно
Истории
12:59
Стадионы мира — настоящие гиганты
Места
14:37
Самые дорогие проекты, которые провалились
Истории
05:07
Заброшенные станции метро
Места
05:42
Исполинские сооружения, построенные животными
Безумный мир
07:16
Сбывшиеся предсказания Нострадамуса
Безумный мир
06:07
Места на Земле, откуда не возвращаются
Места
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение