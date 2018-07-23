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Фантастический клады, найденные случайно
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Фантастический клады, найденные случайно 

Рамблер 1 час назад
Кладоискатели тратят годы на поиски легендарных сокровищ. Но некоторым везунчикам удаётся совершенно случайно отыскать клады, о которых мало что было известно. И некоторые из этих кладов действительно впечатляют.
1. Клад Нарышкиных нашли в 2012 году в Санкт-Петербурге. Во время реставрационных работ специалист провалился в потайную комнату. Помещение площадью 6 метров и высотой 2 метра было забито серебряной посудой с гербом Нарышкиных, всего было найдено 2 168 предметов.
2. Клад острова Джерси обнаружили кладоискатели-любители в 2012 году, расчистка клада заняла несколько лет. Серебряные и золотые монеты общим весом более тонны имеют возраст более 2 000 лет. Вполне вероятно, что кельты укрыли сокровище перед нашествием римлян.
3. В 2012 году возле берегов Ирландии нашли затонувшее судно, на борту которого было 48 тонн серебра. Это был самый большой груз серебра, когда-либо поднятый со дна. Британский корабль, перевозивший груз в 1941 году, был атакован немецкой подлодкой и затонул. Слитки поднимали с пятиметровой глубины, а общая стоимость сокровищ оценена в 38 миллионов долларов.
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