Народы, которые похожи на русских

Считается, что наш русский народ уникален и неповторим. Но ведь есть у нас и определенное сходство с другими нациями! Интересно, с какими из них мы схожи больше всего?

Ирландцы

Очень распространено мнение, что больше всего русские похожи на ирландцев. Недаром у нас в России с размахом празднуют день Святого Патрика.

И Россия, и Ирландия расположены в какой-то степени «на краю» Европы. Поэтому и у нас, и у ирландцев соответствующая психология с тягой к общинности и социальности.

И русские, и ирландцы любят выпить, хотя бы пропустить после работы кружечку в пивной (по-ирландски — паб). И те и другие обожают под разными предлогами отлынивать от работы.

Для обоих народов характерна пассивно-выжидательная позиция по отношению к угнетателям: на Руси несколько веков было монголо-татарское иго, Северная Ирландия до сих пор является частью Великобритании.

И в России, и в Ирландии в семьях царит матриархат. Все основные вопросы решают женщины. Кстати, уже много лет на посту президента Ирландии тоже находятся женщины.

Ирландские музыка и танцы очень схожи с русскими по ритмам. Например, ирландский традиционный танец «рил» во многом схож с русской «Барыней».

Похожи на нас ирландцы и внешне. Как известно, у ирландцев часто бывают рыжие волосы, и среди русских тоже немало рыжеволосых или людей с «рыжинкой» в волосах.

Скандинавские народы

По своему менталитету русские очень близки и к скандинавам — финнам, шведам, норвежцам. Для всех этих народов, как и для нас, характерны общественный коллективизм, стремление к социалистическим принципам в распределении материальных благ, патернализм, традиционализм и, наконец, преклонение перед государственной властью. Да и внешне типичные представители славянской национальности очень похожи на скандинавов — светлокожие, светловолосые, светлоглазые…

Греки

Считается, что и для нас, и для греков характерны некоторое легкомыслие, необязательность, расхлябанность — к примеру, и русские, и греки любят опаздывать.

Сближают нас и общеправославные ценности, отрицание западно-европейского индивидуализма и рационализма, тяга к общинности и духовности. Еще в древности русская культура очень многое унаследовала от греческой. А вот внешне мы совсем не похожи.

Итальянцы

Говорят, что итальянцы — это веселые русские, а русские — это грустные итальянцы. Между нами, несмотря на то, что мы внешне «северные», а они — «южные», действительно немало сходства. Например, в наших языках существуют практически одинаковые поговорки.

В итальянском есть поговорки «Ride bene che ride l`ultimo» («Смеется тот, кто смеется последним»), «Сhi non lavora, non mangia» («Кто не работает, тот не ест»), «A caval donato non si guarda in bocca» («Дареному коню в зубы не смотрят»).

На завтрак итальянцы, как и мы, пьют обычно чай или кофе. Русские и итальянские бабушки любят сидеть у подъездов. Итальянки, как и россиянки, часто не ладят со своими свекровями.

А итальянцы-мужчины любят, приходя с работы, залечь на диван, так же, как и наши соотечественники сильного пола. Зато, если итальянец пригласил женщину в кафе, он заплатит за нее, как и русский мужчина, в отличие от жителей Западной Европы.

И мы, и выходцы из Италии одинаково любим шутки и анекдоты. Кстати, основным ругательством «у нас» и «у них» является название главного мужского органа.

Американцы

Наверняка для вас будет сюрпризом обнаружить наше сходство с американцами. Тем не менее, у нас с жителями США достаточно много общего. Вспомним, что еще во времена «холодной» войны многие из нас стремились походить на американцев — одеваться в джинсы, жевать жвачку, слушать американскую музыку… Когда пал «железный занавес», в России огромную популярность обрели заведения американского фастфуда.

Немало сходства просматривается и во внешних особенностях, и в поведении русских и американцев. И те и другие любят все большое, например, квартиры и машины. И тех и других отличает прямой, несколько грубоватый стиль общения. И русские, и американцы легко пренебрегают условностями. При этом обычно проявляют гостеприимство при встрече с иностранцами.

Обоим нашим народам близок дух мессианства, оба считают себя избранными. Американцы видят свою миссию в установлении демократии во всем мире. А русские — в сохранении и развитии духовных ценностей в противовес западному прагматизму.

Многие американцы, как и русские, страдают от избыточного веса. И россиянки, и американки не брезгуют копиями дизайнерских вещей, изготовленными в Китае. Кстати, и в России, и в США отсутствует аристократия как класс.