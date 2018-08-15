Перспективные проекты, которые обанкротились

Затея, требующая вложения средств, иногда кажется весьма привлекательной и сулит огромные прибыли. Но иногда даже самый перспективный проект вдруг оборачивается колоссальными потерями.

1. Проект «Иридиум» , 6 миллиардов долларов. Проект по созданию сети спутниковой связи, основным инвестором которого была компания Motorola, предполагал, что абонент сможет позвонить из любой точки планеты, даже если поблизости нет передающей станции. Проект стартовал в конце восьмидесятых годов, через 11 лет на орбите было уже 66 спутников, а в 1998 году проект объявили действующим. Через год «Иридиум» обанкротился по причине низких продаж из-за завышенных тарифов. Проект продали всего за 25 миллионов.

2. «Евротоннель», 10 миллиардов фунтов. Тоннель под проливом Ла-Манш, соединяющий Францию и Великобританию, оказался гораздо дороже, чем планировалось изначально, а его сооружение заняло больше времени, чем рассчитывали. Тоннель открылся осень 1994 года, но работа сопровождалась регулярными проблемами. Пассажиров отпугивало время путешествиz, которое было в два раз больше анонсированного, да и цены на билеты на паромы, курсировавшие между Великобританией и Францией, упали. Больше 5 лет тоннель балансировал на грани банкротства. Первую прибыль он принёс только в 2008 году.

3. Советский сверхзвуковой пассажирский самолёт Ту-144, 400 миллионов рублей. Ту-144 стал альтернативой французско-британскому проекту «Конкорд». Самолёт был построен к декабрю 1967 года, после нескольких тестовых полётов его запустили в производство. Всего создали 16 экземпляров. Постоянные поломки и катастрофы преследовали Ту-144, поэтому в июне 1978 года их перестали использовать в качестве пассажирских. В конце концов Ту-144, совершившие 102 рейса, из которых 55 были пассажирскими, стали эксплуатироваться только в качестве испытательных и для установления мировых рекордов.