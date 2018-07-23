На что гадали мужчины на Руси

Мужчины? Гадали? Это кажется невероятным, но все же нам удалось вспомнить несколько примеров, когда мужчины на Руси не только гадали «потехи ради», но и делали это «с чувством, с толком, с расстановкой».

Между делом

Стереотип о том, что гадали на Руси только женщины, прочно укоренился в нашем сознании. И причина не только в том, что женским гаданиям посвящено столько научных монографий, но и в особенном дамском подходе. Тут вам и приготовленные «проводники в миры иные» (зеркала, свечи), и массовость (чаще девушки гадали в компании), и напускная таинственность.

Если бы требовал идейный замысел, то баллада Жуковского «Светлана» вполне могла называться «Святослав», а её первые строчки звучали бы так: «Раз в крещенский вечерок пареньки гадали». Парни на Руси гадали ничуть не меньше, только делали они это как бы невзначай, между делом.

Пошёл за дровами в сарай — пересчитал сучки на первом попавшемся полене, приговаривая «девица-вдовица». На каком слове последний сучок закончился, ту и в жены брать. Или идёт мимо полыньи в компании товарищей в лунную ночь. Невзначай бросил взгляд на воду. А в ней — удача, если отражение невесты (чаще, правда, физиономия приятеля).

Ещё среди мужчин было популярно гадание на соли. Создания магического антуража не требовалось. Достаточно было оказаться у вечернего костра после выпаса скота, охоты или рыбалки. Остатки соли бросали ненароком на тлеющие угли: чтобы увидеть будущее, нужно было всего-то поднапрячь фантазию. Очертания колокола — к скорой свадьбе, дом — к получению прибыли, лошадь — к дальнему пути, круг — к переменам, нож — к ссоре. При желании можно было расшифровать любой символ.

Стариковские предсказания

Мужское гадание не всегда было забавой. Иногда к нему прибегали намеренно, желая выяснить, например, что именно сажать предстоящей весной. В псковских деревнях гадать на урожай доверяли самым старым почтенным мужчинам.

Выбирали 12 стариков, которые в канун Нового года отправлялись к церкви и ставили на паперти снопы из планируемых к посадке зерновых культур. Поутру старики внимательно изучали каждый сноп: на каком больше инея — то весной и сажать. Богатый урожай гарантирован.

Наудачу

Сегодня мужчины перед рыбалкой соблюдают много примет и традиций, но не гадают. А вот терские поморы перед выходом в море гадали на рыбьей чешуе.

Брали первую рыбину, пойманную обязательно на рассвете. Счищали чешую, смешивали её с песком и навозом. Выстилали на берегу волчью шкуру и растирали между ладонями «магическую смесь».

Если навоз ложился поверх чешуи, рыбалка отменялась на месяц. Если сверху оказывалась чешуя, выходили на промысел. Уже будучи на борту, ту самую чешую выбрасывали в море с особенной присказкой. Считалось, что после такого удача от рыбаков точно не отвернется.

Кудесники и гадатели

Говоря о мужских гаданиях, невозможно не вспомнить про волхвов — тоже преимущественно мужчин, если не считать колдуний и кудесниц.

Хоть древнерусские памятники письменности и называли их лжепророками, но к их предсказаниям прислушивались и князья, и цари — Вещий Олег, Гостомысл, Иван Грозный Борис Годунов . Все они интересовались своей судьбой. О том, что умели волхвы гадать по звездам и творить чудеса, можно найти упоминания в Стоглаве 1551 года.

Так, Ивану Грозному смерть после видения в небе «креста огненного» предсказал Василий Блаженный . После того как царь зимой 1584 года увидел комету, он велел волхвам назвать точную дату. Вечером «судного дня» Грозный уже отдал распоряжение казнить лжецов, как перед игрой в шашки скоропостижно скончался.

Чухонские волхвы

Жившие на территории современного Санкт-Петербурга язычники-чухонцы имели несколько мест для проведения ритуальных обрядов. Одно из них находилось почти в центре нынешнего Питера: где-то между Троицкой площадью и Нахимовским училищем росла покореженная балтийскими ветрами сосна. По сакральному древу чухонские волхвы предсказывали соплеменникам грядущие наводнения, погодные аномалии и возможные набеги врагов.

Как известно, Пётр повелел срубить святыню и отдать на растопку солдатских печей, а трёх самых активных волхвов казнить. Их пророчество о том, что город погибнет через 300 лет, не сбылось. Возможно, потому, что последующие правители предпринимали все усилия, чтобы не исполнились озвученные условия «падения града».

Сибирские шаманы

Среди сибирских шаманов были и женщины, но всё же мужчин было больше, ведь для проведения ритуалов нужно обладать хорошей физической подготовкой. Вхождение в состояние камлания, которое порой длилось несколько суток, позволяло шаманам перемещаться между мирами, видеть то, что скрыто от других, общаться с духами.

Их ритуалы подробно описаны в работах английского антрополога Марии Чаплицкой, а также русского историка-востоковеда Константина Иностранцева. Наряду с лечением, совершением погребальных и промысловых культов, в обязанности шаманов входило гадание.

Одним из популярных способов предсказания будущего у сибирских шаманов и сегодня остается хуанок — древняя система гадания по камням. Для обряда нужен 41 камень. Их придется собрать на берегу реки по определённым критериям или добыть из зоба птицы. Каждый камень имеет своё магическое значение, и от того, как они лягут в процессе гадания, зависит смысл пророчества. А чтобы диагностировать болезнь и выбрать способ лечения сибирские шаманы использовали 45 камней.

Современные мужчины могут в романтическом порыве разве что на ромашке погадать. Ничего не попишешь — противится мужской рассудок «потомственным» магам и чародеям, которые за определенную плату берутся предсказать будущее.