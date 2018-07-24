Что происходит с вещами умерших одиноких японцев

Индустрия смерти: что происходит с вещами японцев, умерших в одиночестве

Япония — удивительная страна, поражающая и где-то даже шокирующая туристов. В этом государстве много трудоголиков, а романтические отношения или родственные связи не стоят на первом месте. Из-за этого многие японцы умирают в одиночестве, а их нажитое имущество остается никому ненужным. Однако для некоторых чужая кончина становится неплохой возможностью извлечь выгоду.

Чонджиа Хан является руководителем клининговой фирмы Tail Project. Специализируется компания на уборке, а также утилизации вещей умерших граждан. Подобная услуга становится в Японии все более востребованной, поскольку население государства сокращается и стареет.

Обычно команда из нескольких человек начинает работать утром, и уже к обеду грузовичок заполняется вещами покойника. Затем их упаковывают и посредством корабля переправляют на Филиппины к новым владельцам.

Для Японии фирмы вроде Tail Project становятся необходимостью, поскольку смертность тут выше, чем рождаемость. Ученые полагают, что такими темпами уже через 50 лет население страны может сократиться примерно на треть. Связана такая ситуация с экономическим бумом после Второй мировой, сменившимся кризисом в 1990-е. Тогда японцы начали ставить отношения и семью на второй план, посвящая себя работе. Теперь в Стране восходящего солнца одно из самых старых населений.

Клининговый бизнес в Японии на удивление прибыльный, и в год может приносить до 4,5 млрд долларов, что является внушительной суммой.

Обычно реальной ценности личные вещи умерших не представляют. Это старые книги, накопленные за жизнь, CD-диски, мебель, кухонная утварь и т.д. Кое-что сдается на металлолом или коллекционерам, остальное же просто выбрасывают.

Примерно 30% занятости клининговых компаний, это уборка домов одиноких граждан, о чьем жилище больше некому позаботиться. Еще 20% — дома-призраки, брошенные владельцами. Остальная работа предоставляется родственниками покойных, у которых просто нет времени разгребать весь хлам самостоятельно. Чаще всего родня приходит лишь чтобы забрать ценные вещи, а к остальному у них интереса нет.

Вещи умерших в Японии неплохо продаются: их принимают местные магазины, дилеры, а еще можно поставлять за границу. Предварительно их просто очищают, а затем отдают на переработку или ищут нового владельца. Клининговые фирмы за день могут заработать от 2 тысяч долларов и больше.

За рубежом, особенно на Филиппинах, японские вещи ценят, в том числе подержанные, поскольку они зарекомендовали себя как качественный продукт.