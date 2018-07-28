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Зачем в метро сыпят опилки
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Зачем в метро сыпят опилки 

Рамблер 19 минут назад
Фото: РИА Новости
Многие пассажиры метро, ежедневно спускаясь в подземку, встречают на своем пути работников метрополитена, которые совершают какой-то странный ритуал. Они сначала рассыпают по полу опилки, затем тут же сметают их в кучу. Для чего это делается?
На самом деле, все очень просто: таким образом чистят станции. Дело в том, что метро — это замкнутое пространство. в котором не стихает большой поток людей. Пассажиры бегут по своим делам не замечая, сколько пыли и грязи оседает на станции с ботинок каждого человека. От самих поездов тоже чище не становится, а пылесос тут спасает мало — он лишь поднимет частички грязи в воздух, но уберет лишь малую их часть.
Другое дело — влажные опилки. Их рассыпают по полу, чтобы они тут же начали притягивать частички пыли и грязи, не давая им подняться в воздух и оседать на потолочных конструкциях и стенах. Сами же опилки смести просто: они легко образуют комочки и совершенно не пачкают, а даже немного протирают, пол станции.
Кроме того, опилки отлично впитывают маслянистые и жирные вещества, при этом не оставляя никаких следов на полу, сделанном из камня.
Именно по этой причине опилками чистят помещения не только в метро, но и на многих производствах в цехах, где есть каменный пол.
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