Когда у мужчин исчезнут соски

В организме человека имеются несколько органов, чьи реальные функции до сих пор неизвестны.

К числу таких странных составляющих организма относятся соски молочных желез мужчин, которые не участвуют в процессе кормления потомства.

Не рудимент

На протяжении долгих лет, учёные полагали, что мужские соски являются рудиментом, то есть важным в прошлом органом, утратившим в процессе эволюции свою функциональную составляющую.

Во времена знаменитого естествоиспытателя Чарльза Дарвина их насчитывалось около 200 штук, в том числе гусиная кожа, ушные мышцы, зубы мудрости, эпикантус. С развитием медицинских технологий значительная доля «ненужных» частей организма была реабилитирована (селезёнка, аппендицит), а мужские соски вовсе вычеркнуты из этого списка.

Произошло это благодаря международной группе исследователей выяснившей, что грудные железы мужчин никогда не выполняли никакой роли, поскольку ни один представитель сильного пола, так же, как ни она мужская особь млекопитающих, не вскармливала детёнышей грудным молоком.

Эмбриональная теория

Исследователи тайн человеческого организма установили, что мужские соски не являются рудиментом, а появляются на теле вследствие эмбрионального развития. В работах врача Билли Голдберга отмечено, что человеческие зародыши обоих полов до 6-7 недели внутриутробного развития складываются по запрограммированному женскому типу, поскольку яйцеклетка всегда несёт в себе Х-хромосому. К этому времени у эмбриона успевают появиться подобия верхних и нижних конечностей, ушей, глаз, спинных мышц, а также соски, которые, образуются раньше, чем к работе подключается отвечающая за формирование сильного пола Y— хромосома, содержащаяся в мужской половой клетке. По словам нейроэндокринолога Брюса Макэвена под влиянием этой хромосомы, запускающей выработку гормонов-андростеронов, у эмбриона начинают развиваться первичные и вторичные мужские половые признаки. Обозначившиеся на более раннем этапе соски и окружающие их незначительные ткани молочных желез никуда не исчезают, но благодаря отвечающему за трансформацию груди гену SRY, перестают видоизменяться и остаются недоразвитыми.

Для чего тогда нужны соски?

Помимо генетической или эмбриональной теории существует ряд альтернативных версий, объясняющих необходимость мужскому телу молочных желез.

Согласно варианту академика Петленко, озвученному в книге «Основы валеологии», соски являют собой эрогенную зону, отзывчивую к ласкам при любовных утехах. Но он же поясняет, что каждое тело обладает индивидуальными особенностями, а значит, есть мачо, прикосновение к соскам которых вызывает неприятные ощущения от банального недовольства до отвращения.

В книге Мартина Роберта «Как мы делаем это. Эволюция и будущее репродуктивного поведения человека» нашла отражение охранительная функция мужских сосков. В частности автор предполагает, что изначально вскармливать младенцев молоком могли представители обоих полов, однако на неизвестной стадии эволюции самцы отказались от этой способности, поскольку была слишком велика вероятность того, что они заботятся не о своем кровном ребёнке. Таким образом, переложив все тяготы грудного кормления на женские плечи, мужчины наказывали их за возможную измену.

Раньше всех в 1871 году тезис о древнем даре млекопитающих «обоих полов отделять молоко и таким образом кормить своих детенышей», выдвинул в работе «Происхождении человека» Дарвин, однако и он не знал, чем обосновать утрату этой функции самцами. Поэтому предположил, что причиной атрофии мужской груди до сосков стало сокращение числа единовременно рождавшихся потомков, которым для роста было достаточно молоко матери.

Приверженцы фантастических воззрений, в их числе биолог Ирина Ермакова , предлагают поверить в то, что в далёком прошлом все населявшие землю люди изначально рождались гермафродитами, то есть существами, обладавшими сексуальными признаками и органами как женского, так и мужского пола. Однако в процессе эволюции стали появляться особи с конкретной половой принадлежностью, а как напоминание о прошлом у мужчин остались соски.

А женская половина человечества, не вдаваясь в научные изыскания, считает, что молочные железы нужны представителям сильного пола исключительно для красоты, и предлагает на секундочку представить, как безобразно выглядел бы голый торс без сосков.

Могут ли исчезнуть?

По мнению американского палеоантрополога Иена Тэттерстела, гипотетически может наступить такой момент в развитии человечества, когда соски, по какой-нибудь причине станут мешать мужчине, и тогда вероятнее всего природа избавится от них, как от ненужного «эволюционного багажа».

Но по данным, которыми располагают современные учёные, мужские соски никогда не исчезнут, поскольку замечено, органы, полностью вырождающиеся в связи с ненадобностью, обязательно пропадают как у мужчин, так и у женщин. Так как молочные железы играют важную роль в репродуктивной системе прекрасной половины человечества, вряд ли это событие стоит ожидать в ближайшем будущем.

Патологии

При нарушениях гормонального фона, а точнее из-за большой выработки эстрогена, у мужчин может произойти увеличение грудных желез с гипертрофией жировой ткани, называемое гинекомастией, которую эндокринолог Иван Дедов считает не отдельным заболеванием, а признаком иных проблем в организме.

К числу таких болезней относятся цирроз печени, опухоли, синдром Райфенштейна, синдром Клайнфельтера и даже рак бронхов.

Весьма часто гинекомастия встречается у мужчин-спортсменов, круто понизивших уровень физических нагрузок.

Иной патологией слывёт вызванная дефицитом тестостерона спонтанная лактация или галакторея, при которой мужчина даже может кормить ребёнка грудным молоком. В медицине не раз фиксировались подобные случаи, один из которых имел место быть в 2002 году на острове Шри-Ланка, где отец семейства после смерти супруги вскормил двух дочерей.

Кроме того у представителей сильного пола могут возникать воспаления молочных желез, а в редких случаях даже рак груди.