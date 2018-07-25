Кто на самом деле убивал Ленина

Скоро исполнится сто лет со дня террористического акта, едва не повернувшего вспять историю России, — неудачного покушения на Ленина в августе 1918 года.

В этом преступлении обвинили бывшую каторжанку Фанни Каплан , которую потом поспешно расстреляли и сожгли в железной бочке. Но действительно ли она стреляла в Ленина? Почему после покушения Свердлов и Дзержинский вели себя странно и подозрительно? Зачем еще до этого события большевики устроили в Кремле политическую тюрьму?

Стало ли ранение Ленина истинной причиной красного террора, развязанного потом его сподвижниками?

«Стреляла по собственному побуждению»

«Лента.ру»: Вы сейчас готовите к публикации книгу о покушении на Ленина 30 августа 1918 года. Там вы утверждаете, что его следует считать актом индивидуального террора. Получается, что Фанни Каплан все-таки была террористкой-одиночкой?

Константин Морозов: Решение о допустимости террора для защиты членов партии, если большевики от арестов перейдут к казням, было принято руководством партии социалистов-революционеров ( эсеров ) на IV съезде в ноябре-декабре 1917 года. Тогда же появились эсеровские рабочие боевые дружины (но не с террористическими целями), которые должны были охранять митинги, демонстрации, издательства и партийные структуры. Однако внутри руководства партии не было единогласия. Некоторые лидеры и функционеры хотели вернуться к дореволюционной трактовке места террора в тактике партии. Но большинство эсеров в 1918 году были не согласны рассматривать террор как метод ведения политической борьбы против социалистов, а считали возможным применить его только в крайнем случае — как средство самообороны.

На пленуме Центрального Комитета партии в феврале 1918 года сторонники террористической тактики вынесли на обсуждение вопрос о терроре. Поводом к этому послужило сообщение местной организации о бесчинствах Антонова-Овсеенко на Украине. Но после дискуссии была принята резолюция о преждевременности использования террора в отношении большевиков, пока они пользовались поддержкой немалой части рабочих.

Эсеры опасались, что в таком случае, с одной стороны, это создаст большевикам ореол жертвы, а с другой — позволит им усилить уже практикуемый государственный красный террор до максимума. После захвата власти большевиками и разгона ими Учредительного собрания многие члены партии эсеров обращались в ЦК с просьбой санкционировать партийный террор (то есть с правом на допросе объявить акт совершенным по поручению партии и назвать себя членом партии), но неизменно получали отказ.

Какое отношение это имеет к Каплан?

Когда весной 1918 года Фанни Каплан приехала в Москву из Крыма, она тоже просила эсеровское руководство разрешить ей устроить партийное покушение. Об этом сохранились многочисленные воспоминания ее бывших товарищей по партии. Получив отказ, Каплан решилась на индивидуальный террористический акт (с выходом из партии, от своего имени и под свою ответственность), как это было принято у эсеров в дореволюционную эпоху.

Нет сомнений, что Фанни Каплан получила разрешение на индивидуальный акт от члена ЦК партии социалистов-революционеров, члена московского Бюро ЦК партии Дмитрия Донского при встрече втроем с Семеновым в конце августа 1918 года. Семенов и его группа должны были оказать ей организационную помощь, но ее размер и формы Донской не оговорил. Это открывало возможности Семенову для злоупотребления и выхода далеко за рамки «помощи».

Почему индивидуальный акт с выходом из партии? Чтобы ее не подставлять?

Совершенно верно. В случае Каплан ее выход из партии, по всей видимости, не был формально оформлен, но на допросе после покушения она сразу заявила чекистам, что уже не является членом партии эсеров, что она вышла из нее накануне покушения. На первом допросе 30 августа 1918 года в военном комиссариате Замоскворецкого района Фанни Каплан показала: «Я стреляла по собственному побуждению… Я считаю себя социалисткой, сейчас ни к какой партии себя не отношу». Любопытно, но ее заявление о выходе из партии в протоколах не было зафиксировано.

Тогда откуда мы знаем об этом?

Информация об этом каким-то образом (от чекистов или от видных коммунистов) просочилась в «Известия» . В заметке «Каплан-Ройд» (так была воспроизведена настоящая фамилия Каплан), опубликованной 3 сентября 1918 года в «Известиях ВЦИК», говорилось: «Каплан проявляет признаки истерии. В своей принадлежности к партии эсеров она созналась, но заявляет, что перед покушением будто вышла из состава партии».

Мы не знаем, базировалось ли это утверждение на каких-то новых допросах Каплан, проведенных уже в Кремле, или это ее заявление просто не включили в протоколы допросов от 30 и 31 августа. Но очевидно, что слова Каплан о выходе из партии эсеров перед покушением власти совершенно не устраивало, ведь из этого следовало, что ее покушение носит индивидуальный, а не партийный характер. Поэтому большевики и объявили ее заявления признаками истерии. Однако после этого они уже никогда не упоминали, что Каплан вышла из эсеровской партии накануне покушения на Ленина.

Нерукопожатный Ленин

Почему?

Им было выгодно обвинить в этом всех правых эсеров, чтобы расправиться с ними. Ведь покушение на Ленина дало большевикам удобный повод для максимального усиления красного террора и его легализации, а эсеры в то время были для них самыми опасными противниками. Но у Каплан не было нужды обманывать чекистов о своем выходе из партии, потому что для эсеров партийное покушение считалось более почетным поступком, нежели акт индивидуального террора.

Зачем Каплан стреляла в Ленина? Какие у нее были мотивы для покушения?

Я могу сослаться на воспоминания бундовца и меньшевика Александра Иоффе, арестованного большевиками в июле 1918 года. Вместе с левыми эсерами (участниками неудачного выступления в Москве 6 июля 1918 года) и бывшими царскими сановниками он содержался под стражей в Кремле. Сейчас мало кто знает, что в 1918 году Кремль служил не только резиденцией большевистского правительства, но и тюрьмой для его противников.

Нравы в то время были еще относительно мягкими, и узникам разрешали прогулки и свидания. Каплан почти ежедневно приходила к арестованной Марии Спиридоновой , лидеру левых эсеров. Как-то в конце августа 1918 года она увидела в кремлевском дворе Иоффе, оживленно беседующего с Лениным.

Ленин тоже навещал политзаключенных?

Нет, он тоже гулял по Кремлю и, видимо, решил подискутировать с бывшим соратником. Это продолжалось почти два часа, а потом Ленин ушел. Иоффе позже вспоминал, что после этого к нему подошла Каплан, возмущенная их рукопожатием. Иоффе рассказал о своем разговоре с Каплан, в ходе которого она признавалась, что у нее «руки чесались застрелить» Ленина и, что она «не Шарлотта Корде (французская дворянка, убившая во время Великой Французской революции одного из лидеров якобинцев Жан-Поля Марата — прим. „Ленты.ру“), но жить без действия надоело. Надо встряхнуть старых революционеров от спячки».

Потом Иоффе написал в своих мемуарах: «При таких обстоятельствах, когда на наших… глазах назревало единоличное решение Каплан-Ройд, на свой собственный риск, по своей личной инициативе, при заведомо для нее отрицательном отношении к этому со стороны правых эсеров и левых эсеров — для нас было полной неожиданностью прочитать через несколько дней, как в правительственном сообщении, так и в статьях „Известий“ и „Правды“, ссылки на партию правых с-р (социалистов-революционеров, то есть эсеров — прим. „Ленты.ру“) и на то, что стрелявшая — правая эсерка».

И все-таки что такого Ленин сделал к августу 1918 года, что его настолько возненавидела заслуженная революционерка и бывшая каторжанка?

На первом же допросе она сказала, что «стреляла в Ленина потому, что считала его предателем революции, и дальнейшее его существование подрывало веру в социализм». С точки зрения и Фанни Каплан, и многих приверженцев «демократического социализма», Ленин и его партия, захватив власть в октябре 1917 года и разогнав Учредительное собрание — «хозяина земли русской» — круто изменили развитие России. Они свернули страну с пути демократии, политических свобод и движения в сторону социализма. Вместо этого большевики стали выстраивать новую тиранию, некоторые действия которой уже тогда стали выглядеть гораздо хуже прежнего царского режима. И так думала не только Каплан — подобным образом мыслили многие другие заслуженные революционеры.

Впрочем, справедливости ради отметим, что большевиков поддержали вошедшие в Совнарком левые эсеры, а также часть анархистов и эсеров-максималистов. Водоразделом среди революционеров стало отношение к демократии и ответ на вопрос: «народ для государства (социализма), или государство (социализм) для народа»? Кстати, это и до сих пор самый ключевой вопрос, ответ на который важнее всего остального. К сожалению, это и спустя столетие в нашем обществе плохо осознано.

Получается, Каплан все-таки решила стать русской Шарлоттой Корде, хотя и утверждала обратное.

Безусловно, здесь можно найти немало совпадений. Похоже, она хотела этого, как и встать в один ряд с Софьей Перовской и Марией Спиридоновой.

«Стрелять она могла неплохо»

Когда вы работали с документами, какой реальный образ Фанни Каплан у вас сложился? В советское время ее представляли полубезумной, истеричной, злобной и полуслепой женщиной, почти юродивой.

Это было неслучайно. Уже в первые дни после покушения в большевистских газетах ее объявили «идиоткой-интеллигенткой». Из Каплан сразу стали лепить образ неадекватной истерички. Понятно, зачем и для чего это делалось. Никак иначе большевистская власть не могла объяснить обществу, зачем старая заслуженная революционерка, потерявшая здоровье на царской каторге, вознамерилась убить пролетарского вождя. Кроме того, власти как раз и опасались, что она сама не дай бог станет восприниматься «русской Шарлоттой Корде» или Марией Спиридоновой, которую называли «крестьянской богородицей», а ее действия найдут подражателей.

Тот реальный образ Фанни Каплан, который вырисовывается при вдумчивом взгляде на все ее поведение, заставляет думать, что мы имеем дело не с полусумасшедшей и не контролирующей себя особой. На самом деле она была опытной революционеркой, старой каторжанкой, хоть и измученной длительным заключением и с подорванным здоровьем. Каплан сохранила достаточно ясности ума, осторожности и выдержки, чтобы опасаться совершить роковую ошибку и вести себя на допросах спокойно и мужественно.

Вы сказали про потерянное на каторге здоровье. Каплан на самом деле была полуслепой, когда стреляла в Ленина?

Каплан действительно почти полностью потеряла зрение на каторге, но в начале 1918 года она прошла курс лечения в харьковской глазной клинике доктора Гиршмана. Я не знаю ни одного свидетельства 1918 года, что она плохо видела. Во всяком случае, передвигалась Каплан самостоятельно, без палочки или иной посторонней помощи. Очки в это время она тоже не носила. Но главное, если у нее были бы реальные проблемы со зрением, никто в руководстве партии эсеров с ней не стал бы и разговаривать о возможном теракте.

Где же тогда Каплан так научилась стрелять?

Судя по всему, еще до каторги, когда она в 1906 году состояла в одесской организации анархистов. Есть свидетельство эсера Петра Соколова , утверждавшего, что летом 1918 года во время упражнений в стрельбе из 15 патронов, выпущенных Каплан, 14 пуль попали в цель. По-видимому, стрелять она могла неплохо.

Вы считаете, что в Ленина стреляла именно она? Есть и другие версии.

Я могу уверенно сказать следующее. Во-первых, она действительно хотела убить Ленина и просила у руководства партии эсеров разрешения на теракт. Достоверные свидетельства этого есть в воспоминаниях самых разных людей: Иоффе, Вольского, Зензинова, Буревого.

Во-вторых, на допросе у чекистов Каплан призналась в совершении покушения как акта индивидуального террора. То есть у нее имелся мотив для теракта, было неоднократно высказанное желание убить Ленина — поэтому, скорее всего, именно она в него и стреляла.

В-третьих, весьма существенным фактом, мешающим считать, что стреляла не Фанни Каплан, является то, что из 17 допрошенных свидетелей, приведенных председателем Московского ревтрибунала Дьяконовым с места покушения, семь человек показали, что стреляла женщина, которая и была задержана. И если в части из этих семи показаний еще можно при желании усомниться, то некоторые свидетели были в них очень уверены (двоим из них она была предъявлена на опознание). Хотя все это не значит, что у нее не могло быть сообщников. Я вполне допускаю, что в Ленина мог стрелять и кто-то еще.

Яд кураре и сообщники

Есть версия, что сообщником и дублером Каплан был левый эсер и чекист Александр Протопопов, задержанный на месте покушения и расстрелянный на следующий день. Это тот самый Протопопов, который 6 июля 1918 года арестовывал Дзержинского во время вооруженного выступления левых эсеров.

Трудно сказать. На самом деле подобных версий много. Еще называют члена эсеровской партии рабочего Новикова и Лидию Коноплеву, помощницу Григория Семенова, руководителя эсеровской боевой группы. Вообще, роль Семенова в покушении на Ленина не очень понятна.

Во многом именно на его показаниях строился судебный процесс по делу социалистов-революционеров, организованный большевиками в 1922 году. Он утверждал, что один из лидеров московских эсеров Дмитрий Донской разрешил ему содействовать Каплан в ее намерениях. Если верить Семенову, он не только дал ей браунинг, но и бросил почти всех своих боевиков на организацию слежки за Лениным.

Можно ли вообще верить Семенову? Он ведь потом стал большевистским провокатором.

Он не был провокатором в 1918 году в том смысле, как это тогда понимали, но он позже стал ренегатом. Семенов в 1918 году не был завербованным революционером, ставшим секретным агентом, провоцирующим своих товарищей на какие-либо акции против властей, которые те потом используют в своих интересах. Его последующая идейная эволюция в сторону большевиков имела другие причины. Но вы правы в том, что ни Семенову, ни Коноплевой верить нельзя. За их показаниями, данными в 1921-1922 годах, отчетливо видна рука чекистов и руководителей большевистской партии, которым нужно было во что бы то ни стало очернить эсеровскую партию.

Зачем?

Они видели в эсеровской партии реального конкурента и опасались, что она в момент дестабилизации власти вновь сможет стать массовой партией. Как проговорился в 1922 году Луначарский, большевики не исключали, что эсеры смогут победить на демократических выборах, если они вновь станут возможны.

Получается, что Семенов и Коноплева все-таки работали на Лубянку?

Да, конечно, и на Лубянку, хотя формально они были сотрудниками военной разведки. Но весь вопрос — с какого момента. Версии, что они были агентами ВЧК с весны-лета 1918 года, придерживается историк Юрий Фельштинский и некоторые другие современные исследователи. Это, конечно, не так. Сотрудничать с властями Семенов начал позже. В октябре 1918 года он был арестован «военконтролем» (военной контрразведкой») и отсидел девять месяцев, а в 1920 году был отправлен военной разведкой в Варшаву к Савинкову, чтобы дискредитировать его в глазах поляков.

Каплан действительно стреляла в Ленина отравленными пулями?

С уверенностью можно сказать, что пули были надрезаны, что часто использовалось в практике революционного движения начала XX века. Но делалось это в кустарных условиях, что существенно снижало эффективность их применения.

Но яд кураре в этих надрезанных пулях был или нет?

Большевики любили говорить об отравленных пулях, чтобы максимально демонизировать эсеров и Каплан, но никто этого не доказал. Впервые о яде заявила Коноплева в 1922 году. Яд в эти надрезы на пулях закладывал Семенов вместе с членом боевой эсеровской группы Федоровым-Козловым. Сначала Семенов об этом вообще ничего не говорил, поэтому трудно сказать, насколько слова Коноплевой правдивы.

Во время судебного процесса 1922 года мнения экспертов насчет возможного действия яда разошлись. Один из них в своем заключении написал, что даже если кураре и заложили в пулю, то во время выстрела под воздействием высокого давления и температуры в стволе браунинга он разлагался и улетучивался. В любом случае, если верить описаниям Коноплевой, эсеровские боевики добавляли кураре в пули в кустарных условиях, используя весьма примитивную технологию.

Но мы знаем, что яд не причинил вреда Ленину. Но факт, что до революции надрез и отравление пуль применялось. Однако нет ни одного медицинского заключения осмотров жертв покушений в России, где бы констатировалось отравление.

Два убийства и одно покушение

В Ленина стреляли вечером 30 августа 1918 года в Москве. Утром того же дня в Петрограде убили главного чекиста города Моисея Урицкого. Двумя месяцами ранее там же убили видного большевика Володарского. Между тремя этими террористическими актами была какая-либо связь?

Между покушением на Ленина и убийством Володарского связь, безусловно, есть. Как известно, Володарского за фальсификацию большевиками результатов выборов в Петроградский Совет застрелил рабочий Иван Сергеев . Это был человек из той же самой группы Семенова, членом которой потом Семенов назвал и Каплан (он по приказу Донского должен был оказать ей помощь).

Урицкого убил Леонид Каннегисер. Очень долго считалось, что это была его личная месть за расстрел питерскими чекистами его друга — юнкера Владимира Перельцвейга. Однако теперь некоторые историки считают Каннегисера членом подпольной группы, которую возглавлял его двоюродный брат Максимилиан Филоненко. Но это был филиал «Союза защиты Родины и Свободы», руководимого небезызвестным Борисом Савинковым

Означает ли это, что Савинков мог быть причастен к покушению на Ленина?

Во всяком случае, я этого не исключаю. Вопрос — в какой форме причастен. В одной из статей во французской газете в 1919 году, а потом в своей брошюре, изданной в Варшаве в 1920 году, Савинков утверждал, что летом 1918 года он планировал не только антибольшевистские восстания в городах вокруг Москвы, но и убийства Ленина и Троцкого. По его словам, это план осуществился лишь наполовину — Троцкий успел уехать на фронт, а Ленин был только ранен. Кроме того, по словам Савинкова, террористическим отделом его Союза руководил некий «эсер Икс».

Очень примечательно, что большевики в 1919 году перепечатали в своей газете почти дословно весь фрагмент о планах савинковской организации антибольшевистского восстания и покушения на Ленина и Троцкого, но убрали имя Каплан. И в 1922 году они на судебном процессе по делу эсеров всячески отказывались видеть какую-то связь Савинкова с покушением на Ленина, не желая сначала даже приобщать эту брошюру к делу. И хотя Савинков на процессе над ним в 1924 году отказался от своих слов 1920 года, назвав их «неудачной фразой», ряд обстоятельств заставляет не верить ни ему, ни Семенову, ни создателям сценариев как эсеровского процесса, так и процесса Бориса Савинкова.

Может быть, Савинков просто хвастался?

Кстати и Семенов, и власти на процессе эсеров 1922 года так и пытались объяснить этот неприятный для себя факт, разваливающий все их обвинение. Они утверждали, что была соответствующая санкция ЦК эсеровской партии, что это был партийный теракт, совершенный членом Центрального боевого летучего отряда при ЦК партии социалистов-революционеров Фанни Каплан.

Конечно, многие из современных людей, слабо понимающих психологию и мотивацию людей той эпохи, скажут, что Савинков просто приписал себе это покушение на Ленина. Но я много лет занимаюсь Борисом Савинковым и могу уверенно сказать, что в вопросах террора он был очень щепетилен и дорожил своей репутацией. Он не мог взять на себя ответственность за чужой теракт — такое поведение было для него просто немыслимым. Кроме того, я нашел два его неопубликованных свидетельства, в одном из которых он прямо пишет: «Я был также в связи с террористической группой, которая произвела покушение на Ленина». Наличие этой связи Савинков формулирует однозначно, но вот характер и детали этой связи не проясняет. Я сейчас ищу ответы на два вопроса, связанных с этой темой.

Какие именно?

Во-первых, мог ли быть Григорий Семенов руководителем террористического отдела «Союза защиты Родины и Свободы» и тем самым «эсером Икс»? Во-вторых, мог ли входить в понятие этой «связи» сам факт тайной аффилиации этой группы Семенова с савинковским «Союзом защиты Родины и Свободы», которую он скрыл и от руководства партии эсеров, и от рядовых членов группы? Пока в результате всех исследований можно утверждать, что ни того, ни другого исключать нельзя.

Роль Свердлова и Дзержинского

Как вы относитесь к распространенной версии о причастности Свердлова и Дзержинского к покушению на Ленина?

Впервые ее выдвинул в середине 1970-х годов историк-эмигрант Борис Орлов . Характерно, что она возникла именно в позднесоветскую эпоху, потому что никому из современников тех событий не могло такое и в голову прийти. После Орлова эту версию развивали исследователи Семен Ляндрес, Юрий Фельштинский, Альтер Литвин, Борис Сударушкин и другие. Она очень наглядно показывает логику людей, рассуждающих в таком духе: если Сталин мог быть причастен к убийству Кирова в 1934 году, то и Свердлов с Дзержинским вполне могли иметь отношение к покушению на Ленина.

Но тот же Сталин к началу 1930-х годов прошел очень серьезную морально-психологическую эволюцию в процессе ожесточенной борьбы за власть, прежде чем стать тем самым Сталиным, которого мы знаем. Я полагаю, что даже сам Сталин в августе 1918 года был неспособен на организацию убийства Ленина. Версия Орлова и его последователей совершенно не учитывает ментальность Свердлова и Дзержинского. Все-таки мы должны смотреть на них объективно — лидеры большевиков в 1918 году не просто хотели власти, но были и идейными людьми и далеко не через все могли переступить в себе самих. По крайней мере, в то время и сразу.

А когда смогли?

С одной стороны, понадобились многие годы своеобразной мутации и перерождения самих старых большевиков, прихода новых молодых кадров и создания новой властной субкультуры с очень специфической этикой. С другой стороны, значительное время потребовалось и для своего рода бюрократического «отрицательного отбора» «человеческого материала». Пожалуй, можно даже говорить о жуткой селекции, проводимой и самим Сталиным, и всей системой — запугивание и террор против всего общества (особенно инакомыслящих) они распространили и на собственную партию.

А логика политической целесообразности?

Мутация большевиков с переходом к этой логике, при которой для достижения своих целей все средства были хороши, в этот момент только начиналась. Неизвестно, во что превратился бы Свердлов, если бы он не умер скоропостижным образом в 1919 году. Ведь он в большевистской иерархии занимал место, которое после его смерти досталось Сталину. Возможно, если бы Свердлов выжил, то Сталин так и застрял бы во втором эшелоне партийного руководства. Но это только предположения.

Важно, что даже с точки зрения обыденной логики Свердлов с Дзержинским вряд ли решились бы так рисковать и рубить сук, на котором сами же и сидели. Ведь им было понятно, что смерть Ленина могла обрушить большевистский режим и сгубить не только их карьеры, но и жизни. Тем более что летом 1918 года Ленин никому из своих соратников не мешал реализовать собственные амбиции. Зачем им было пускаться в какую-то явную авантюру с неясным исходом, когда они могли спокойно наращивать свой аппаратный вес внутри партии? Зачем Свердлову убивать Ленина, если он фактически был его правой рукой?

А Дзержинскому?

Если предположить, что Дзержинский действовал сообща с группой Семенова и Коноплевой, то зачем он в 1922 году вывел их на открытый судебный процесс? Поэтому я сомневаюсь, что Свердлов с Дзержинским или кто-нибудь еще в большевистском руководстве причастен к покушению на Ленина.

Но Свердлов действительно странно себя вел после покушения. Уже спустя несколько часов после случившегося он обвинил в причастности к теракту якобы сговорившихся с англичанами и французами правых эсеров, а на четвертый день приказал немедленно казнить Каплан.

Это кажется странным, если смотреть с высоты сегодняшнего дня и не понимать логику Свердлова. Мне вообще кажется, что вся эта версия о причастности к покушению Свердлова и Дзержинского появилась только из-за того, что их реакция на этот теракт сейчас представляется непонятной и маловразумительной. Но они действовали в ситуации тогдашней политической борьбы и в рамках своей логики и интересов, которых современный человек не понимает, а потому меняет на свою картину мира.

Пролог кровавого террора

Но почему Каплан так быстро расстреляли, не доведя до конца следствие?

Поспешное завершение следствия и казнь Каплан я объясняю тем, что непримиримая часть большевистского руководства (Троцкий, Свердлов, Дзержинский) воспользовалась покушением на Ленина, чтобы объявить красный террор и приступить к репрессиям против своих политических противников (именно поэтому они скрыли факт ее выхода из эсеровской партии). Известно, что среди большевиков было немало сторонников «мягкой линии», которые по-прежнему считали возможным договориться со вчерашними союзниками по левому лагерю — эсерами и меньшевиками. Эта внутрипартийная дискуссия в большевистском руководстве шла с момента захвата власти в октябре 1917 года.

А объявление красного террора после выстрелов Фанни Каплан стало точкой невозврата?

Да, после этого ни о каком едином социалистическом фронте по борьбе с контрреволюцией уже не было и речи — они навсегда стали врагами. Так что с этой точки зрения, и расстрел Каплан, и прекращение следствия более чем логичны — ведь красный террор объявлен, ответственность возложена на «правую эсерку» и партию эсеров в целом. Живая Фанни Каплан, утверждающая, что вышла из партии эсеров и совершила покушение на свой страх и риск, совершенно не нужна. В таком случае за это нельзя обвинить партию эсеров и антибольшевистское сопротивление. Если же виновата она лично, то нельзя за это объявлять красный террор всем. В этом и была логика индивидуального, а не партийного акта. Но большевикам «жесткой линии» нужно было ее проигнорировать, поэтому живая Каплан им была опасна.

Для этого пришлось даже пожертвовать интересами розыска ее сообщников, которые могли совершить новые акты против лидеров страны. Это был риск даже собственными жизнями, но главное — спасти созданную ими власть. Ну и как современный человек такое может понять? Как и понять мотивацию идейных противников большевиков? Увы, но многим гораздо легче объяснить сложное простым — убийство соперником, чтобы занять его место, или за деньги иностранных государств, или от несчастливой любви и ненормальности. Это куда проще, чем попытаться понять психологию и мотивацию весьма непохожих на тебя людей.

То есть неудачное покушение на Ленина стало для большевиков удобным поводом для развязывания в России массового насилия и разгрома своих политических конкурентов на левом фланге?

Абсолютно точно. Это я и понял в ходе своего исследования, хотя первоначально собирался исследовать только покушения на Ленина и Володарского, а вовсе не объявление красного террора. Правы оказались эсеры-противники террора против большевистской партии — их предупреждения, что покушения только сыграют большевикам на руку, воплотились в жизнь.

Что касается красного террора, то причины его появления не в покушениях на Ленина и Урицкого 30 августа 1918 года, а в захвате большевиками власти в октябре 1917 года и разгоне Учредительного собрания. Да и начался он не в сентябре 1918 года — в сентябре он был просто объявлен, легализован и оправдан. Я согласен с американским историком Александром Рабиновичем , который в своей книге «Большевики приходят к власти» (всем рекомендую почитать приводимые в ней свидетельства) отсчитывает его в Петрограде не с 5 сентября, а с 28 августа 1918 года, когда в городе начались первые расстрелы.

Из-за которых Каннегисер и застрелил начальника Петроградской ЧК Урицкого?

Именно. Убийство Урицкого и покушение на Ленина стало не причиной красного террора, а поводом к его усилению. С тех пор большевистская пропаганда всегда его объясняла и оправдывала как реакцию на белый террор. Но дело в том, что подавляющее большинство эсеров выступало против террористических методов борьбы с большевиками и тем более не имело никакого отношения к Белому движению и белому террору. Вообще с объявлением красного террора до сих пор остается много неясного.

Что именно?

Ведь это один из ключевых моментов нашей истории, когда развитие русской революции пошло совсем в другую сторону. Казалось бы, все события с 30 августа по 5 сентября 1918 года и поступки каждого из большевистских лидеров и видных участников событий должны быть исследованы и описаны с хронографом в руках. И должны быть подробные мемуарные описания этими же лидерами тех дней и часов.

А вы знаете, что за предложение Свердлова на заседании ВЦИК от 2 сентября о красном терроре проголосовали единогласно, без всякого обсуждения? Позже даже пьяниц- коммунистов из партии, как правило, исключали с обсуждениями и не всегда единогласно. Это что же за систему власти такую большевики построили, что вопрос о развязывании государственного террора даже обсуждать и регламентировать они не стали? А кто сегодня знает, как именно проводили красный террор в эти сентябрьские дни? Кто знает, что 5 сентября 1918 года в Астрахани расстреляли весь губком партии эсеров, перед этим насилуя женщин?

Как вы думаете, ускорило ли покушение Каплан раннюю смерть Ленина?

Насколько мне известно, многие медики считали, что покушение действительно способствовало ухудшению здоровья Ленина, что в конечном итоге привело его к смерти в 53 года. Но этот вопрос выводит нас и на другие уровни размышлений.

Например?

В логике старого советского мышления иногда задаются вопросом: что было, если бы Ленин в 1918 году не получил ту злосчастную пулю? Тогда он смог бы прожить значительно больше, и мы бы не получили Сталина с его коллективизацией и Большим террором.

Но можно задаться и другим вопросом: что за систему выстраивал Ленин, в которой, как черти из табакерки, выпрыгивают сначала Свердлов, а потом и Сталин? Что это за система, в которой при свертывании зачатков политических свобод и демократических институтов устанавливается тоталитарная диктатура одной партии, возглавляемой вождем-тираном? Почему вот уже четверть века как в России исчезла КПСС , а худшие традиции и привычки советско-партийной бюрократии у нас остались?

Вот о чем нам сейчас стоило бы задумываться, а не рассматривать дело о покушении на Ленина как некий занятный исторический детектив. Его надо рассматривать не как отдельно взятый сюжет, а как фрагмент широкого исторического полотна. Его основное содержание — противоборство антибольшевистских сил и набирающей силу диктатуры, а также внутренняя борьба в большевистской партии и развязывание ею красного террора. Только это уже никакой не детектив, а колоссальная историческая трагедия, о которой нам нельзя забывать даже столетие спустя.