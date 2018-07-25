10 рыцарских орденов, которые управляли миром

Они основывали государства и диктовали свою волю европейским монархам. История рыцарских орденов началась в Средние века и не закончена до сих пор.

Орден тамплиеров

Дата основания Ордена: 1119 год.

Интересные факты: Тамплиеры, храмовники — самый известный рыцарский орден, истории и загадкам которого посвящено множество книг и фильмов. Тема «проклятия Жака де Моле» до сих пор активно обсуждается любителями конспирологии.

После изгнания из Палестины , храмовники переключились на финансовую деятельность и стали самым богатым орденом в истории. Они придумали чеки, вели доходную ростовщическую деятельность, были главными кредиторами и экономистами Европы.

В пятницу, 13-го октября 1307 года по приказу короля Франции Филиппа IV Красивого все французские тамплиеры были арестованы. Орден был официально запрещен. Тамплиеров обвинили в ереси — в отречении от Иисуса Христа , в том, что они плевали на распятие, целовали друг друга непристойным образом и практиковали мужеложство. В «доказательство» последнего пункта до сих пор принято упоминать про одну из эмблем храмовников — два бедных рыцаря сидят на одной лошади, что служило символом нестяжательства рыцарей ордена.

Тевтонский орден

Дата основания ордена: 1190 год.

Интересные факты: Девиз тевтонцев — «Помогать-Защищать-Исцелять». Изначально орден этим и занимался — помощью больным и защитой немецких рыцарей, однако в начале XIII века началась военная история ордена, связана она была с попыткой экспансии Прибалтики и русских земель. Закончились эти попытки, как мы знаем, неудачно. «Черным днем» тевтонцев стала Грюнвальдская битва 1410 года, в которой объединенные силы Польши и Великого княжества Литовского нанесли Ордену сокрушительное поражение. Лишенный былых военных амбиций, Тевтонский орден был восстановлен в 1809 году. Сегодня он занимается благотворительностью и лечением больных. Штаб-квартира современных тевтонцев находится в Вене

Орден Дракона

Дата основания ордена: 1408 год.

Интересные факты: Официально орден Дракона был основан королём Венгрии Сигизмундом I Люксембургом , однако в сербской фольклорной традиции его основателем считается легендарный герой Милош Обилич. Рыцари ордена носили медальоны и подвески с изображениями золотого дракона с червленым крестом, свернувшегося в кольцо. В родовых гербах дворян, состоявших в ордене, изображение дракона обычно обрамляло гербовый щит. В орден Дракона входил отец легендарного Влада Цепеша, Влад II Дракул, получивший свое прозвище как раз из-за членства в ордене — dracul по-румынски значит «дракон».

Орден Калатравы

Дата основания ордена: 1158 год.

Интересные факты: Первый католический орден, основанный в Испании , был создан для обороны крепости Калатрава. В XIII веке он стал самой влиятельной военной силой в Испании, способной выставить в поле от 1200 до 2000 рыцарей. В период наибольшего расцвета, при Хироне и его сыне, орден контролировал 56 командорств и 16 приоратов. На орден работало до 200 000 крестьян, его чистый годовой доход оценивался в 50 000 дукатов. Однако полной независимости орден не имел. Звание гроссмейстеров, начиная со времен Фердинанда и Изабеллы, всегда носили испанские короли.

Госпитальеры

Дата основания ордена: около 1099 года.

Интересные факты: Странноприимный орден, Госпитальеры, Мальтийские рыцари, или иоанниты — древнейший духовный рыцарский орден, получивший свое неофициальное название в честь госпиталя и церкви Святого Иоанна Крестителя . В отличие от других орденов, госпитальеры принимали в свои ряды женщин-послушниц, а все мужчины, вступавшие в орден, должны были иметь дворянский титул.

Орден был международным, а его члены по языковому принципу были разделены в Средние века на семь лангов. Интересно, что славянские языки относились к германскому лангу. 72-м Великим магистром ордена был Российский император Павел Первый.

Несмотря на обет нестяжания, госпитальеры были одним из самых богатых рыцарских орденов. Французская армия во время захвата Наполеоном Мальты нанесла ущерб ордену почти на три десятка миллионов лир.

Орден Святого Гроба Господня

Дата основания ордена: 1099 год.

Интересные факты: Этот могущественный орден был создан во времена Первого Крестового похода и появления Иерусалимского королевства. Его король стоял во главе ордена. Миссией ордена была защита Гроба Господня и других святых мест Палестины.

Долгое время Великими магистрами ордена были Папы римские. Только в 1949 году титул был передан членам Курии Ватикана . Орден существует и сегодня. Его членами по всему миру являются представители королевских семей, влиятельные бизнесмены, политическая и научная элита. Согласно отчету 2010 года численность ордена превысила 28000 членов. Штаб-квартира его находится в Риме . На благотворительные проекты ордена в период с 2000 по 2007 годы было потрачено более 50 миллионов долларов.

Орден Алькантара

Дата основания ордена: 1156 год.

Интересные факты: Орден изначально был создан как товарищество для защиты от мавров пограничной крепости Сан-Хулиан-де-Пераль в Испании. В 1177 году товарищество было возведено в рыцарский орден; он обязался вести вечную войну с маврами и защищать христианскую веру. Король Альфонсо IX в 1218 году подарил ордену город Алькантару, где он под новым названием и обосновался. До занятия Испании французами в 1808 году орден владел 37 графствами с 53 городами и деревнями. История ордена был полна перипетий. Он богател и беднел, его несколько раз упраздняли и снова восстанавливали.

Орден Христа

Дата основания ордена: 1318 год.

Интересные факты: Орден Христа был правопреемником тамплиеров на территории Португалии . Орден также называют Томарским — по названию замка Томар, ставшем резиденцией Магистра. Самым известным томарцем был Васко да Гама . На парусах его кораблей изображен красный крест, являвшийся эмблемой ордена Христа. Томарцы были одной из главных опор королевской власти в Португалии, и орден был секуляризирован, что, конечно, не устроило Ватикан, который стал вручать собственный Верховный орден Христа. В 1789 году орден был окончательно секуляризирован. В 1834 году произошла национализация его имущества.

Орден меченосцев

Дата основания ордена: 1202 год.

Интересные факты: Официальное название ордена — «Братство воинов Христа». Прозвание «меченосцы» рыцари ордена получили из-за изображенных на их плащах мечей под лапчатым тамплиерским крестом. Их главной целью был захват Восточной Прибалтики. По договоренности 1207 года 2/3 захваченных земель отходили в собственность ордена. Планам восточной экспансии меченосцев помешали русские князья. В 1234 году в сражении на Омовже рыцари потерпели сокрушительное поражение от новгородского князя Ярослава Всеволодовича, после чего Литва вместе с русскими князьями начала походы на земли ордена. В 1237 году, после неудачного Крестового похода на Литву, меченосцы присоединились к Тевтонскому ордену и стали Ливонским орденом. Он был разгромлен русскими войсками в Ливонской войне в 1561 году.

Орден Святого Лазаря

Дата основания ордена: 1098 год.

Интересные факты: Орден Святого Лазаря примечателен тем, что изначально все его члены, включая Великого магистра, были прокаженными. Свое название орден получил по месту основания — от названия больниц Святого Лазаря, располагавшейся неподалеку от стен Иерусалима . Именно от названия этого ордена происходит название «лазарет». Рыцарей ордена также называли «лазариты». Их символом стал зеленый крест на черной сутане или плаще.

Сперва орден не был военным и занимался исключительно благотворительной деятельностью, помогая прокаженным, однако с октября 1187 года лазариты стали участвовать в боевых действиях. Они шли в бой без шлемов, их лица, обезображенные проказой, наводили ужас на врагов. Проказа в те годы считалась неизлечимой и лазаритов называли «живыми мертвецами».

В битве при Форбии 17 октября 1244 года орден потерял почти весь свой личный состав, а после изгнания крестоносцев из Палестины обосновался во Франции, где и в наши дни занимается благотворительностью.