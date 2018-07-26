Как на Руси повышали потенцию

Для обострения полового влечения и повышения потенции в Древней Руси издавна использовались особые снадобья на основе сырья растительного и животного происхождения. Сейчас их называют афродизиаками. Древние славяне хоть и не были знакомы с этим определением, но толк в «волшебных» средствах знали.

Обычно их приготовлением занимались знахари. Благодаря высокому спросу на афродизиаки они имели громадный опыт в этом искусстве.

Бобровая струя

Самыми популярными были стимулирующие средства животного происхождения. Для повышения потенции мужчины чаще всего использовали половые или мускусные железы самцов животных. Очень действенной считалась бобровая струя. Этим термином называется содержимое парных желез, расположенных у бобров в непосредственной близости от половых органов. Железы вырабатывают остро пахнущий секрет (мускус), посредством которого самцы-бобры привлекают самок и метят свою территорию. На Руси это средство готовилось двумя способами. В первом случае железы сушились, измельчались до консистенции порошка и принимались внутрь маленькими порциями. Второй способ заключался в приготовлении настойки на алкоголе. Оба эти снадобья считались исключительно действенным средством от импотенции и самых разных заболеваний мочеполовой сферы. Главное, за что ценилась бобровая струя, — способность разжигать пламя страсти даже у достаточно пожилых мужчин.

Семенники козлов и быков

На Руси считалось, что употребление в пищу семенников козлов, быков, баранов, кроликов наделяет мужчину половой мощью этих животных. Это средство ценилось почти так же высоко, как и бобровая струя. Обычно после забоя козла или быка семенники готовились, как и все остальное мясо: их отваривали или тушили в печи с приправами. Это угощение доставалось только мужчине-главе семьи. Но поскольку поедание семенников за один раз давало непродолжительный эффект, из них нередко готовили и настойки по аналогии со средствами из бобровой струи. Семенники сушили, измельчали и принимали понемногу на протяжении долгого времени. Считалось, что такой способ гарантированно укрепит мужскую силу.

Бычья кровь

Ценной считалась и кровь быка, а у народов Сибири — взрослого самца-медведя. В ней много гормонов, которые благоприятно влияют и на потенцию, и мужское здоровье в целом. Ее пили понемногу, обычно «сырой», еще теплой, то есть сразу же после забоя животного. Иногда бычью (медвежью) кровь запивали квасом или смешивали с молоком. Традиция пить сырую кровь с молоком сохранилась у некоторых степных народов до сих пор.

Чеснок и женьшень

Помимо афродизиаков животного происхождения на Руси были широко известны и всевозможные растительные снадобья, которые укрепляли защитные силы организма и активизировали кровообращение. Последнее особенно важно для мужской силы. Одним из таких средств считался чеснок, поэтому русские мужчины никогда не брезговали головкой ядреного чеснока за обедом. Считалось, что он «разгоняет кровь» и вызывает ее прилив к половым органам. Женьшень вообще считался настоящим золотым корнем, помогающим от всех болезней. Одним из самых ценных его качеств была способность возвращать мужскую силу. Из измельченного корня женьшеня знахари готовили массу всевозможных настоек, зачастую смешивая его с теми же сушеными семенниками животных. Такие снадобья считались настоящим живительным эликсиром для мужской силы.