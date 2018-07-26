Что произойдет если ввести пин-код наоборот

Ходит упорный слух, что если вас вдруг пытаются ограбить у банкомата, то достаточно будет ввести пин-код наоборот и устройство тайно оповестит полицию, а денег не отдаст. Полезная, вроде бы функция, но давайте проверим, работает ли она на самом деле.

Экспериментаторы с YouTube-канала не побоялись рискнуть ни своей карточкой, ни своим временем. Для начала нам демонстрируют, что карта рабочая и пин-код правильный. Затем оператор на камеру вводит зеркальные цифры: сейчас должно сработать защитное устройство.

Но ничего не происходит. Банкомат просто отдает карту и показывает, что пин-код был введен не верно. Участники эксперимента какое-то время ждут полицию, но совершенно безрезультатно — миф развеян и полагаться на него не нужно.

В реальности же легенда о зеркальном пин-коде родилась из патента американского юриста Джозефа Зингера. Он предложил реализовать возможность реверсивных пин-кодов для вызова полиции, но предложение так и не приняли. Зато по интернету пошла гулять байка, которой, к сожалению, многие верят до сих пор.