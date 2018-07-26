От Чингисхана до Игоря: история князей Сибирских

Еще недавно мы с умилением смотрели на прибывающих к нам из далекого зарубежья занятных туристов, потомков князей и графов некогда блиставших российских аристократических родов. Все эти Голицыны, Шереметьевы, Оболенские воспринимались как тонкая ниточка, связывающая Россию прошлую с Россией настоящей. Теперь, немного пообвыкшись, мы стали замечать собственную аристократию, чудом уцелевшую в революционной мясорубке и адаптировавшуюся к советским реалиям. Об одном из таких родов пойдет речь.

«.. У Чингиз-хана сын Джучи-хан, у него сын Шибан-хан, его сын Багадур-хан, его сын Джучи-буга, его сын Бадакул, его сын Мунга-Тимур, его сын Бик-кунди-оглан, его сын Алий-углан, его сын Хаджи Мохаммед-хан, его сын Махмудек-хан, его сын Муртаза-хан, у этого сын был Кучум-хан..»

Абул-Гази. «Родословное древо тюрков»

Жизнь и удивительные приключения лихого атамана Ермака — покорителя Сибири героизирована в учебниках истории, отдельных монографиях, фильмах, песнях и просто фольклорных сказаниях.

Что же касаемо его заклятого врага Хана Сибири Кучума, то его борьба и гибель канули в забвение.

Историю пишут победители, и это непреложный факт. Доподлинно известно лишь, что последние годы Кучум провел в непрекращающихся стычках с русским регулярным войском и, потеряв свою армию, семью и страну, бежал в неизвестность и сгинул слепым, но непокоренным воином.

Дети, внуки, племянники Хана Кучума и несколько его жен 20 августа 1598 г. у Оби были взяты в плен и отправлены в Москву, где торжественно приняты в январе 1599 г. царем Борисом Годуновым . Московским царям было лестно видеть у своего трона смиренных потомков Чингисхана. И потому кучумовичи вошли в число самой родовитой знати Руси. Их демонстрировали зарубежным послам, они выполняли роль эскорта при торжественном шествии московского царя на богомолье.

Сын Кучума, Царевич Алтанай, к государственным должностям не стремился и от Кремля старался держаться подальше. Он поселился в Ярославле, где проводил время в безделье и покое. У него были два сына: Дост-Мухаммед-султан и Иш-Мухаммед-султан, родившиеся уже в России. Видя, что Алтаная государевой службой не соблазнить, царь Алексей Михайлович устремил свои взоры на подрастающее поколение. Царь долго уговаривал отца крестить детей, пообещав Алтанаю великую честь от Дома Романовых. В 1653 г. внуки Кучума приняли православие. Сам царь был крестным, и потому отчество им дали по имени царя — Алексеевичи. Дост-Мухаммеду дали имя Петр, а Иш-Мухаммеду — Алексей. Так в России появились царевичи Петр и Алексей Алексеевичи Сибирские. В 1686 году российский царь издал указ о внесении царевичей Сибирских в родословные книги русского дворянства.

О потомстве Петра Алексеевича Сибирского никаких сведений не сохранилось. А вот история Алексея Алексеевича Сибирского и его отпрысков драматична и увлекательна. Царевич Алексей Сибирский в 1656 г. принял участие в польском походе в качестве полкового воеводы. Был женат на русской девице Настасье Васильевне. Умер 12 июня 1680 года. Его сын Царевич Василий Сибирский был близким другом опального царевича Алексея Романова , сына Петра I. Этого оказалось достаточно, чтоб в 1718 году Василий был бит кнутом и сослан в Архангельск.

Зная крутой нрав Петра, Василий Сибирский еще легко отделался. Под пыткой вины свои не признал, да и вменить ему, видимо, было нечего. Как в старом анекдоте: «Вилки нашлись, но осадок остался». Василия и его потомков Петр I в том же 1718 году лишил титула царевичей, но оставил им титул князей. Первая жена Василия Алексеевича Анна Семеновна Грушецкая (умерла в 1711 году) была сестрой Агафьи Семёновны Грушецкой — первой жены царя Фёдора Алексеевича Романова . Второй женой князя Сибирского стала княгиня Хованская.

От этого брака родился сын Федор (1717—1758), который дослужился до капитана 2 Московского полка, а затем вышел в отставку и вел умиротворенную жизнь российского помещика, владея селом Брыньково под Москвой.

Сын князя Фёдора Васильевича — Василий Федорович Сибирский (1745—1816), в отличие от отца, покоя не ведал.

Уже при рождении был зачислен в гвардию. Во время войны с Турцией в чине поручика лейб-гвардии Измайловского полка участвовал в морском походе в Архипелаге и находился в десанте при Чесменском сражении, 27 июля 1773 года получил орден св. Георгия 4-й степени. В 1777 году был произведен в капитаны лейб-гвардии Измайловского полка, в 1779 году — в полковники, в 1789 году произведен в бригадиры и в 1793 году — в генерал-майоры, с назначением состоять при комиссариатской экспедиции. В 1798 году стал генерал-лейтенантом с назначением в Московский комиссариат и награжден по Высочайшему указу 5000 десятин земли в вечное и потомственное владение. 29 октября 1799 года был произведен в генералы от инфантерии, но через три месяца, 5 февраля 1800 года, высочайшим указом императора Павла I, за беспорядки и злоупотребления по комиссариатской части от службы уволен. 21 февраля того же года лишен всех чинов, дворянского звания и знаков отличия и отправлен в ссылку.

Промаявшись в ссылке год, после вступления на престол императора Александра I высочайшим указом от 14 марта 1801 года князь Сибирский был прощен, с возвращением всех чинов, орденских знаков, дворянского достоинства и конфискованного имения. С 1801 по 1808 год на гражданской службе, действительный тайный советник. 21 мая 1808 года по болезни, согласно прошению, был уволен с назначением пенсии, в полном размере получаемого им жалованья. Был женат дважды, на Варваре Александровне Собакиной и на Олимпиаде Гавриловне, девичей фамилии которой история не сохранила.

Сын Василия Федоровича князь Александр Васильевич (1779—1836) пошел по стопам отца, избрав военную карьеру. На службу записан при рождении 8 ноября 1779 года, в лейб-гвардии Преображенский полк. 1 января 1791 года получил чин капитана и зачислен в Московское комиссариатское депо. В 1795 году стал майором Черноморского гренадерского корпуса. В 19 лет произведен в подполковники. 2 марта 1800 года — в полковники. 8 сентября 1805 года назначен командиром Нарвского мушкетерского полка. До этого с 30 января 1805 года был командиром Апшеронского мушкетерского полка. В кампанию 1805 года сражался с французами под Кремсом. При Аустерлице был трижды ранен пулями в левую ногу, попал в плен и до 1807 года находился в г. Люневиле в Германии. После возвращения в Россию воевал со шведами в 1808—1809 годах.

Отличился при Оровайсе, за взятие Торнео 14 апреля 1809 году произведен в генерал-майоры. В начале 1812 года Могилевский пехотный полк, шефом которого был Сибирский, в составе 2-й бригады 5-й пехотной дивизии входил в 1-й пехотный (отделенный) корпус П. Х. Витгенштейна. Сибирский командовал также и этой бригадой, участвовал в боях под Свенцянами, Якубово, Клястицами. За сражение 6 августа под Полоцком был награждён 4 сентября 1812 года орденом св. Георгия 3 степени.

В заграничном походе 1813 года находился в сражениях при Люцене, Бауцене, Рейхенбахе. В последнем получил рану в локоть правой руки от неразорвавшейся гранаты с раздроблением кости и был отправлен на лечение в Варшаву.

После войны командовал 1-й бригадой 5-й пехотной дивизии, а с 22 июля 1816 года по 4 января 1817-го — 1-й бригадой 16-й пехотной дивизии. 17 января 1818 года назначен начальником 18-й пехотной дивизии. 12 декабря 1824 года был произведен в генерал-лейтенанты. Похоронен в Киеве при церкви в урочище Аскольдова могила.

Сын Александра Васильевича князь Александр Александрович (1820—1879) до генерала, как отец и дед, не дослужился. Воспитание получил в первом кадетском корпусе, участвовал в Крымской войне. Поручик лейб-гвардии Семеновского полка.

Вышел в отставку. На гражданской службе — надворный советник.

Стал известен как автор монографии о медалях и монетах Боспорского царства, которые он изучал в греческих колониях в Крыму и на юге России. В 1859 году был удостоен за этот труд Демидовской премии. 6 апреля 1879 года в своем имении при селе Рыбница Орловского уезда князь Александр скоропостижно скончался после сильнейшего воспаления легких.

К этому моменту род князей Сибирских оказался в крайней бедности. Имения были распроданы или заложены в банках, а само существование князей в провинциальной глухомани подвигло не совсем добропорядочных историков считать, что некогда славный род потомков Чингисхана пресекся. А это было далеко не так. У скончавшегося Александра Александровича Сибирского остались три сына и дочь.

Старший сын Александр Александрович (младший) (1866—1943) в 1880 г. поступил в Елисаветградское кавалерийское юнкерское училище в казачий отдел по личному распоряжению начальника училища полковника Ефима Ефимовича Рынкевича. В 1884 году князь Александр Сибирский был назначен офицером-инструктором в Русскую военную миссию в Персии. В 1898 г. князь Сибирский женился на Марьям Ханум Каджар, дальней родственнице персидского шаха. Венчание проходило в храме Святого благоверного князя Александра Невского , в загородной резиденции российского посла в Зарганде. Невеста приняла православие (став Марией Петровной). Семья выехала в Россию, и в 1900 г. у них родился сын Василий. В 1905 г. по приглашению Мозафереддин-шаха князь Сибирский вернулся в Тегеран для ведения преподавательской деятельности в Персидском высшем военном училище Музаффериэ, организованном с целью переустройства персидской армии. Кроме военных дисциплин, преподавал и русский язык. Поддерживал отношения с полковником Владимиром Платоновичем Ляховым , военным губернатором Тегерана, и летом 1908 г. князь Сибирский со слушателями военной школы участвовал в подавлении революционных волнений под его началом.

При участии князя Сибирского были захвачены мечеть Сипах-Лазар и Персидский меджлис. В 1909 году князь Сибирский участвовал в боевых действиях против Саттар-хана в Персидском Азербайджане, в штурме Тавриза совместно со сводным отрядом под командованием генерала Снарского. Затем вновь вернулся к педагогической деятельности. В 1909 г. за заслуги перед троном награжден орденом Льва и Солнца 4-й степени. В 1915 г. окончательно ушел со службы и поселился в имении в провинции Фарс недалеко от Шираза.

Революцию 1917 года князь не принял и в Россию не вернулся. В 1943 году он умер и был похоронен в Ширазе.

Сын Александра Александровича (младшего) князь Василий (1900—1980) проживал с родителями в слободе Царская Романовка в г. Воронеже до 1905 г. После отъезда родителей в Тегеран князь Василий остался на попечении у родственников. Поступил в Воронежский великого князя Михаила Павловича кадетский корпус, затем был переведен в Донской императора Александра III кадетский корпус. В мае 1918 г. князь Василий Сибирский ушел на гражданскую войну и был зачислен во Всевеликое войско Донское под командованием атамана П. Н. Краснова. Участвовал в организации круга спасения Дона. В августе 1918 г. в составе Гундоровского казачьего полка под командованием полковника Гусельщикова А. К. брал города Богучар, Калач, Павловск, Бутурлиновку. Был ранен. В июле 1919 г. вступил во вновь формируемый Донской корпус под командованием генерала К. К. Мамантова.

В составе Донского корпуса совместно с Кубанским корпусом генерала А. Г. Шкуро, участвовал в освобождении Воронежа и параде на площади Митрофановского монастыря. С сентября 1919 г. участвовал в боях с Кавалерийским корпусом Буденного под Таловой, Тулино, Усмань-Собакино и Графской. Вновь был ранен в бою 6 октября 1919 г. в районе сел Московского и Новой Усмани. С 1920 г. — в рядах Кубанской армии генерала Н. А. Морозова под началом полковника Ф. Елисеева. После капитуляции армии 19 апреля 1920 г. князь Василий из Туапсе на пароходе эвакуируется в Батум, а затем в Турцию. Из Турции перебрался к отцу в Иран. По его протекции, поступил на службу в пограничные войска Персии. Служил в г. Мехабад. Женился на эмигрантке Марии Зарубиной. В 1942 году в Реште (Иран) у них родился сын Владимир. В том же 1942 году семья вернулась в СССР. Князь Василий сражался в частях Красной Армии на Ленинградском фронте, дошел до Берлина. По-видимому, этот факт учли, и после войны князя не расстреляли, а отправили в лагеря на долгие восемь лет.

По возвращении Василий Александрович жил тихо и старался внимания к себе не привлекать, занимаясь строительством домов и пчеловодством. Его сын — Владимир Васильевич Сибирский (1942—2014), помятуя о превратностях судьбы своего родителя, ничем выдающимся не отличился, прожив скромным авиационным техником.

из некогда многочисленного потомства кучумовичей остался один, последний чингизид. Разумеется, в роду князей Сибирских было гораздо больше представителей, чем те, чьи судьбы мы проследили. Мы рассказали историю главной ветви рода. Все остальные пресеклись, и

12 сентября 1966 года у Владимира Васильевича Сибирского родился сын — Игорь. В 1985 году, по примеру предков, Игорь Сибирский начал свою армейскую службу в качестве инструктора Пограничных войск в Душанбе. Служил на заставах Памира и Тянь-Шаня. Участвовал в боевых действиях в Афганистане. В 1988 году поступил в Высшее пограничное военно-политическое училище.

В 1994 году окончил Воронежский Государственный Технический Университет. В качестве технического руководителя участвовал в пусках Российских блоков атомных электростанций Ростовской, Ленинградской, Курской, Нововоронежской и Калининской. Участвовал в программах развития мирного атома в Германии — АЭС Норд, Болгарии — АЭС Козлодуй, Украины — Южно-Украинской АЭС, Китая — Тяньваньская АЭС, Индии — АЭС Куданкулам, Ирана — АЭС Бушер. Сегодня Игорь Владимирович Сибирский — признанный эксперт в области радиационной и ядерной безопасности нашей страны.