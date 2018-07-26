Кто был личным прорицателем Ельцина

Личных астрологов и предсказателей держали при себе многие видные политические деятели и исторические личности. Такой грешок был замечен в свое время за Мао Дзэдуном, Адольфом Гитлером, Саддамом Хусейном, Рональдом Рейганом , Жаком Шираком и пр.

Привязанность к оккультистам появилась и у отечественных лидеров, начиная со времен Михаила Горбачева . По некоторым свидетельствам Борис Ельцин также нередко советовался с одним человеком из своего окружения, обладавшим талантом заглядывать в будущее.

Личный астролог Ельцина

Личным астрологом бывшего президента считали генерала Георгия Рогозина. Георгий Георгиевич был заместителем начальника службы президентской безопасности и сотрудником ФСБ в отставке.

Физик Эдуард Кругляков , по совместительству председатель Комиссии по борьбе с лженаукой, вспоминал, что во времена правления Ельцина в высших кругах собралось множество экстрасенсов и всевозможных провидцев.

Вокруг первого лица в государства «кормились» разные шарлатаны. Ельцин был склонен верить астрологам. Покровительство президента — мощный ресурс для тех, кто умел ему угодить. Первым в этом списке был генерал Рогозин. Он и сам верил в оккультные науки, составлял гороскопы и персонально проверял все написанные для президента предсказания. Как писал позднее Рогозин, лично с Борисом Ельциным он не работал, но влиял на то, что могло попасть к нему на стол. [С-BLOCK]

Ельцин, по слухам, был на редкость суеверным человеком. Якобы гороскопы и астрологические таблицы для него составляли даже на охранников и водителей. Во время исполнения им президентских полномочий в стране наблюдался расцвет астрологии. В магах и экстрасенсах недостатка не было. [С-BLOCK] Личный астролог Ельцина даже входил в комитет по изучению паранормальных явлений при Союзе научных обществ.

При помощи биоэнергетических потоков такие люди, как Рогозин, планировали вести разведывательную деятельность: узнавать места дислокации американских военных баз, «сканировать» планы союзников относительно РФ и пр. Также в список своих обязанностей генерал Рогозин добровольно внес охрану президента от небезопасных биоэнергетических потоков, которые на него могли направлять враги государства.

Судьба Рогозина

В 1996 году Георгий Рогозин был освобожден от своих обязанностей в Службе безопасности. Это случилось сразу же после того, как попал в опалу его прямой начальник Александр Коржаков . Отставке генерала поспособствовали противники Коржакова. На гражданке Рогозин занялся бизнесом, стал руководить инвестиционной компанией и консультировать правление банка «СБС-Агро».

Одни из самых своих больших достижений генерал считал предсказание, что вскоре на посту президента будет Путин. Бывшие сослуживцы по-разному относились к страсти Рогозина к астрологии. Многие признавали, что он был компетентным сотрудником, но перегибал со своими паранормальными увлечениями. Другие считали его расчетливым дельцом, который использовал слабости Ельцина в свою пользу.