Самые неожиданные факты о Черноморском флоте

Черноморский флот — одно из старейших подразделений ВМФ России. Он был создан еще в XVIII веке, и с тех пор стоит на страже наших южных рубежей. В почти 300-летней истории этого флота немало выдающихся, героических, а также любопытных и интересных событий.

Два «родителя»

Вопреки расхожему мнению Черноморский флот (ЧФ) не формировался с нуля. Днем его рождения принято считать 13 мая 1783 года, когда в Ахтиярскую бухту на юге Крыма вошли 11 кораблей Азовской флотилии. Позже к ним присоединились еще 17 судов с Днепра.

Спустя два года, в 1785 году, в составе Черноморского флота числились уже 55 кораблей, в том числе 12 линейных и 20 фрегатов. При этом первой столицей ЧФ был не Севастополь, а Херсон, где располагались судостроительные верфи (Черноморское адмиралтейство).

Провидец с верфей

Именно на них корабли для флота строил Василий Васильев , крестьянин из Тульской губернии, больше известный как монах Авель — русский провидец, предсказавший сожжение Москвы в 1812 году, Октябрьскую революцию и Великую Отечественную войну. На верфях он работал в юношеские годы.

Тяжелый труд подорвал здоровье Васильева, он оказался на краю гибели. Однако выздоровел, в чем увидел промысел Божий и решил уйти в монастырь. Корабли же, построенные при его участии, в дальнейшем еще не раз бивали турецкий флот.

Севастополь и Ахтияр

Благодаря Черноморскому флоту на побережье появилось множество городов. Изначально они были морскими базами, которые постепенно обрастали дворами и гражданскими постройками. Самый известный город, появившийся благодаря ЧФ, — Севастополь. Он и доныне остается главной базой флота. Имя городу дала Екатерина Великая, увлекавшаяся изучением греческого языка (в переводе с него Севастополь означает «город славы и поклонения»). После смерти государыни ее сын Павел I переименовал Севастополь в Ахтияр, но уже при Александре I главной базе Черноморского флота было возвращено прежнее название.

Чумной бунт

Бывали в истории флота и свои народные восстания. Одним из них стал так называемый чумной бунт 1830 года. Тогда шла очередная война с Османской империей, в Крым была занесена эпидемия. Севастополь немедленно отгородили заставами, ввели режим карантина, хотя чума в нем не свирепствовала. В город перестали пропускать продовольствие, и снабжение флота оставляло желать лучшего.

Тяжелое положение моряков и горожан привело к восстанию. 3 июня 1830 года толпа начала громить центр Севастополя, были разграблены дома знати и чиновников. Очень скоро город оказался под полным контролем бунтовщиков. Власти смогли взять ситуацию под контроль лишь после отмены карантина.

Судно-ветеран

В составе Черноморского флота по сей день стоит на вооружении старейшее судно в мире — «Коммуна». Оно было спущено на воду в качестве судоподъемного корабля еще до революции, в 1913 году, и первоначально называлось «Волхов».

В 1999 году его переориентировали, переделали в спасательное судно. Водоизмещение «Коммуны» составляет 3100 тонн, длина — 96 метров. Недавно корабль прошел модернизацию, его оснастили подводным роботизированным комплексом Seaeye Panther Plus. В этом году судну исполнилось 105 лет.

Флот или нет?

В советское время моряки в шутку составили собственный рейтинг всех четырех флотов СССР, кроме Каспийской флотилии. В итоге на первом месте оказался Северный флот, который провозгласили «Суперфлотом».

На второе место моряки поставили Тихоокеанский флот, и только на третье — Черноморский, да еще снабдили его обидной формулировкой — «то ли флот, то ли нет». Замыкал таблицу Балтийский флот, который составители перечня и вовсе назвали «бывшим флотом», намекая на его заметно снизившуюся со времен царской России геостратегическую значимость.

Судьба Севастополя

Немногие знают, несколько лет назад Черноморский флот мог навсегда лишиться своей главной базы — Севастополя. Дело в том, что после распада СССР Россия и Украина никак не могли поделить ЧФ. В июле 1992 года произошел инцидент, когда экипаж одного из сторожевых кораблей самовольно поднял флаг Незалежной и взял курс на Одессу. Три лояльных Москве судна последовали за бунтовщиком и пытались его протаранить. Тем не менее «сторожевику» удалось уйти.

В 1997 году две страны все-таки договорились о разделе флота. России досталось 80% кораблей, Украине — 20%. При этом Москве пришлось согласиться на аренду порта Севастополь для ЧФ. Договор заключили сроком на 20 лет, его действие заканчивалось в 2017 году. Помимо арендной платы, Россия оплачивала коммунальные и транспортные услуги, благодаря чему бюджет города на 60% состоял из наших капиталовложений.

Прозападные силы на Украине неоднократно критиковали соглашение по флоту, призывая власти страны выгнать российские морские силы из Севастополя как «угрозу суверенитету» Незалежной. В 2010 году в результате Харьковских соглашений договор аренды был продлен еще на 25 лет, однако после воссоединения с Крымом Россия признала положения документа утратившими силу.