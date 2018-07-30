Разоблачения знаменитых фокусников

Все знают, что иллюзионисты — это трюкачи, а фокусы, которые они показывают, — это годы тренировок вкупе с особыми приспособлениями. Тем не менее, мы не устаём удивляться магическим трюкам и восхищаться ловкостью исполнителей. Но кое-кто готов разоблачать коллег и рассказывать, как же делаются самые яркие фокусы.

1. Освобождение из заполненного водой ящика. Этот трюк, впервые выполненный Гарри Гудини, — один из самых зрелищных и волнительных. Суть его в том, что человек с закованными руками должен высвободиться, пока сосуд полностью не заполнится водой. Секрет фокуса в том, что ассистент при закрывании ящика вытаскивает штыри, фиксирующие крышку, так что открыть её изнутри не представляет сложности.

2. Исчезновение вагона. Трюк Дэвида Копперфильда был в своё время хитом. Люди, взявшись за руки, окружают вагон, который покрывают полотном. После магических пасов полотно поднимают, а вагон исчезает. Изнутри фокус выглядит так: под полотном имеется каркас, повторяющий форму вагона. Когда его опускают, сам вагон уходит под землю, и после поднимания полотна его никто не видит.

3. Британский иллюзионист Стивен Фрейн поразил лондонцев в 2013 году: молодой человек ехал, расположившись вертикально в воздухе и держась правой рукой за автобус. Со стороны казалось, что он левитирует. Позднее тайну левитации раскрыли: тело Стивена удерживала вертикально металлическая конструкция, а рука была надёжно зафиксировано.